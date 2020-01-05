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Все про:Одесская область (1898) Нацполиция (10670) убийство (5457)

 21-летний мужчина ударил соседку ножом в живот за то, что она долго не открывала двери, женщина погибла, - Нацполиция

44-летняя женщина на Одесчине получила удар ножом в живот из-за того, что вовремя не открыла дверь гостю, который якобы хотел поздравить ее с Новым годом. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В совершении преступления правоохранители разоблачили 21-летнего соседа погибшей. Своей причастности к совершенному молодой человек не отрицает.

По словам злоумышленника, на женщину он разозлился из-за того, что она долго не открывала дверь, когда он якобы пришел поздравить ее с Новым годом. С места происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - кухонный нож и другие вещественные доказательства.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, начато уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168433
 
 
 Топ комментарии
 
Невже він вірив, що після цього, вона почне швидше відкривати двері?
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Пожизненное заключение все исправит.
В тюряге все будет строго по расписанию и в определенное время.
Никаких опозданий.
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Як земля носить таких ***....х неадекватів 21-летний мужчина ударил соседку ножом в живот за то, что она долго не открывала двери, женщина погибла, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3800 Яким в людину ножа встромити як висцятися під деревом..
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Пожизненное заключение все исправит.
В тюряге все будет строго по расписанию и в определенное время.
Никаких опозданий.
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Санкція статті не передбачає довічного позбавлення волі.
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Теоретически, это можно классифицировать как убийство с особой жестокостью.
Но в любом случае, такое животное, никак не исправить/перевоспитать.
Это дебил и дебилом останется, вопрос только где: на свободе или в тюрьме.
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Ні не можно. По перше кваліфіковано як тяжкі ТУ, що спричинили смерть, а по друге, можно спробувати натягти ч.1 ст.115, не більше. Читайте Пленум ВСУ, там приклад дуже наглядний наведено. Навіть 6 ударів молотком в голову жертви, не є особливою жорстокістю. Має бути умисел на катування, інакше - ні як!
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Шкода, що законодавсвто настільки лояльне!
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Кваліфікація від початку брехлива, бо це умісте вбивство, а не тяжкі ТУ.
Він не кулаком вдарив, а ножем.
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желательно в районе урановых рудников чтоб не успели выпустить по закону ссявченко.
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Невже він вірив, що після цього, вона почне швидше відкривати двері?
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П'яний неадекват.
І ніякого варіанту виходу. Не відкрила б, то поліз у вікно, або підпалив.

Якби рубонула його сокирою, то б посадили.
Закони для урок і вбивць.
Як це не важко сприймати.
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Якби рубонула його сокирою, то б посадили. Не вірте усякій хєр.ні, що пишуть. В Україні надгуманне законодавство і надлояльні суди. Це рай для злодіїв, а посадити жінку, на реальний строк, за самозахист, в ******** умовах... я навіть не уявляю, що має статись...
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Правда, у соевых их и нет. Такую здесь чушь пишут в экзальтированном состоянии, что ни у кого сомнений не остаётся.
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Ну то все співпадає - і там, і там мізків немає.
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В США бы за такой мотив 2 пожизненных или электрический стул присудили бы, а у нас одни поблажки, 10 лет, дадут, просидит в СИЗО год за два, еще 4 в колонии, затем выйдет по УДО
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А що заважає людям потім його ножем пирнути? Після суду?
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Думал такой трэш только в кацапии бывает - прямо сюжет этой КОРОТКОМЕТРАЖКИ
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в британии и прочих даже детей 14 лет иногда садят на тридцатник, а тут - "до десяти лет", т.е. от нуля до десяти? если хорошо учится в бурсе, то можно и помиловать, он больше не будет.

а так - скорей всего за самогоном приходил без денег.
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Ну так - у вас самое гуманное по отношению к преступникам законодательство в мире.
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Может к таким надо применять исключительную меру? "Оно" жить будет падло, а жертва уже все не жилец.
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На месяц затяжных праздников,наверное, приходится половины уголовных дел .
Быдло... никаких интересов нет, кроме вотки и наркотиков
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