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Все про:Зеленский (4174) Крым (22235) певец (53) Dr. Alban (1)

 Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину, убрав упоминание о вмешательстве Зеленского

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, отредактировал пост в Instagram, в котором заявлял, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, в исправленном варианте текста в Instagram он убрал упоминание о вмешательстве Зеленского.

"Встреча с Президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на полуострове Крым. Я не знал об этом, не знал, что это не понравится украинцам. Я счастлив встретиться с Президентом", - говорится в сообщении.

Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину, убрав упоминание о вмешательстве Зеленского 01

В предыдущем варианте текста певец сообщил: "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом".

Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban.

Источник: https://censor.net.ua/n3168432
 
 
 Топ комментарии
 
Ну все, комар носа не подточит.
Два дебила считают, что если удалить заявление, которое читали десятки тысяч людей, то все будет ок?
Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину после вмешательства Зеленского - Цензор.НЕТ 4285
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после уринотерапии Зеленского в Украине будут самые зоркие избиратели в мире.... Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину после вмешательства Зеленского - Цензор.НЕТ 8002
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Отак контору спалив.
Але факт лишається фактом. Зеленський випробовує терпіння українців. Тактика дрібних порізів. Привчає до Зради.
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А нафик вы сами, украинцы, ходите на их концерты!!!
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походу "стопроцентный" Бакланов оперативно переговорил з чортом..
зебилы, на вашем месте я бы уже задумался (даже сейчас ещё не слишком поздно).. ну или переспросил бы у умных людей (хотя бы у "порохоботов") - "шо за дела?"
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скрины у тучи людей тоже сотрут?
пипец как же это тупо!
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Рукописи не горят,за все надо будет отвечать перед судом,а он будет в этом уже нет никакого сомнения,зеленые малоросы закончат хуже чем рыги, АдназначнА Dr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 8018
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"Всё смешалось в доме Облонских".Новый год встречал в Гуте. 2 января вылетел в Оман и находится там до сих пор.Поспособствовал в допуске Dr.Alban в Украину(хотя он летом был в Краматорске и тогда с него запрет на въезд был снят) и прогулялся с ним в толпе по Киеву.
Зеленский гуляет в толпе по Киеву,буду знать
С датами не получается состыковать.Непонятно где ошибка в сообщениях.
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Судя по тому, как ЗЕбанаты резко взяли темп, 2020-й будет вообще рекордным по зашкварам и пробиваниям дна этой шоблой, во главе с Нелохом
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ну если пан Медведчук "напророчил"дехволт...а дыма без огня как известно не бывает... Dr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 3093
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кстати- др Альбан конкретно падставил владельца Квартала-95 ...отака "благодарочка"...
типа-"ци руки ничого не крали"... Dr.Alban відредагував пост про допуск в Україну, прибравши згадку про втручання Зеленського - Цензор.НЕТ 9826
таки -"чий Крым"...?!!! - пане Президент...
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А вони чимось схожі один з одним...коли Собчак заявиться цікаво брати інтервью....
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Информация в средствах массовой информации о совершенном преступлении (противоправном вмешательстве в деятельность государственного органа - в данном случае ГПСУ) не может остаться без соответствующего реагирования. В противном случае у нас в стране не ОГП, а ОПГ!
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