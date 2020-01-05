 Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, комментируя личное вмешательство Зеленского в работу пограничной службы Украины для въезда шведского исполнителя Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, а в конце года по приглашению "95 квартала" выступил в новогоднем шоу. О чем сам артист написал в соцсети.
"Президент сегодня еще раз доказал, что ему безразличен Крым. Он готов сдавать украинскую территорию, готов потакать оккупантам. Пара-тройка ритуальных высказываний за всю каденцию не перекрывают действий. Они красноречивы. При обмене он "забыл" о крымских татарах, которые попали в российские и крымские тюрьмы из-за неприятия аннексии, за единую Украину. Крымские татары являются главным сообществом противодействия агрессорам на полуострове, Зеленский их откровенно и даже показательно игнорирует", - подчеркнул Арьев.
"Теперь вот очередной певун оккупантам, забаненый за этого на вьезд, по личной протекции Зеленского допущен в Украину. Мало того, что Зеленский единолично нарушил закон, устанавливающий прямую ответственность иностранных граждан за посещение оккупированной части Украины незаконным способом. И по этому поводу юристы должны уже подавать в ГБР заявление о преступлении. Хотя результат предсказуем, потому что теперь ГБР по закону, протянутым слугами Зеленского, будет возглавлять 100% свой человек. Хотя только что уволенный предшественник тоже был сервильным до отвращения", - напомнил депутат.
"Но кроме юридического, есть и политический аспект: как теперь бороться против западных политиков, которые незаконно едут в Крым в угоду Путину? Как доказать, что они нарушают, если Зеленский выборочно все прощает? Текущий глава страны своими прихотями создал очередную проблему. И теперь мне стало окончательно ясно, почему сняли с кинопроката мультфильм "Король осел". Потому что наш король не терпит конкуренции", - иронизирует Арьев.
В свою очередь, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, комментируя на своей странице в Facebook приезд в Украину при содействии Зеленского шведского артиста Dr. Alban отметила, что появление в Украине иностранцев, которые не уважают ее законы и поддерживают оккупацию Крыма, и вмешательство лично президента Зеленского в правоохранительную деятельность пограничной службы - это маркер неуважения нынешней власти к государству и его границам.
"Теперь на Майдане можно встретить телеканал "Звезда", учредителем которого является Министерство обороны РФ, где украинских военных называют "карателями". А девки, которые еще вчера селфачились с боевиками, делают стендапы на месте расстрела Небесной Сотни. А СБУ комментирует, что следит, и пока шо "звезды" законы не нарушили", - отмечает Геращенко.
Она также обращает внимание на широкое анонсирование лекции российской деятеля Ирины Хакамады, которая выступила в поддержку аннексии Крыма.
"И не беда, что русский либерал-то всегда заканчивается на украинском вопросе, а на вопросе "чей Крым" вообще ломается. В Украине уже ждут "сватов", которые не вылезали из оккупированного Крыма, но им сняли запрет на въезд, так как миллионам потребителей сериалов и Квартала - "какая разница", - иронизирует Геращенко.
"Уже и Dr. Alban, который считает Крым спорной и неопределенной территорией и бывал на нашем оккупированном полуострове. Этому деятелю был запрещен въезд в Украину. Но сработало телефонное право. Лично президент позвонил куда надо и ... s'il vous plaît ", - отметила Геращенко.
"Границы государства, уважение к ним - это один из маркеров. Отношение к Украине. Тех, кому не все равно", - отмечает нардеп.
Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.
Прошло полгода+, а от этой зеленской мрази столько гадости понаделано, что я не уверен, переживет ли Украина вторую половину года... и это без учета экономического аспекта...
Да, а тех, кто привел вовчика клоуна к власти называют зебилами...
Так, многие заявили, что ленту перестали показывать из-за президента Украины Владимира Зеленского, над которым якобы шутят в мультике.
Главный герой картины - осел Мангу поверил в свое призвание и захотел стать президентом. Во время выборов в своей стране он получил бешеную народную привязанность и стал главой государства. Жители называют осла "народным кандидатом" и слепо верят его обещаниям.
В сети начали сравнивать главного героя мультика и Владимира Зеленского. Именно это посчитали причиной снятия фильма с проката.
Пользователи интернета начали обсуждать мультфильм.
"А тем, кто успел посмотреть будут давать пятнаху за экстремизм, как давали за шины в багажнике в 2014?", - написал пользователь Ярослав Билык.
"Вот это ты повелся на хр*нь. Две недели свои открутился и вышел, как любой другой не ААА-тайтл", - отметил другой пользователь.
"Те зобов'язання, яке він узяв, на яке його поставили на "лічильник" - зміна Конституції Україні до наступної "стрілки" в Берліні - він не зможе виконати. Тому що це викличе великий спротив громадянського суспільства України. Москва це розуміє, але тим не менш свідомо штовхає Зеленського цим шляхом, розраховуючи на те, що виникне ситуація хаосу й громадянського протистояння в Україні, котрим вона знову зможе скористатися для "захисту законно обраного президента від чергового бандерівського перевороту. Нас чекають дуже драматичні події саме за розкладом цього лічильника. На квітень призначено цю зустріч? Ось, я думаю, березень-квітень будуть ключовими у ******** українській історії", - сказав Піонтковський.
"Зеленський потроху починає розуміти, чим для нього усе це закінчиться. Тому що ось ті люди, яких я перерахував (представники "колективного Зеленського", апарату, котрий зараз здійснює владу в Україні та її зовнішню політику: Богдан, Єрмак, Портнов, а також Коломойський), це справжні герої Росії, котрі виконують своє зобов'язання перед путіним. З ними все буде добре. А відповідати за зраду перед українським народом буде, звичайно, сам Зеленський" , - зазначив він.
https://espreso.tv/news/2020/01/05/***********************************************************************************
Всеки ден окупанти в Киев в една или друга форма !
Зробить паузу, загадково посміхнеться білозубою посмішкою і добавить:- Русскій мір!
Після чого театрально погладить на грудях орден від Кремля.
мертветчук на расею летает с украинского аэропорта и чЕ?
кстати с блогословления пЭци.
А далі?
Певец пояснил, что смог попасть в страну после вмешательства президента Владимира Зеленского. К записи музыкант прикрепил фотографии и видео, на которых он запечатлен с украинским лидером. По данным «Московского комсомольца», Dr. Alban приехал в Киев на запись новогоднего шоу «Вечернего квартала».
А Вєчєрній квартал - це те, що приносить гундоносому шекелі. Тому такому вибору не треба дивуватись.
Посмотрите на это жидовско-обдолбаное рыло криворожского макоеда))
Так, что, не макоед?) Нарколыга без вариантов))
Знает негодяй, что скоро будет сидеть
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился живописными снимками, сделанными во время его отдыха в Италии. Фотографии он опубликовал на странице в инстаграм.
Так, министр показал фото пейзажа с Везувием и подписал снимок на итальянском языке: "In mente il Vesuvio".
Всё, что делает Зеля - он делает на основании закрытых правдивых соцопросов.
ТАК ХОЧЕТ БОЛЬШИНСТВО !
их нужно наказать!!!
Но вот земельная реформа это писец
Армия, мова - це не про мэня