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 "Хотел сдать в ломбард": полицейские задержали в Харькове мужчину, разгуливавшего по городу с оружием. ФОТО

В Харькове полиция задержала мужчину, который ходил по городу с предметом, похожим на автомат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

По данным ведомства, 4 января в 13:06 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина ходит человек, у которого в руках предмет, похожий на автомат.

Хотел сдать в ломбард: полицейские задержали в Харькове мужчину, разгуливавшего по городу с оружием 01
Фото: сайт полиции

"На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. По адресу полицейские обнаружили 26-летнего жителя Балаклеи, который имел при себе ружье", - сказано в сообщении.

По словам 26-летнего жителя Балаклейского района, он хотел сдать ружье в ломбард.

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Вещественное доказательство изъято. По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: https://censor.net.ua/n3168426
 
 
 Топ комментарии
 
В учреждение, похожее на полицию, поступило что-то похожее на сообщение о том, что на проспекте, похожем на проспект Гагарина, ходит предмет, похожий на человека, у которого в руках предмет, похожий на автомат.
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Предмет похожий на автомат трансформировался в ружье?
"Матрица" отдыхает.
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Из Балаклея же тело. Может, с СХП, или ММГ
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а на задньому фоні жовтий автобус Парк львов ))) а тепер той дятел не знає, що робити та куди тікати від параші в гавані!
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Сейчас парашисты будут писАть, что это сторонник определенного политика
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Из Балаклея же тело. Может, с СХП, или ММГ
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Вполне возможно.
И даже скорее всего.
Т.к. надо быть полным идиотом, что бы нести в ломбард огнестрельное оружие.
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Предмет похожий на автомат трансформировался в ружье?
"Матрица" отдыхает.
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Протупив, парнішечка! Сказав би, що він - сепаратист, йде здаватись по програмі "тебе чекають вдома" і все, майже - герой. Ніякого тобі "незаконного поводження зі збоєю", ніякого - "...до семи років...". А він - ломбарт, ломбарт. Щас мусора відірвуться по-повній.
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В учреждение, похожее на полицию, поступило что-то похожее на сообщение о том, что на проспекте, похожем на проспект Гагарина, ходит предмет, похожий на человека, у которого в руках предмет, похожий на автомат.
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піздец як заїбали ці тупі мусорські формуліровки " у мужика в штанах був прідмєт пахожей на ***"
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Считаем, сколько продержится твой высер?
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Автомат-ружье-автомат, полная неразбериха. Может это "Сайга" охотничий карабин сделанный из АК.
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а как базар разгромили и стрелял с огнестрела и тихо--у нас что сомали..реакции 00000000000000
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