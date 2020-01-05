 В результате столкновения двух автомобилей на трассе Киев-Чоп погиб трехлетний ребенок, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
По данным правоохранителей, ДТП произошло 4 января около 21:45 на автодороге Киев - Чоп в селе Банюнин, Каменка-Бугского района.
Как установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - "Lexus GS300", которым управлял 27-летний киевлянин, и "Chevrolet Malibu" под управлением 36-летнего жителя Киевской области. От полученных травм на месте происшествия скончалась 3-летняя пассажир "Chevrolet". Еще два пассажира этого же автомобиля, 31-летняя жительница Киевской области и 60-летняя львовянка, получили телесные повреждения. Травмы в результате ДТП также получила пассажир "Lexus", 27-летняя киевлянка.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.