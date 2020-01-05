 Трамп грозит применить против Ирана новейшие виды оружия за 2 трлн долларов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил президент США Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любую другую американскую базу, мы отправим им часть этого совершенно нового прекрасного оборудования... и без колебаний!" - написал он в своем твиттере.
Несколько ранее он предупредил, что США готовы нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.
"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад", - написал Трамп твиттере.
По словам Трампа, "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры".
"И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!", - добавил американский президент.
В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.
Х-м.
Юрий Богданов
Иран - тоталитарная теократическая диктатура, которая вешает людей на столбах и строительных кранах.
Иран - экспортер терроризма.
Иран - поддерживает систему наркотрафика на Запад и снимает с этой системы едва ли не крупнейшую прибыль.
Иран - страна с максимальной степенью дискриминации женщин и любых меньшинств, которые вы только можете себе представить..
Иран - антисемитское государство на максималках. Причем анитсемитское во всех смыслах. От иранского теократического режима самые многочисленные семиты - арабы - пострадали невообразимо больше, чем Израиль.
А так - нормальные пацаны, чего это американцы их суверенитет нарушают. На территории Ирака.
Война против ислама это утопия.
А технически это как война огромной раши против маленькой Чечни.
Наблюдательнее надо быть.
Вопрос кто втянул США в эту прогрышную для них войну.
Остальные будут разгребаться сами.
Это бумеранг за разорение Киевской Руси.
Прилетает через тысячи лет.😀
https://www.dialog.ua/war/198360_1578218509
Неужели готовы повторить?
Трамп, он ваш, спроси у жирика, а Иран не является вашим союзником.
может быть господин Трамп разместит в Харьковской области американскую военную базу с новейшим вооружением на 1 трлн баксов (для начала)?!
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сдам гараж на Салтовке для войск НАТО, недорого..
Потом можно и Рашку засулейманить)
где-то так он ответит и обосцаными старческими труселями