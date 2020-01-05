Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban, который посещал оккупированный Крым, - глава ГПСУ Дейнеко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Государственную границу он (Dr.Alban. - Ред.) пересекал соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску ли пропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.

Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

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