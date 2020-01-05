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 В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют Цензор.НЕТ и еще 22 сайта, - правозащитники

В Крыму 9 провайдеров в 9-ти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в ноябре-декабре 2019 года.

Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы. Кроме того, как минимум 6 украинских информационных сайтов у этих провайдеров доступны только частично.

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей 9 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

По состоянию на конец декабря 2019 года, эти провайдеры не дают доступ минимум к 23 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной Украине территории: Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм и сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории

Кроме того, у 8 из 9 провайдеров заблокирован сайт Апостроф. У 5 провайдеров из 9 недоступен сайт общественного объединения "Крымская Солидарность". Сайты Радио НВ, 112 Украина и 24 канала недоступны у 1 провайдера из 9.

При этом, всего несколько сайтов из списка заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись "Ошибка 403". Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России. Значит, формальных оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве РФ.

В результате таких действий российских властей жители Крыма лишены доступа к информации крупных независимых украинских медиа, религиозных организаций и сайту органа самоуправления крымскотатарского народа, которые свободно действуют на остальной территории Украины. При этом, в подконтрольном Кремлю медиапространстве Крыма формируется нетерпимость к украинцам, мусульманам, крымским татарам и другим группам. Эти действия являются серьезным ограничением свободы слова и нарушают международные нормы, которые запрещают разжигание ненависти и обязывают государства не допускать чрезмерного вмешательства в свободное распространение информации.

Власти России в Крыму стремятся к уничтожению плюрализма мнений и фактической замене независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды. Таким образом, крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, т.к. подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство таких фактов от жителей полуострова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков

Учитывая вышесказанное, Крымская правозащитная группа на международных мероприятиях требует от Российской Федерации немедленно прекратить блокировки независимых украинских онлайн-медиа на территории Крыма.

Призываем международные организации и правительства усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3168411
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Во гады - блокируют самый важный сайт в мире и вселенной )
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А кто ж тогда тут печатает фсбшую галиматью? 90% высеров -грязь на президента Украины а значит и на Украину и на людей которые его выбрали.И к истине эти высеры никакого отношения не имеют.
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Затова пък кгбзебандата всеки ден кани рашисти в Киев на уж ,,културни мероприятия!
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Ни хрена не понял, но на всякий случай лайкну )))
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в Рашке сейчас рассматривают законопроект о публикации комментариев с фиксацией провайдером электронного следа пользователя и его паспортных данных, а Бутусова интересует блокировка Цензора в Крымском филиале Северной ГУЛАГии..
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сомневаюсь, что сильно интересует, разве что лишний раз кацапов подколость в соответствии с концепцией сайта
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То в чем проблема резануть кабель с материковой Украины и будет Чебурнет.
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Свого часу (у 2014) мої колеги передали і військовцям, і волонтерам, і партизанам детальні мапи пролягання кабелів (їх вісім) до крисму. І заблокували передачу цифри радіорелейними лініями. Що було реально зроблено - не знаю.
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х.з. що вони втратять, якщо в них заблокований цензор. А от отримують - час. Те що не можна ні купити, ні знайти, ні іншим способом придбати. Час безцінний!
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Кому надо, тот зайдёт, как в Беларуси Хартия, и много других заблокированы, но обходы все знают, так же как и я захожу на кацапские сайты заблокированные, и даю им жару, что бы дупы пылали, что бы видно было в цивилизованном Мире)))
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Скоро росія переселить кримчан у Сибір, а сибіряків у Крим. Після цього ніхто не буде цікавитися українськими ЗМІ.
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среди сибиряков много потомков украинцев В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют Цензор.НЕТ и еще 22 сайта, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8768
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Переселять не українських сибіряків.
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план простий та ефективний,коли процес заміщення завершать навіть проведуть новий референдум під егідою "обсє" і зе погодиться.
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ну порохоботы и другие "патриоты" могут тут самостоятельно поработать и сорвать встречу
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Чим більше блокують, тим ваті цікавіше чо там у хохлов. Кращої реклами ЦН і не придумаєш. Ідійоти.
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В Донецке часть провайдеров блокируют, как мой, часть не блокируют.
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І ето всьо о нєй:
«Хакамада сказала, что "Крым всегда нуждался в русской самоидентификации" и "они всегда хотели быть в России".
"Вы победитель. Вы, действительно, провели супероперацию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня честно сказали, что "зеленые человечки" - это мирные [!!!!!!!!!!! Отдкровення від ТП ] наши военные, которые защищали русских людей", - сказала Хакамада. ...
"Я считаю, войну начинали не мы. Но только тот, кто ее не начинал, но смог победить в ней, может ее закончить. И чем быстрее, тем лучше....
Компромиссом для Украины Хакамада назвала регионализацию: "Востоку и югу (Украины. - Ред.) дать возможность говорить на русском языке, избирать свою власть и чувствовать себя спокойно".

«Прямая лінія путіна в апреле 2014 года.
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Не смішіть..........
Ліпше б розібрались із майбутнім блокуванням українських каналів. І це не в Криму.
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