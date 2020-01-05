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Все про:Госпогранслужба (3577) Зеленский (4174) Крым (22235) Дейнеко Сергей (16) Dr. Alban (1)

 Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban, который посещал оккупированный Крым, - глава ГПСУ Дейнеко

Президент Украины Владимир Зеленский никоим образом не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban, который посещал оккупированный Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Государственную границу он (Dr.Alban. - Ред.) пересекал соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску ли пропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.

Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым

Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban, который посещал оккупированный Крым, - глава ГПСУ Дейнеко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168417
 
   
 Топ комментарии
 
Ага мы вам верим ,нам то какая разница
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Головний прикордонник сам сєпар і ватнік.
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Да ему главное сернуть, а кто едет из России в Украину - какая разница?
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Якщо б ви соєві вміли так працювати, як брешете, то Україна за останні п'ять років стала б однією з самих заможніших країн світу, але на жаль все навпаки і ми маємо те що маємо, а хтось посланим на три літери намагається робити красиву міну при поганій грі.
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Почни з себе, і відповідай за себе. А я відповім за себе. Ок?
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Mark B три літери - це ВАЗ?

Владимир
Александрович
Зеленский?
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Вот читаю комментарии. Против Порошенко полно, против Зеленского полно. Это понятно. Не понятно где 73% за Зеленского. Ауууу! Где вы? А может 73% сцыкунов? Бросили потихоньку бюллетень в избирательную урну, а отвечать за свой выбор не хотят.
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А придется. Жизнь идиотов наказывает.
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голосовали не за Зе а против Барыги
Думали будет президент Украины
получили поцЗедента малоросии
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Это не оправдание, тем более кто барыга - это ещё вопрос.
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Цей ресурс просто вважається соєвою помийною ямою, порядні люди сюди заходять дуже рідко і хіба що познущатися над соєвими тролями.Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 6643
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Алєкс, відповідаючи безумним на їхнє безумство, людина ризикує впасти до рівня безумних, тому й не сперечаються з вами, телепнями.
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Зелька знову набренькав.
І не соромно ?
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"никоим образом не влиял"
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится.
Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!
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"никоим образом не влиял!
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится. Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!
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ЗеБіли, тупі хАхли-малороси, а ви, придурки, знаєте, що після Буковаля ваша втомлена шмаркля відпочиває вже в Омані. Як воно бідне напрацювалося...

Тільки номер шмарклі за добу коштує 4000 евро. Що ви там, придурки, гавкали про Мальдіви? Який це вже відпочинок Нелоха всього за півріччя? Шостий? Сьомий?

Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 5939

Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 3548
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Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban, который посещал оккупированный Крым, - глава ГПСУ Дейнеко.

И ваапще - я в Омане, - Зеленский.
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"никоим образом не влиял!
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится. Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!


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соевая ботва снова и как всегда жидко обисралась.
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зендоновец обо..алась типа негра не знаю и оман не мальдивские острова ,кацахол обожающий кацаврея а бяка Українець
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у тебя шизофазия. бессмысленный набор слов.
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Підбарижники не збрешуть - день пройшов даремно.
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Да брешет он, кому вы верите, клоун вам никогда не скажет правду.
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А как он попал в Украину если до этого он был не въездной???

И ещё писдит что не знал что Крым это спорная территория, объясните ему кто нибудь что украденное, отжатое, аннексированое это не коем образом не спорное.
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Це не Шмаркля винна,це прикордонники яких він на посади призначив,порушили закон України.
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это для кого он такие тупые отмазы лепит, для 73%?
там же все очевидно
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И на то чтобы зайти к нему в гримёрку тоже никак не влиял.

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Якщо зєлєнський не втручався тоді треба карати тих хто порушив закон і пропустив цього папуаса в Україну Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 267
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Лохторат, , а вам не противно, когда этот недомерок держит вас за стадо баранов Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban, який відвідував окупований Крим, - глава ДПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1674
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Зеленський не впливав. Албан сам пронік.
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***, це тіки Порох на все впливав і навіть на погоду..
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