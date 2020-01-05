 Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину, убрав упоминание о вмешательстве Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ, в исправленном варианте текста в Instagram он убрал упоминание о вмешательстве Зеленского.

"Встреча с Президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на полуострове Крым. Я не знал об этом, не знал, что это не понравится украинцам. Я счастлив встретиться с Президентом", - говорится в сообщении.

В предыдущем варианте текста певец сообщил: "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом".

Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban.