 Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину, убрав упоминание о вмешательстве Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ, в исправленном варианте текста в Instagram он убрал упоминание о вмешательстве Зеленского.
"Встреча с Президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на полуострове Крым. Я не знал об этом, не знал, что это не понравится украинцам. Я счастлив встретиться с Президентом", - говорится в сообщении.
В предыдущем варианте текста певец сообщил: "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом".
Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban.
зебилы, на вашем месте я бы уже задумался (даже сейчас ещё не слишком поздно).. ну или переспросил бы у умных людей (хотя бы у "порохоботов") - "шо за дела?"
пипец как же это тупо!
Зеленский гуляет в толпе по Киеву,буду знать
С датами не получается состыковать.Непонятно где ошибка в сообщениях.
типа-"ци руки ничого не крали"...
таки -"чий Крым"...?!!! - пане Президент...