 Выступление Хакамады, предлагавшей выкупить Крым у Украины, на бизнес-форуме в Киеве отменили, - организаторы

Об этом компания сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам организаторов, они пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями.
"Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - говорится в сообщении.
"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров - бизнес-тренер Ирина Хакамада - не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", - сообщили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, чтто скандальный российский политик Ирина Хакамада, которая после оккупации Крыма РФ называла Путина победителем, выступит на бизнес-форуме в Киеве.
В 2014 году, российский политик Ирина Хакамада предлагала выкупить Крым у Украины и так выйти из конфликта, легализовав аннексированную территорию в составе России. В 2017 году в интервью "Радио Свобода" Хакамада подтвердила свою позицию.
Це не президент. Це навіть не гопнік...
Яка Европа чи Захід, якщо там немає рашкомовного споживача бидлячого гумору?
Спочатку сво-лочь поросенко...
Тепер - зелена Б-Л-Я-Т-Ь
Какими надо быть конченными лохами чтобы хотеть пойти на ее "бизнес-тренинг".
А, забыл, оно же с домочадцами и сродственниками опять рвануло в отпуск, уже на моря (надеюсь не за наш счет, там день стоит 4000 баксов с рыла).....
Ага вот! Они - Хакамада с Зеленским сходны только в одном - ИМ НАПЛЕВАТЬ НА УКРАИНУ!!!
26 мин. ·
Зеленський розвів всю країну театральною поїздкою в Буковель, потішив бабусь і електорат, а потім, одразу, таємно полетів в Оман де посилився в найдорожчому готелі у президенських апартаментах.
Як же він хаяв Порошенко за відпочинок на Мальдівах, які в рази дешевші ніж Оман.
Лицемір і брехун.
Не здивуюсь коли він в Буковель заїхав на день, зробив пару фоток з ватниками і одразу полетів з курорта для "челяді" до панських хоромів.
Это фотообои
какая разница..
Мабуть, щось знає
Знявши заборону на відвідання України для осіб, які не визнають, що Крим - Україна, ми створили небезпечний прецедент і наплювали на борців за територ цілісність. Тепер «за сприяння президента» дозволимо візити таким одіозним фігурам, як Жириновський чи Кісельов? Яка різниця?
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-и пусть канает
редиска ватная
не бывает таких тупых идиотов, которые с раши кого-то токсичного приглашают и не понимают последствий.
https://youtu.be/***********