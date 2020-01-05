 Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-5, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС

Об этом сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.
При зєбілі весь час буде така брехня, що від російских обстрілів ніхто не гине. А лише будуть озвучувати отакі втрати.
А що, зебіли очікували іншого? Хіба що... бо вони - дебіли.
Асе они - ЗЕбння !
красив как Пиночет !
P.S.а генеральский мундир Пороху, между прочим, идет !
tZE inform
@tZEinform
·7 мин
31.10.2019 г. мы сообщали, что позиции в районе Золотого-4 заняла псковская десантура (104-о дшп (десантно-штурмовой полк) 76-й ДШД (Псков, РФ).) Расстояние до населенного пункта составляет 3,2 км. Сразу же 01.11 их ДРГ полезло на нашу сторону и получило по ушам. Но после после разведения войск предпринятого врагом государства Зеленским, в позициях образовалась дыра, через которую на нашу территорию начали беспрепятственно проникать их ДРГ. Сегодня на противотанковой мине подорвался наш грузовик.
Убит - 1 Тяжело ранен - 1. Каждый кто заикнется о разведении - враг Украины.
А що, держава оплачує.
На колінах перед Путлером стояти, економіку розвалювати, війська відводити - це не просто!
Це ж вам не «барижити», як Порох, вибиваючи Асоціацію, Безвіз, Томос, Децентралізацію, відбудовуючи Армію…
…а ось ця ЗЕлена гнида, насправді вважає, що Президент - це ЦАР!
Хочу - працюю, не хочу - не працюю.
«Я - президент, а ти хто такий? Звичайний громадянин?»
Скільки разів воно вже відпочивало за 8 місяців?
Літом - в Одесі купалося (там, де гівно у море зливають, ну то таке. Подібне до подібного, як кажуть…)
Поїхало воно у США, так затрималося на екскурсії на кілька днів довше, ніж вимагав РОБОЧИЙ протокол. (фотки з Ніагарського водоспаду всі пам´ятають? Так отож…)
Поїхало воно на інтронізацію Імператора Японії, і знову ж таки - візит затягнувся на кілька днів більше, ніж вимагали офіційні заходи (ну, його шмара Лєнка, захотіла по Японії погуляти)
Коли воно було у Франції…правильно, ви вгадали - воно знову відпочивало за ДЕРЖАВНИЙ кошт (ну, Лєнка ж захтіла по Єлисейським полям та бутікам паризьким побігати. Тільки толку з її бігання у бутіках? Як одягалася «перша Лядь» у колгоспні штори-балахони, так до сих пір у них «щеголяє»)
…І сьогодні, як кажуть, «ніколи такого не було, і от знову».
«Слуга народа» дуже втомився, і поїхав у Буковель. Не на пару-трійку днів, а з 29 грудня по 12 січня! Нє, ну а шо? Він же ЦАР, Бубочці можна! Війна у країні? Ви про що? Яка війна? Не заважайте «слузі» відпочивати, «гегемони»!
Це ж тільки Порошенку не можна було РАЗ ЗА П´ЯТЬ РОКІВ з´їздити на відпочинок, причому - ЗА ВЛАСНІ КОШТИ!
А Бубочці - можна кожного місяця відпочивати, причому - за ДЕРЖАВНИЙ кошт!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2876503.html
нравится, верховный главнокомандующий?
Мої співчуття родині вбитого Воїна..
Скорішого одужання пораненому Воїну !
А от Армію- ні.