 В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют Цензор.НЕТ и еще 22 сайта, - правозащитники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в ноябре-декабре 2019 года.
Эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы. Кроме того, как минимум 6 украинских информационных сайтов у этих провайдеров доступны только частично.
Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей 9 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).
По состоянию на конец декабря 2019 года, эти провайдеры не дают доступ минимум к 23 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной Украине территории: Цензор.НЕТ, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм и сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.
Кроме того, у 8 из 9 провайдеров заблокирован сайт Апостроф. У 5 провайдеров из 9 недоступен сайт общественного объединения "Крымская Солидарность". Сайты Радио НВ, 112 Украина и 24 канала недоступны у 1 провайдера из 9.
При этом, всего несколько сайтов из списка заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись "Ошибка 403". Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России. Значит, формальных оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве РФ.
В результате таких действий российских властей жители Крыма лишены доступа к информации крупных независимых украинских медиа, религиозных организаций и сайту органа самоуправления крымскотатарского народа, которые свободно действуют на остальной территории Украины. При этом, в подконтрольном Кремлю медиапространстве Крыма формируется нетерпимость к украинцам, мусульманам, крымским татарам и другим группам. Эти действия являются серьезным ограничением свободы слова и нарушают международные нормы, которые запрещают разжигание ненависти и обязывают государства не допускать чрезмерного вмешательства в свободное распространение информации.
Власти России в Крыму стремятся к уничтожению плюрализма мнений и фактической замене независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды. Таким образом, крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, т.к. подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство таких фактов от жителей полуострова.
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Учитывая вышесказанное, Крымская правозащитная группа на международных мероприятиях требует от Российской Федерации немедленно прекратить блокировки независимых украинских онлайн-медиа на территории Крыма.
Призываем международные организации и правительства усилить давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она прекратила блокирование медиа и другие незаконные ограничения свободы слова в Крыму.
«Хакамада сказала, что "Крым всегда нуждался в русской самоидентификации" и "они всегда хотели быть в России".
"Вы победитель. Вы, действительно, провели супероперацию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня честно сказали, что "зеленые человечки" - это мирные [!!!!!!!!!!! Отдкровення від ТП ] наши военные, которые защищали русских людей", - сказала Хакамада. ...
"Я считаю, войну начинали не мы. Но только тот, кто ее не начинал, но смог победить в ней, может ее закончить. И чем быстрее, тем лучше....
Компромиссом для Украины Хакамада назвала регионализацию: "Востоку и югу (Украины. - Ред.) дать возможность говорить на русском языке, избирать свою власть и чувствовать себя спокойно".
«Прямая лінія путіна в апреле 2014 года.
Ліпше б розібрались із майбутнім блокуванням українських каналів. І це не в Криму.