 Великобритания понимает позицию США, - глава МИД Рааб о ликвидации Сулеймани

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы понимаем их (США) позицию", - заявил Рааб в эфире телеканала Sky News.

"У них есть право на самооборону", - добавил он, отметив, что считать Сулеймани "безвинной жертвой было бы наивным".

По словам министра, он прилагал усилия к стабилизации ситуации в ближневосточном регионе, подчеркнув, что война не отвечает интересам какой-либо их сторон.

Рааб сказал, что в случае войны "единственной стороной, которая окажется в выигрыше, будет ИГИЛ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не поняли, какую огромную ошибку совершили, - президент Ирана Рухани об убийстве Сулеймани

Он повторил: "Никто не хочет (войны. - Ред.). Не думаю, что кто-нибудь получит выгоду от войны на Ближнем Востоке".

Как сообщалось, на будущей неделе Рааб планирует посетить Вашингтон, предварительно встретившись со своими коллегами из Франции и Германии. Наблюдатели считают, что главной темой переговоров будет ситуация вокруг Ирана и возможных действий Тегерана.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп грозит применить против Ирана новейшие виды оружия за 2 трлн долларов

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.