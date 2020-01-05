EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  501  37
Все про:легализация (108) марихуана (102) Епифаний (225) ПЦУ (524)

 ПЦУ пока не вникала в вопрос легализации медицинского каннабиса, - Епифаний

Государство не разработало четкого видения, определенного законопроекта или норм правительства, которыми бы регулировался вопрос легализации медицинского каннабиса.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом мы пока не вникали в этот вопрос. Мы, конечно, делали определенные заявления о вакцинации, об актуальных вопросах, которые сейчас беспокоят целом наше общество", - отметил Епифаний.

По его словам, ПЦУ поддерживает те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека.

Сейчас пока еще государство не разработало четкого видения, определенного законопроекта или норм правительства, которыми этот вопрос бы урегулировался. Когда мы будем видеть, что этот вопрос урегулировался уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, поддерживаем или нет", - сказал Епифаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский суд впервые оправдал мужчину, выращивавшего коноплю для лечения болевого синдрома

Источник: https://censor.net.ua/n3168404
 
 
 Топ комментарии
 
а государству обязательно советоваться с Епифанием?
 показать весь комментарий
 
А чому ПЦУ повинні хвилювати питання, які ніяк не пов"язані із церквою? Церква відділена від держави? Ну і все, займатись своїми справами.
 показать весь комментарий
 
21 век , а какие-то мужики в платьях вникают в вопрос канабиса …
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а государству обязательно советоваться с Епифанием?
 показать весь комментарий
 
 
де там написано, що "гасударства савєтуєца/далжно савєтаваца с Єпіфанієм", або "Єпіфаній саветуєт/хочєт пасавєтавать гасударству..." ? Чи це все вам з бодуна наснилося?

Отправить
 показать весь комментарий
 
 
канабис ето конкурент религиям. так что вряд ли от попов нужно ждать одобрения легализации канабиса. Да и с какого х*я попы будут указывать что свободным людям можно а что нельзя. Слава богу совок уже закончился.
 показать весь комментарий
 
 
А чому ПЦУ повинні хвилювати питання, які ніяк не пов"язані із церквою? Церква відділена від держави? Ну і все, займатись своїми справами.
 показать весь комментарий
 
 
Я теж так гадав...
Але останні п'ять років показали, що це зовсім не так...
 показать весь комментарий
 
Есть закон
Пересечение границы с окупированным Крымом
поцЗедент
НАГЛО
ДЕМОНСТРАТИВНО
его нарушил
Чего от него можно ждать???
 показать весь комментарий
 
 
21 век , а какие-то мужики в платьях вникают в вопрос канабиса …
 показать весь комментарий
 
 
Уже весь цивилизованный мир вник,а этот только собирается...
 показать весь комментарий
 
 
а при чем здесь поп епифаний???????
Не хватало еще,чтоб в Украине церковь стала как масковская с гундяем.
 показать весь комментарий
 
 
А по моему исусики слишком много на себя берут! Кто они такие что бы лезть в такие вещи? Вам не кажется, что вы попы не тем занимаетесь?
 показать весь комментарий
 
 
у Епифания нет своего мнения как всегда....
Если миряне решат, если гос-во определится, если никто не будет против, еще не время наверное, низя никого обижать.., пускай будет два Рождества....и тд и тп...
Может он евнух...?
 показать весь комментарий
 
Пиво - перший крок до хронічного алкоголізму. Травка - перший крок до тяжкої наркоманії. Які ще можуть бути дискусії? Прихильники легалізації наркоти добиваються винятково безкарності за виготовлення, поширення, та вживання наркоти.
 показать весь комментарий
 
принаймні на сьогодні не відомо ні про один офіційно зареєстрований випадок смерті від канабісу..чого не скажеш про алкоголь..
 показать весь комментарий
 
 
то как в сесесере сказали травка- шаг к героину , так он и живет с этим, "обама -чмо!". обама курил травку а теперь героин кушает.
 показать весь комментарий
 
я знав багато людей, що у молодості курили траву..та здебільшого вони стали пяницями..
 показать весь комментарий
 
 
а чего поп в платье ?
решил незаметно проникнуть в женский монастырь ?
 показать весь комментарий
 
 
бухло и табак чувака в белом колпаке не торкают ...
 показать весь комментарий
 
Уважаемый!
Пока украинская церковь не вытеснила полностью масковскую - не стоит трогать спорных вопросов!
 показать весь комментарий
 
Визжат что Боб сотворил 7000 лет назад всякое растение и даже букашку, и тут - подумают надо ли разрешать. То есть Боб - лох? Что какой - то носитель горшка на голове будет думать разрешать ли сотворенное Пластителем вселеной? По-моему наш поп - еретик..... (ищет спички))
 показать весь комментарий
 
 
Епифаний получил транш с Сейшел и команду раздувать щеки изображая что 600 приходов из почти 13 000 и 3% отогнанных от корыта это илита которая способна решать государственные дела.
 показать весь комментарий
 
Ортодоксадьний іудаїзм забороняє вживати будь яки наркотик, травку чи навіть курити табак. Це один з моментів де я згоден з ними.
 показать весь комментарий
 
Куда вам советские бибизяны вникать. Ваше дело -кал. Советскому быдлу курить не положено.
 показать весь комментарий
 
ПЦУ пока не вникала в вопрос легализации медицинского каннабиса, - Епифаний

Просто мало прислали для хорошего "вникновения" ПЦУ наразі не вникала в питання легалізації медичного канабісу, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 326
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх