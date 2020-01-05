 Гончарук анонсировал создание в Украине единого туристического портала

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Правительственного портала.
"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По данным Кабмина, единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу уже запустят к осени 2020 года. Также будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.
Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать этот проект.
В правительстве также напомнили, что создание единого туристического портала предусмотрено программой деятельности Кабинета министров Украины, которая утверждена в сентябре 2019 года.
Документом определены ключевые направления работы министерств. Они детализированы - по каждой из 78 этих целей Программы опубликована концепция и индикаторы, по которым будут измеряться их достижения.
"Правительство делает свою работу еще более прозрачной - документ выставлен на обсуждение до официального утверждения. Все заинтересованные лица по каждой из концепций могут дать обратную связь", - добавили в ведомстве.
Повчиться у Львова.
"Концепція і індікатори",с-с-с-**** !!!
25.12.19. Госдолг Украины вырос. С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 5,75%.
23.12.19. В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
Єдине що можна спитати - а чому саме до осені, а не через 10 років?
Такими темпами можна рухатися лише в минуле...
Был вчера в гостях у друга который причастен к производственной и энергетическому сектору. Данные от него. В бюджете реально дыра, очень высокий уровень задолженности частным подрядчикам - денег нет. Некоторые крепко попали на проектах с высокой удельной сметой порасходным материалам. Следующее, инвесторы (преимущественно западные) в полном шоке от перепиливания энергорынка под Беню и русню, есть американские компании у которых инвест пакет в нашу возобновляемую энергетику был до лярда, сейчас всё встало.
Риск менеджмент ***** сейчас тоже в потере, работать ли сейчас вообще с Украиной при такой конечной политике, а на сотрудничестве с этим банком построена модернизация практически всех стран кандидатов в ЕС.
В общем у него прогноз по нашему бизнес климату и темпам модернизации фиговый.
Скоро как в 12 стульях, будут анонсировать межгалактический шахматный портал.
Покуда есть на свете дураки(а их, как оказалось аж 73%).......