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 Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-4, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС

Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.

Об этом сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

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Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-4, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168410
 
 
 Топ комментарии
 
Царство Небесне Воїну! Співчуття рідним!
При зєбілі весь час буде така брехня, що від російских обстрілів ніхто не гине. А лише будуть озвучувати отакі втрати.
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Вчазно змився Зєлєпут із Золотого. Насвинячив і змився. А ви українські герої гиньте. На радість Ху-йлу і Зє-йлу.
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Зеля,так для кого ты став выроком?Брехло.
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Ну и что на это скажет зеленое ху*ло?
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Вчазно змився Зєлєпут із Золотого. Насвинячив і змився. А ви українські герої гиньте. На радість Ху-йлу і Зє-йлу.
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король осел на лижах кайфує на Буковелі Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-4, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6794
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Что сапёров, которые работали на этом участке - под трибунал. Это в тылу, если кто-то не понял.
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ну пункт пропуску працює, що там возять сепари вже показово відомо... ((
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А если фугас вчера поставили? Хотя тебе никакой разницы нет.
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По приказу ЗЕ разминировали минные поля проходящие на линии соприкосновения сторон. Теперь ДРГ сепаратистов могут свободно проникать на территорию контролируемую ВСУ.
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👏Пост, який Ви коментуєте, писала людина, яка в армії вочевидь не була. Якщо автомобіль їхав по дорозі, яка є системою логістики, то зрозуміло, що це було регулярно. І можливо саме тому на цій дорозі встановили вибуховий пристрій. Оскільки зона біля хутора Вільний є сірою, і Ви правильно пишете - розмінованою, то дійсно важко не піддатися спокусі підкласи свиню нпюашим воїнам зі сторони окупантів. Це цілковито на совісті Зєлєнского, який дав абсурду і вочевидь злочинну команду по відведення сил і засобів.
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Царство Небесне Воїну! Співчуття рідним!
При зєбілі весь час буде така брехня, що від російских обстрілів ніхто не гине. А лише будуть озвучувати отакі втрати.
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Это уже перемирие? Или ещё подготовка? Или поздравление своего ватника? Наверняка на месте разведения теперь ДРГ бегают.
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А ЧОМУ ЇМ БІГАТИ. ВПЕВНЕНО ТА СПОКІЙНО МІНУЮТЬ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ.
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Герої не вмирають! Вместо выражения соболезнования зеботы и порохоботы продолжают соревнование с говнометания!
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дебіл, цими героями - ваші зебіли ПОЖЕРТВУВАЛИ в імя невідомо чого, якщо по великому рахунку. А, можливо, заради капітуляції перед ворогом!
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відвели ЗСУ, орки почали мінувати шляхи на нашій території. Це ж не перший подібний випадок. Чому дивуватися? Не буває природнього вакууму, простір завжди має хтось-щось заповнити. Якщо не наші, то - ворог.
А що, зебіли очікували іншого? Хіба що... бо вони - дебіли.
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Не мешайте наполеону отдыхать Вы тут со своими проблемами
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Если бы в Золотом войска не отводили, то они бы не подорвались. Успехи шмаркли мы будем отмечать каждый день.
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Нужно сепарам еще один, млять, мост построить, с ленточками
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Как-то плохо зе отработал на коленях перед хутиным
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... ..іде на йуххх !

)))) Загиблому ...царствіє небесне .
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tZE inform

@tZEinform

·7 мин
31.10.2019 г. мы сообщали, что позиции в районе Золотого-4 заняла псковская десантура (104-о дшп (десантно-штурмовой полк) 76-й ДШД (Псков, РФ).) Расстояние до населенного пункта составляет 3,2 км. Сразу же 01.11 их ДРГ полезло на нашу сторону и получило по ушам. Но после после разведения войск предпринятого врагом государства Зеленским, в позициях образовалась дыра, через которую на нашу территорию начали беспрепятственно проникать их ДРГ. Сегодня на противотанковой мине подорвался наш грузовик.
Убит - 1 Тяжело ранен - 1. Каждый кто заикнется о разведении - враг Украины.
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где-то в Буковеле, наверное сейчас прозвучала фраза "какая разница"
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Визовый режим пора вводить. А они торговлю расширяют. Странная война. Или не война.
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