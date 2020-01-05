 21-летний мужчина ударил соседку ножом в живот за то, что она долго не открывала двери, женщина погибла, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
В совершении преступления правоохранители разоблачили 21-летнего соседа погибшей. Своей причастности к совершенному молодой человек не отрицает.
По словам злоумышленника, на женщину он разозлился из-за того, что она долго не открывала дверь, когда он якобы пришел поздравить ее с Новым годом. С места происшествия полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - кухонный нож и другие вещественные доказательства.
По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, начато уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Кошмар!
В тюряге все будет строго по расписанию и в определенное время.
Никаких опозданий.
Но в любом случае, такое животное, никак не исправить/перевоспитать.
Это дебил и дебилом останется, вопрос только где: на свободе или в тюрьме.
Він не кулаком вдарив, а ножем.
І ніякого варіанту виходу. Не відкрила б, то поліз у вікно, або підпалив.
Якби рубонула його сокирою, то б посадили.
Закони для урок і вбивць.
Як це не важко сприймати.
а так - скорей всего за самогоном приходил без денег.
Быдло... никаких интересов нет, кроме вотки и наркотиков