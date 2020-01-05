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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11485) туризм (1149) Гончарук_Алексей (449)

 Гончарук анонсировал создание в Украине единого туристического портала

В Украине до осени текущего года будет создан единый туристический портал, на котором путешествующие смогут получить разнообразную помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По данным Кабмина, единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу уже запустят к осени 2020 года. Также будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать этот проект.

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В правительстве также напомнили, что создание единого туристического портала предусмотрено программой деятельности Кабинета министров Украины, которая утверждена в сентябре 2019 года.

Документом определены ключевые направления работы министерств. Они детализированы - по каждой из 78 этих целей Программы опубликована концепция и индикаторы, по которым будут измеряться их достижения.

"Правительство делает свою работу еще более прозрачной - документ выставлен на обсуждение до официального утверждения. Все заинтересованные лица по каждой из концепций могут дать обратную связь", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3168431
 
 
 Топ комментарии
 
Єдиний туристичний портал. Я навіть лозунг вже придумав: "Платять всі- літають обрані"
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Оглобля каждый день что то анан-сирует, ананирует. Исчезните уже скорей, зеленые недоделанные клоуны!

25.12.19. Госдолг Украины вырос. С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 5,75%.
23.12.19. В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
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Уже і девіз є - "Без обману не поїдеш й до Оману!"
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Єдиний туристичний портал. Я навіть лозунг вже придумав: "Платять всі- літають обрані"
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Був би якийсь портал, як в фентезі. Зайшли в портал дружньо зєбуїни і опинилися на Альфа-Центаврі. Ляпота.....
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Туристический портал смешно Вы все тут туристы бабло скосить страну распродать с молотка и вовремя убежать и жить вдали в теплых местах создатели зе тур по миру
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Заколєбали вже діджиталізацією своєю з Міловановим бабло пиз...ть ! Скільки коштуватиме це задоволення ? Яка компанія займатиметься ? Коли цей розпил відобразиться в Прозоро ?
"Концепція і індікатори",с-с-с-**** !!!
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******* каждый день что то анан-сирует, ананирует. Исчезните уже скорей, зеленые недоделанные клоуны!

25.12.19. Госдолг Украины вырос. С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 5,75%.
23.12.19. В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
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Профанация. Хотите реально привлечь туристов ? Переходите на евро, к примеру.
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Я знаю такий портал. Вікно у минуло. На мапі позначене як Кривий Ріг.
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До осені можна народити дитину. А це набагато складніше ніж для цілої країни зробити інтернет- портал.
Єдине що можна спитати - а чому саме до осені, а не через 10 років?

Такими темпами можна рухатися лише в минуле...
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Уже і девіз є - "Без обману не поїдеш й до Оману!"
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Hawthorn Healing‏ @hawthornhealin1



Был вчера в гостях у друга который причастен к производственной и энергетическому сектору. Данные от него. В бюджете реально дыра, очень высокий уровень задолженности частным подрядчикам - денег нет. Некоторые крепко попали на проектах с высокой удельной сметой порасходным материалам. Следующее, инвесторы (преимущественно западные) в полном шоке от перепиливания энергорынка под Беню и русню, есть американские компании у которых инвест пакет в нашу возобновляемую энергетику был до лярда, сейчас всё встало.

Риск менеджмент ***** сейчас тоже в потере, работать ли сейчас вообще с Украиной при такой конечной политике, а на сотрудничестве с этим банком построена модернизация практически всех стран кандидатов в ЕС.
В общем у него прогноз по нашему бизнес климату и темпам модернизации фиговый.
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Это факты. Верю. Если делал анализ причин, поделись.
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Реально смешно читать о таких потужных изобретениях правительства.
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Им ещё 4 года анансировать и анан(с) ировать.
Скоро как в 12 стульях, будут анонсировать межгалактический шахматный портал.
Покуда есть на свете дураки(а их, как оказалось аж 73%).......
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