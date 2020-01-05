 Трамп грозит применить против Ирана новейшие виды оружия за 2 трлн долларов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил президент США Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любую другую американскую базу, мы отправим им часть этого совершенно нового прекрасного оборудования... и без колебаний!" - написал он в своем твиттере.

Несколько ранее он предупредил, что США готовы нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад", - написал Трамп твиттере.

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По словам Трампа, "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры".

"И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!", - добавил американский президент.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.