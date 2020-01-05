Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban, который посещал оккупированный Крым, - глава ГПСУ Дейнеко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
"Государственную границу он (Dr.Alban. - Ред.) пересекал соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску ли пропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины", - говорится в сообщении.
По его словам, отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.
Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.
Владимир
Александрович
Зеленский?
Думали будет президент Украины
получили поцЗедента малоросии
І не соромно ?
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится.
Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится. Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!
Тільки номер шмарклі за добу коштує 4000 евро. Що ви там, придурки, гавкали про Мальдіви? Який це вже відпочинок Нелоха всього за півріччя? Шостий? Сьомий?
И ваапще - я в Омане, - Зеленский.
"не влияет никто, в том числе и Президент Украины"
"Сам певец сообщил, что въезд для него открыли после вмешательства президента." Выбирайте, что нравится. Мне нравится "никто, в том числе и Президент Украины". "Путин - Хубло".
Да какая разница!
И ещё писдит что не знал что Крым это спорная территория, объясните ему кто нибудь что украденное, отжатое, аннексированое это не коем образом не спорное.
там же все очевидно