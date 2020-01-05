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 Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-5, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС

Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-5, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.

Об этом сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

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Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-5, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168410
 
 
 Топ комментарии
 
Вчазно змився Зєлєпут із Золотого. Насвинячив і змився. А ви українські герої гиньте. На радість Ху-йлу і Зє-йлу.
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Ну и что на это скажет зеленое ху*ло?
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Царство Небесне Воїну! Співчуття рідним!
При зєбілі весь час буде така брехня, що від російских обстрілів ніхто не гине. А лише будуть озвучувати отакі втрати.
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Ну и что на это скажет зеленое ху*ло?
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Вчазно змився Зєлєпут із Золотого. Насвинячив і змився. А ви українські герої гиньте. На радість Ху-йлу і Зє-йлу.
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король осел на лижах кайфує на Буковелі Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-4, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6794
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Что сапёров, которые работали на этом участке - под трибунал. Это в тылу, если кто-то не понял.
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ну пункт пропуску працює, що там возять сепари вже показово відомо... ((
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А если фугас вчера поставили? Хотя тебе никакой разницы нет.
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Без "если". Снабженцы ездят по провереным дорогам.
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А еще у нас перемирие и дружба с ордой наступила.
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По приказу ЗЕ разминировали минные поля проходящие на линии соприкосновения сторон. Теперь ДРГ сепаратистов могут свободно проникать на территорию контролируемую ВСУ.
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👏Пост, який Ви коментуєте, писала людина, яка в армії вочевидь не була. Якщо автомобіль їхав по дорозі, яка є системою логістики, то зрозуміло, що це було регулярно. І можливо саме тому на цій дорозі встановили вибуховий пристрій. Оскільки зона біля хутора Вільний є сірою, і Ви правильно пишете - розмінованою, то дійсно важко не піддатися спокусі підкласи свиню нпюашим воїнам зі сторони окупантів. Це цілковито на совісті Зєлєнского, який дав абсурду і вочевидь злочинну команду по відведення сил і засобів.
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Царство Небесне Воїну! Співчуття рідним!
При зєбілі весь час буде така брехня, що від російских обстрілів ніхто не гине. А лише будуть озвучувати отакі втрати.
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Это уже перемирие? Или ещё подготовка? Или поздравление своего ватника? Наверняка на месте разведения теперь ДРГ бегают.
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А ЧОМУ ЇМ БІГАТИ. ВПЕВНЕНО ТА СПОКІЙНО МІНУЮТЬ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ.
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Герої не вмирають! Вместо выражения соболезнования зеботы и порохоботы продолжают соревнование с говнометания!
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дебіл, цими героями - ваші зебіли ПОЖЕРТВУВАЛИ в імя невідомо чого, якщо по великому рахунку. А, можливо, заради капітуляції перед ворогом!
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відвели ЗСУ, орки почали мінувати шляхи на нашій території. Це ж не перший подібний випадок. Чому дивуватися? Не буває природнього вакууму, простір завжди має хтось-щось заповнити. Якщо не наші, то - ворог.
А що, зебіли очікували іншого? Хіба що... бо вони - дебіли.
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Не мешайте наполеону отдыхать Вы тут со своими проблемами
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Если бы в Золотом войска не отводили, то они бы не подорвались. Успехи шмаркли мы будем отмечать каждый день.
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Нужно сепарам еще один, млять, мост построить, с ленточками
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Как-то плохо зе отработал на коленях перед хутиным
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именно!

красив как Пиночет ! Автомобіль з українськими військовослужбовцями підірвався на міні біля Золотого-4, один воїн загинув, один важко поранений, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 119

P.S.а генеральский мундир Пороху, между прочим, идет !
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tZE inform

@tZEinform

·7 мин
31.10.2019 г. мы сообщали, что позиции в районе Золотого-4 заняла псковская десантура (104-о дшп (десантно-штурмовой полк) 76-й ДШД (Псков, РФ).) Расстояние до населенного пункта составляет 3,2 км. Сразу же 01.11 их ДРГ полезло на нашу сторону и получило по ушам. Но после после разведения войск предпринятого врагом государства Зеленским, в позициях образовалась дыра, через которую на нашу территорию начали беспрепятственно проникать их ДРГ. Сегодня на противотанковой мине подорвался наш грузовик.
Убит - 1 Тяжело ранен - 1. Каждый кто заикнется о разведении - враг Украины.
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где-то в Буковеле, наверное сейчас прозвучала фраза "какая разница"
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Визовый режим пора вводить. А они торговлю расширяют. Странная война. Или не война.
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Тим часом Зеленський вирішив продовжити свій відпочинок у Карпатах до 12 січня.
А що, держава оплачує.
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Клон в Золотом насрал и свалил на лыжах кататься Ну трусливая гнида
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Бубочка дуже ж втомилася!
На колінах перед Путлером стояти, економіку розвалювати, війська відводити - це не просто!
Це ж вам не «барижити», як Порох, вибиваючи Асоціацію, Безвіз, Томос, Децентралізацію, відбудовуючи Армію…
…а ось ця ЗЕлена гнида, насправді вважає, що Президент - це ЦАР!
Хочу - працюю, не хочу - не працюю.
«Я - президент, а ти хто такий? Звичайний громадянин?»

Скільки разів воно вже відпочивало за 8 місяців?
Літом - в Одесі купалося (там, де гівно у море зливають, ну то таке. Подібне до подібного, як кажуть…)
Поїхало воно у США, так затрималося на екскурсії на кілька днів довше, ніж вимагав РОБОЧИЙ протокол. (фотки з Ніагарського водоспаду всі пам´ятають? Так отож…)
Поїхало воно на інтронізацію Імператора Японії, і знову ж таки - візит затягнувся на кілька днів більше, ніж вимагали офіційні заходи (ну, його шмара Лєнка, захотіла по Японії погуляти)
Коли воно було у Франції…правильно, ви вгадали - воно знову відпочивало за ДЕРЖАВНИЙ кошт (ну, Лєнка ж захтіла по Єлисейським полям та бутікам паризьким побігати. Тільки толку з її бігання у бутіках? Як одягалася «перша Лядь» у колгоспні штори-балахони, так до сих пір у них «щеголяє»)
…І сьогодні, як кажуть, «ніколи такого не було, і от знову».
«Слуга народа» дуже втомився, і поїхав у Буковель. Не на пару-трійку днів, а з 29 грудня по 12 січня! Нє, ну а шо? Він же ЦАР, Бубочці можна! Війна у країні? Ви про що? Яка війна? Не заважайте «слузі» відпочивати, «гегемони»!
Це ж тільки Порошенку не можна було РАЗ ЗА П´ЯТЬ РОКІВ з´їздити на відпочинок, причому - ЗА ВЛАСНІ КОШТИ!
А Бубочці - можна кожного місяця відпочивати, причому - за ДЕРЖАВНИЙ кошт!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2876503.html
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о, Зеленский получил новогодний подарок от Путина.

нравится, верховный главнокомандующий?
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чогось мені здається, що тепер нам будуть казати тільки про "підірвався на невідомому вибуховому..." Про обстріли та загиблих вояків від тих осбтрілів казати не будуть взагалі, бо це протирічить шмаркліній тезі "мишебратья" ((
Мої співчуття родині вбитого Воїна..
Скорішого одужання пораненому Воїну !
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Царство Небесне загиблому захиснику. Одужання- пораненому. Янелох вже весь в крові, та йому какаяразніца. У нього лижні катання, захист прокацапських півунів від українського законодавства. Він зайнятий
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До речі, ***** Зеленський з НР привітав.
А от Армію- ні.
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Головнокомандувач, який не привітав з Новим роком своїх солдат, які щоденно гинуть за Україну, а привітав вбивцю українців, не має права носити це високе звання. Так думає кожний притомний українець, навіть позеленілий, якщо в останнього є хоч крихта тями
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Слідчо-оперативна виясняє причини?! У ОП ,на Банковій,причина!
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Зона разведения? Авакян разберется, пусть просмотрят все камеры видео наблюдения и вызовут англицкого спеца...
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Скоро мышебратья вокруг Киева минировать начнут, а с банковой будет литься все тоже ЗЕленое дерьмо...
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Слава Захисникам України , які боронять нас від кацапської наволочі, а зенелоху імпічмент, запроданецю фуйла.
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