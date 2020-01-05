 21-летний мужчина ударил соседку ножом в живот за то, что она долго не открывала двери, женщина погибла, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В совершении преступления правоохранители разоблачили 21-летнего соседа погибшей. Своей причастности к совершенному молодой человек не отрицает.

По словам злоумышленника, на женщину он разозлился из-за того, что она долго не открывала дверь, когда он якобы пришел поздравить ее с Новым годом. С места происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - кухонный нож и другие вещественные доказательства.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, начато уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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