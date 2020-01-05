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Все про:Иран (514) США (15985) Трамп (2718)

 Трамп грозит применить против Ирана новейшие виды оружия за 2 трлн долларов

Если Иран предпримет какие-либо действия, угрожающие США или их гражданам, Вашингтон без колебаний применит против Тегерана новейшие виды оружия, которое обошлось ему в $2 трлн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любую другую американскую базу, мы отправим им часть этого совершенно нового прекрасного оборудования... и без колебаний!" - написал он в своем твиттере.

Несколько ранее он предупредил, что США готовы нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад", - написал Трамп твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не поняли, какую огромную ошибку совершили, - президент Ирана Рухани об убийстве Сулеймани

По словам Трампа, "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры".

"И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!", - добавил американский президент.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Источник: https://censor.net.ua/n3168408
 
 
 Топ комментарии
 
Для мамкиных защитников Ирана от агрессии США

Юрий Богданов

Иран - тоталитарная теократическая диктатура, которая вешает людей на столбах и строительных кранах.
Иран - экспортер терроризма.

Иран - поддерживает систему наркотрафика на Запад и снимает с этой системы едва ли не крупнейшую прибыль.
Иран - страна с максимальной степенью дискриминации женщин и любых меньшинств, которые вы только можете себе представить..
Иран - антисемитское государство на максималках. Причем анитсемитское во всех смыслах. От иранского теократического режима самые многочисленные семиты - арабы - пострадали невообразимо больше, чем Израиль.
А так - нормальные пацаны, чего это американцы их суверенитет нарушают. На территории Ирака.
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ця ІІІ-тя світова війна вже йде, відкрийте очі.
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Диалог, это фейки, давно не захожу и не верю...
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Согласно отчетам правозащитников, за время почти девятилетней войны в Сирии было убито около 380 636 человек.
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и одна кошка - видел видео что готовят и жрут Трамп грозит применить против Ирана новейшие виды оружия за 2 трлн долларов - Цензор.НЕТ 2532
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Не козёл а мальчик в трусиках . Просто запах обманчивый был .
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ТРАМП! Убирай не следствие а причину!!!!!! Центр терроризма в кремле
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нападет на американскую базу или на любую другую американскую базу, Источник: https://censor.net.ua/n3168408

Х-м.
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Це послання не так аятоллам, як кремл, дям, які тих аятолл нацьковують. Тому і записано так, двічі, щоб зрозуміли. 😁
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Трамп своими заявлениями похож на ребёнка. Как его вообще выбрали?
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Для мамкиных защитников Ирана от агрессии США

Юрий Богданов

Иран - тоталитарная теократическая диктатура, которая вешает людей на столбах и строительных кранах.
Иран - экспортер терроризма.

Иран - поддерживает систему наркотрафика на Запад и снимает с этой системы едва ли не крупнейшую прибыль.
Иран - страна с максимальной степенью дискриминации женщин и любых меньшинств, которые вы только можете себе представить..
Иран - антисемитское государство на максималках. Причем анитсемитское во всех смыслах. От иранского теократического режима самые многочисленные семиты - арабы - пострадали невообразимо больше, чем Израиль.
А так - нормальные пацаны, чего это американцы их суверенитет нарушают. На территории Ирака.
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США проиграет.
Война против ислама это утопия.
А технически это как война огромной раши против маленькой Чечни.
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Опохмелись, с чего ты взял, что США планирует воевать "против ислама" ? Ты, если не в теме, погугли про протесты в иране - возникли они на фоне того, что в сеть слили фото иранских мажоров, в окружении проституток, которые были почему то с открытыми лицами и не только - вот такие "мусульмане" в Иране, среди мажоров )))
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США не планирует,а уже давно воюет с исламом.
Наблюдательнее надо быть.
Вопрос кто втянул США в эту прогрышную для них войну.
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Китай введет воиска в Сибирь для спасения жителей от исламской угрозы.
Остальные будут разгребаться сами.
Это бумеранг за разорение Киевской Руси.
Прилетает через тысячи лет.😀
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и против саудовской аравии сша воюет? и кувейта иордании оаэ?
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Згідний цілком. Тільки питання Ірану Штати могли вирішити раніше. Тричі. Перший раз - підтримати шаха військовою допомогою під час революції, другий раз - не підтримавши Іран зброєю та іншою допомогою під час Іран-іракської війни і третій раз - давши одразу по зубах у Сирії, коли там з'явився перший заблукалий.
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шаха убрали советы используя аятолл
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А до 1978 года будущий аятолла Хомейни прятался в Париже .Американцы тогда могли всё это придушить на корню
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А как выбирают януковичей , зелёнских- это вообще полный аут , ниже только дебилы и дебилы
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И Янукович и Зеленский просто мудрецы по сравнению с Дональдом. Это ж надо такое брякнуть - "мы уничтожим культурные ценности иранцев".
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sergej gorin - да да, 73% в стране ауты ). Самому то не гадко такие слова произносить?
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да гадкие вы, гадкие ой ,фуу и пративные зелёные, зелёные
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у тебя с математикой плохо , зедебилов оказалось гдето около40 процентов ,сейчас наверное процентов 27 . Ваши 73 это цифры ни о чём
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Трамп фактично роздмухує ІІІ-ю світову війну. І може вибухнути так, що буде всім мало місця.
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ця ІІІ-тя світова війна вже йде, відкрийте очі.
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Мож й так, але коли почнуть застосовувати зброю масового знищення, то буде кінець.
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Погано буде всім, Іран - це не якась Венесуела, Лівія чи Сирія, в них є своя зброя масового знищення, можливо навіть ядерна. Плюс мусульманська діаспора в тих же Штатах, плюс безліч чинників, про які ми не здогадуємось. І якщо на Близькому Сході жахне, то відгомін почують у всьому світі.
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Коли жахне, тоді треба пильніше стежити за ОРДЛО, а краще діяти навипередки
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Это пужалки московской пропаганды . НИЧЕГО не будет . Иранских ракет слишком мало чтоб они могли навредить США .Опасность существует только для Израиля и СА , Но если Иран осмелится ударить по Израилю то ему будет полный песец .Он прекратит своё существование как страна скорее всего .Потому что воевать против США и Израиля одновременно это самоубийственно .
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розкажи чим вони в США ту зброю , танкерами? на все що здатний Іран це теракти!
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Якщо ти про конкретний випадок останього використання ракет. То це не Трамп роздмухує. Це рашка вже роздмухала через Іран коли застосувала ракети проти заводів в Саудівскій Арабії.
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Воно то так, але чому Трамп не позивається до пуйла, а ручкається з ним?
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О! Теперь все стало на свої місця. Трамп грозит применить против Ирана новейшие виды оружия за 2 трлн долларов - Цензор.НЕТ 7040 Куди тому Трампу з Пентагоному, ЦРУ, і ще купою розвідок і бюро до цензовоських військових експертів?
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Такі понти потім дуже серйозно вилазять боком.
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Може, в США (не обовязково в Трампа) дійдуть руки і до касапії (необовязково до *****)?
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а це не мультики кацапів, якщо ввалять то ввалять!
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В Кении боевики атаковали базу ВМС США: над лагерем черный дым, бой идет уже несколько часов
https://www.dialog.ua/war/198360_1578218509
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Диалог, это фейки, давно не захожу и не верю...
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Посольство России в Кении призвало соотечественников избегать мест массового скопления людей после атаки боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" на военную базу США в кенийском округе Ламу.
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Посольству Раисси в Кении лучше знать: ведь именно Россия спонсор мирового терроризма, именно она осуществляет план разрушения Европы и ее культуры при помощи миллионов беженцев. Похоже, эти идиоты из Расеюшке действительно готовы "павтарить".
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Неожиданный вывод.
Неужели готовы повторить?
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Фейками вы называете все что не вписывается в вашу концепцию мировосприятия?
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Трамп, молодец, это сколько же кацапских ВВП?
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И это только на один вид нового вооружения.
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Ага. Учитывая, что военный бюджет США $700 млрд. Но зачем об этом знать президенту США.
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Теперь клоуну Трампу придется сильно щеки дуть чтобы всех запугать. А все потому что не нужно было с Ыном и ****** сосаться.
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уже не поможет щеки дуть - придется действовать
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Ты совсем берега попутал.
Трамп, он ваш, спроси у жирика, а Иран не является вашим союзником.
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Трамп все пытается запугать Иран, а Иран все будет жалить и жалить, пока не отрубишь жало
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А жало в кремле, поэтому мочить надо сначала... ну вы поняли
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Ближе к выборам Трамп хочет показать себя перед мировым правительством,которое его поставило,чтоб еще раз выбрали.Север Ирана,где 35млн.одэров(азэров), трогать НИКОМУ нельзя.Ведь через Кавказ проходит страшный Нулевой меридиан Гринвич( слово одэрское).
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не бойся, туда по Тебризу томагавки не полетят
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Ладно, не светись лучше. А то он и по вам хряпнет. Наметит 26 целей по числу бакинских комиссаров. С него станется.
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Комиссары все были шпионы Англии( и не бакинские они).Никого нерасстреливали.Их могилы уже в Индии нашел Рашид Бейбутов и принес факты ублюдку Горбачеву.Он его за это и убил в Кремлевской больнице.Так утверждали его жена и дочь.А яж про Нулевой меридиан написал-Самое страшное оружие на земле.
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Да это понятно. Я сам жуть как боюсь нулевого меридиана.
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У вас в стране психиатрический дефолт? Никого на шару не лечат с больной головой?
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Братан, при всем уважении, но тебе надо купить глобус. Гривичский ( нулевой ) проходит в западной части Лондона, или Лондон пригород Бакы? Уж определись как-то.
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На всех старых картах он на Кавказе,откуда мир и пошел.Меридиан-Омур Ата Ян-Жизни Отец Горящий.пер с одэри(азэри)АтаЯн=АДАМ.Он был огнем и согрел потом 108 рек(упанишад Индии=Бизанты Кавказской))-оттуда и вышли люди с фамилиями рек или гор,где реки.
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Гринвич -Ахыр Ян Ач-Коец горящего открой.Отсюда ст.Базанты(Византии) ГанаУдч=(Кончик Кровей)=Гянджа=Ганстантинополь,который на Кавказе а не Стамбул(где главный храм посв.Богу Сна-Сафэр=синий цвет на всех флагах.У собора Софии=Сафэра 40 окон на куполе)
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В бакинской психиатрии сегодня очередной день открытых дверей?))
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Слушай, закавказский кореш. Хватит тут уже топить за своих азеров, вроде они пупы земли. Греби на турецкие ветки, там тебе турецкие братья бысто поставят туда, гле тебе и место.
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И таки эба нут по Ирану, сто пудово эба нут.
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ЛУЧШЕ БЫ МОСКОВИЮ ПОПУГАЛ , Я ПОМНЮ ПРИ РЕЙГАНЕ ФИЛЬМ СНЯЛИ О ЗВЁЗДНЫХ ВОЙНАХ,КАК ЭТО НАПУГАЛО КРЕМЛЁВСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ (АЛИБАБУ И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ) Трамп грозит применить против Ирана новейшие виды оружия за 2 трлн долларов - Цензор.НЕТ 6235
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Дежавю!? Что то подобно уже было!? Северная Корея! Итог - а ничего не произошло, треп не более!
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США испытали новое оружие, двойного назначения, в Ираке. Взорвали иранского генерала, а обосрались все в Кремле.
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Жирик наверно грузовик шампани заказал в думу?
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у нас в Харькове имеется довольно таки не маленькая иранская диаспора, которая называет Трампа "земляным червяком"..
может быть господин Трамп разместит в Харьковской области американскую военную базу с новейшим вооружением на 1 трлн баксов (для начала)?!
++++++++++++++++++
сдам гараж на Салтовке для войск НАТО, недорого..
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Государственный терроризм Ирана опять расширился...Слабая память у айятол...Маленько позабыли, как авиаудары Израиля, затормозили развитие их ядерной промышленности. Теперь, американцы, своё новейшее оружие, высокой точности, испытать имеют шанс.
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Шэрон Стоун с подругой из Мордовии пожаловались,что их заблокировали на сайте знакомств. Трамп грозит применить против Ирана новейшие виды оружия за 2 трлн долларов - Цензор.НЕТ 4683 Трамп грозит применить против Ирана новейшие виды оружия за 2 трлн долларов - Цензор.НЕТ 6198
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Засулейманить Иран и дело в шляпе)
Потом можно и Рашку засулейманить)
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Трамп погрожує застосувати проти Ірану нові види зброї за 2 трлн доларів - Цензор.НЕТ 3386

где-то так он ответит и обосцаными старческими труселями
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