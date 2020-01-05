 Автомобиль с украинскими воинами подорвался на мине возле Золотого-4, один военнослужащий погиб, один - тяжело ранен, - штаб ОС

Об этом сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.
При зєбілі весь час буде така брехня, що від російских обстрілів ніхто не гине. А лише будуть озвучувати отакі втрати.
А що, зебіли очікували іншого? Хіба що... бо вони - дебіли.
Асе они - ЗЕбння !
)))) Загиблому ...царствіє небесне .
tZE inform
@tZEinform
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31.10.2019 г. мы сообщали, что позиции в районе Золотого-4 заняла псковская десантура (104-о дшп (десантно-штурмовой полк) 76-й ДШД (Псков, РФ).) Расстояние до населенного пункта составляет 3,2 км. Сразу же 01.11 их ДРГ полезло на нашу сторону и получило по ушам. Но после после разведения войск предпринятого врагом государства Зеленским, в позициях образовалась дыра, через которую на нашу территорию начали беспрепятственно проникать их ДРГ. Сегодня на противотанковой мине подорвался наш грузовик.
Убит - 1 Тяжело ранен - 1. Каждый кто заикнется о разведении - враг Украины.