 ПЦУ пока не вникала в вопрос легализации медицинского каннабиса, - Епифаний

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.
"В целом мы пока не вникали в этот вопрос. Мы, конечно, делали определенные заявления о вакцинации, об актуальных вопросах, которые сейчас беспокоят целом наше общество", - отметил Епифаний.
По его словам, ПЦУ поддерживает те вещи, которые являются полезными для сохранения здоровья человека.
Сейчас пока еще государство не разработало четкого видения, определенного законопроекта или норм правительства, которыми этот вопрос бы урегулировался. Когда мы будем видеть, что этот вопрос урегулировался уже на выходе, то, соответственно, мы также будем делать определенные заявления, поддерживаем или нет", - сказал Епифаний.
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Але останні п'ять років показали, що це зовсім не так...
Пересечение границы с окупированным Крымом
поцЗедент
НАГЛО
ДЕМОНСТРАТИВНО
его нарушил
Чего от него можно ждать???
Не хватало еще,чтоб в Украине церковь стала как масковская с гундяем.
Если миряне решат, если гос-во определится, если никто не будет против, еще не время наверное, низя никого обижать.., пускай будет два Рождества....и тд и тп...
Может он евнух...?
решил незаметно проникнуть в женский монастырь ?
Пока украинская церковь не вытеснила полностью масковскую - не стоит трогать спорных вопросов!
Просто мало прислали для хорошего "вникновения"