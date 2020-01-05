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Все про:Арьев (584) Геращенко Ирина (1467) Зеленский (4174) Квартал-95 (119) Крым (22235) Dr. Alban (1)

 Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым

Президенту Зеленскому безразлична судьба Крыма, он это неоднократно доказывал и продолжает доказывать своими решениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, комментируя личное вмешательство Зеленского в работу пограничной службы Украины для въезда шведского исполнителя Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, а в конце года по приглашению "95 квартала" выступил в новогоднем шоу. О чем сам артист написал в соцсети.

"Президент сегодня еще раз доказал, что ему безразличен Крым. Он готов сдавать украинскую территорию, готов потакать оккупантам. Пара-тройка ритуальных высказываний за всю каденцию не перекрывают действий. Они красноречивы. При обмене он "забыл" о крымских татарах, которые попали в российские и крымские тюрьмы из-за неприятия аннексии, за единую Украину. Крымские татары являются главным сообществом противодействия агрессорам на полуострове, Зеленский их откровенно и даже показательно игнорирует", - подчеркнул Арьев.

"Теперь вот очередной певун оккупантам, забаненый за этого на вьезд, по личной протекции Зеленского допущен в Украину. Мало того, что Зеленский единолично нарушил закон, устанавливающий прямую ответственность иностранных граждан за посещение оккупированной части Украины незаконным способом. И по этому поводу юристы должны уже подавать в ГБР заявление о преступлении. Хотя результат предсказуем, потому что теперь ГБР по закону, протянутым слугами Зеленского, будет возглавлять 100% свой человек. Хотя только что уволенный предшественник тоже был сервильным до отвращения", - напомнил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступавшего в оккупированном Крыму певца Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства Зеленского

"Но кроме юридического, есть и политический аспект: как теперь бороться против западных политиков, которые незаконно едут в Крым в угоду Путину? Как доказать, что они нарушают, если Зеленский выборочно все прощает? Текущий глава страны своими прихотями создал очередную проблему. И теперь мне стало окончательно ясно, почему сняли с кинопроката мультфильм "Король осел". Потому что наш король не терпит конкуренции", - иронизирует Арьев.

В свою очередь, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, комментируя на своей странице в Facebook приезд в Украину при содействии Зеленского шведского артиста Dr. Alban отметила, что появление в Украине иностранцев, которые не уважают ее законы и поддерживают оккупацию Крыма, и вмешательство лично президента Зеленского в правоохранительную деятельность пограничной службы - это маркер неуважения нынешней власти к государству и его границам. 

"Теперь на Майдане можно встретить телеканал "Звезда", учредителем которого является Министерство обороны РФ, где украинских военных называют "карателями". А девки, которые еще вчера селфачились с боевиками, делают стендапы на месте расстрела Небесной Сотни. А СБУ комментирует, что следит, и пока шо "звезды" законы не нарушили", - отмечает Геращенко.

Она также обращает внимание на широкое анонсирование лекции российской деятеля Ирины Хакамады, которая выступила в поддержку аннексии Крыма.

"И не беда, что русский либерал-то всегда заканчивается на украинском вопросе, а на вопросе  "чей Крым" вообще ломается. В Украине уже ждут "сватов", которые не вылезали из оккупированного Крыма, но им сняли запрет на въезд, так как миллионам потребителей сериалов и Квартала - "какая разница", - иронизирует Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев

"Уже и Dr. Alban, который считает Крым спорной и неопределенной территорией и бывал на нашем оккупированном полуострове. Этому деятелю был запрещен въезд в Украину. Но сработало телефонное право. Лично президент позвонил куда надо и ... s'il vous plaît ", - отметила Геращенко.

"Границы государства, уважение к ним - это один из маркеров. Отношение к Украине. Тех, кому не все равно", - отмечает нардеп.

Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым 01
Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168402
 
   
 Топ комментарии
 
"призедент Какаразніц" влучно сказано Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым - Цензор.НЕТ 5946
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Найбільше в даній ситуації лякає майбутнє. Які подальші кроки непередбачуваного зеленого мудака?
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Такакаяразница, правильно, З"Єбланы ??? Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым - Цензор.НЕТ 3557
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крышка рояля напрочь отбила мозги ,которые были в зелёной пиписке.А вы его в *********** избрали
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Думаю, что ему небезразлична судьба Крыма, поскольку у него там собственность. Но его поступки свидетельствуют о том, что он недалекий и совершенно не на своем месте. Избирателей подогрели 25-м кадром со сватами и слугами, вот и свершилась роковая ошибка украинцев. И исправлять её с каждым днем всё дороже.
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"...свершилась роковая ошибка украинцев"??? Я - украинец, но ошибки не совершал... и сама по себе ошибка не совершается... и можно ли назвать украинцами тех, кто привел этого жида к власти???
Прошло полгода+, а от этой зеленской мрази столько гадости понаделано, что я не уверен, переживет ли Украина вторую половину года... и это без учета экономического аспекта...
Да, а тех, кто привел вовчика клоуна к власти называют зебилами...
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клоуну безразлична не только судьба Крыма, но и страны в целом, он плюет на её законы, нанося невосполнимые имиджевые потери моей стране, процветает коррупция, кумовство, решения сверху
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В интернете разгорелся скандал из-за мультика "Король осел", который сняли с проката в украинских кинотеатрах.

Так, многие заявили, что ленту перестали показывать из-за президента Украины Владимира Зеленского, над которым якобы шутят в мультике.

Главный герой картины - осел Мангу поверил в свое призвание и захотел стать президентом. Во время выборов в своей стране он получил бешеную народную привязанность и стал главой государства. Жители называют осла "народным кандидатом" и слепо верят его обещаниям.

В сети начали сравнивать главного героя мультика и Владимира Зеленского. Именно это посчитали причиной снятия фильма с проката.

Пользователи интернета начали обсуждать мультфильм.

"А тем, кто успел посмотреть будут давать пятнаху за экстремизм, как давали за шины в багажнике в 2014?", - написал пользователь Ярослав Билык.

"Вот это ты повелся на хр*нь. Две недели свои открутился и вышел, как любой другой не ААА-тайтл", - отметил другой пользователь.
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Зрада отменяется, в августе 2019 Dr Alban был приглашен выступать на день города Краматорска, тогда и был снят запрет на въезд в Украину.
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То мер Краматорська дав вказівку прикордонникам?
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эх, незачет, тогда уже был зеленский...думай еще Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим - Цензор.НЕТ 9514
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Як заявив політолог Андрій Піонтковський (громадянин США) в ефірі програми «"Студія Захід" з Антоном Борковським», глава української держави Володимир Зеленський згідно з узятими на себе в Парижі зобов'язаннями під час наступної зустрічі в Нормандському форматі має відзвітувати перед Володимиром Путіним щодо внесення зміну до Конституції стосовно "особливого статусу" ОРДЛ.
"Те зобов'язання, яке він узяв, на яке його поставили на "лічильник" - зміна Конституції Україні до наступної "стрілки" в Берліні - він не зможе виконати. Тому що це викличе великий спротив громадянського суспільства України. Москва це розуміє, але тим не менш свідомо штовхає Зеленського цим шляхом, розраховуючи на те, що виникне ситуація хаосу й громадянського протистояння в Україні, котрим вона знову зможе скористатися для "захисту законно обраного президента від чергового бандерівського перевороту. Нас чекають дуже драматичні події саме за розкладом цього лічильника. На квітень призначено цю зустріч? Ось, я думаю, березень-квітень будуть ключовими у ******** українській історії", - сказав Піонтковський.
"Зеленський потроху починає розуміти, чим для нього усе це закінчиться. Тому що ось ті люди, яких я перерахував (представники "колективного Зеленського", апарату, котрий зараз здійснює владу в Україні та її зовнішню політику: Богдан, Єрмак, Портнов, а також Коломойський), це справжні герої Росії, котрі виконують своє зобов'язання перед путіним. З ними все буде добре. А відповідати за зраду перед українським народом буде, звичайно, сам Зеленський" , - зазначив він.
https://espreso.tv/news/2020/01/05/***********************************************************************************
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The Bill вже стільки разів закон порушив, що вже мав без зубів ходити, а бо один раз піти геть.
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Тепърва кгбзебандата ще опитва колко са съпротивителните сили на истинските украинци!
Всеки ден окупанти в Киев в една или друга форма !
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Бизнес на крови.
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Да. ПОРОШЕНКО на все 100% на протяжении 5 лет занимался высвобождением из плена крымчан, и одно не понятно почему они до сих пор в плену ?
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...занимался,шо аж вспомнил про них только перед выборами.
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А це ти у ***** спитай. Невже ти думаєш, що в цьому винен Порошенко? Чи ти думаєш, що хтось віддасть полоненних без дозволу *****? Він (*****) цим показує, що з Порошенком неможливо було домовитись пАтАму ША он каратЄль, а з новою владую всё пучком, Ані дАгАвАрниЄ. Порошенко єдиний президент який показав кацапам фак та назвав речі своїми іменами по відношенню до країни аресора.
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У меня в друзьях на ФБ и то есть, освобождённая из плена при Петре, крымская татарка.
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Зовсім скоро на брифінгу Зеленський вийде і скаже на телекамери:- Мєня зовут Владімір Зєленскій і я пріньос вам мір!
Зробить паузу, загадково посміхнеться білозубою посмішкою і добавить:- Русскій мір!
Після чого театрально погладить на грудях орден від Кремля.
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Так все правильно сказали, чого зєбіли возбудились?
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То не зебіли. То лахта. У зебілів ломка.
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А в партії Коломойського і Пінчука відреагували ? Тепер в нас одна партія має реагувати ?
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хи-хи....************ лишь бы взбзднуть.
мертветчук на расею летает с украинского аэропорта и чЕ?
кстати с блогословления пЭци.
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Походу пока взбзднули зегенераты.Именно при сопле зеленой Медведчук сидит в Раде/Портнов вернулся и Беня/а алкаш Сивуха сидит в рнбо.Кстати с благословения зечма
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поцила со мной не шути.
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так при пете вроде ж потом запретили и частным самолетам в раху летать?
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Ещё один гвоздь в гроб этой брехливой власти! Позор!
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А,шо сам гетьнах не отреагировал,а шавок свои запустил? Или с Сейшел не камильфо?
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Так отдыхает, праздники, все отдыхают, а вот своей своре отпуск на курортах гетьнах не оплатил, вот и свирепствуют. Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим - Цензор.НЕТ 7842
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Dr. Alban уже был в Украине в сентябре, в Краматорске, тогда что-то петин наркокурьер и петина говорилка молчали в тряпочку. Теперь наверное команду получили зная, что порохоботы тупые и разорутся по любому поводу. Даже по привычно лживому.
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Ну, наркокурьери, то у Зелі. Він аналізи на наркотики так і не здав і досі. А, що до Краматорська у вересні 2019 р., то які претензії до Європейської солідарності, тоді уже Слуги владу захопили. Та день міста Крамоторськ це не новорічне шоу на Г+Г ...
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А где европейская солидарность, написано Партия Порошенко, так что называй твоего Хозяина так как он хочет. Во вторых партия Порошенко брешет что въезд запрещен и Зеленский разрешил въезд чтобы он попал на квартал, если Албан УЖЕ был в Украине
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Зато зебили дуууууже отріє прямо остроумієм аж пре, особливо від таких як сівоха Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим - Цензор.НЕТ 5212
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Все зрада отменяется, в августе 2019 Dr Alban был приглашен выступать на день города Краматорска, тогда и был снят запрет на въезд в Украину, порохоботы пишут " для спасения съемок 95 квартала президент вмешался в работу погранцов" а зачем спасать у них все ок ☺️
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Ясно, в августе, в отличие от января, Зезидент может нарушать любые законы, поэтому зрадой такие действия считаться не могут.
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тут вопрос, когда албан был в крыму...возможно, что таки уже после краматорска
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ЗЕлені закони України не писані, він їх зневажає. Робить, що забажає, а потім кіпу одягне і втече на обітовану землю ...
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Необов'язково в Ізраїль. Дача в Криму переоформлена згідно російського законодавства на Лєнку на російський паспорт. А якщо російський паспорт є в Лєнки- то у Вовочки, гадаю, теж є.
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Голосували за зєбіла?
Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым - Цензор.НЕТ 3420
А далі?
Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым - Цензор.НЕТ 9081
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Шведский музыкант нигерийского происхождения Dr. Alban (Албан Узон Нвапа) впервые приехал на Украину после запрета на въезд из-за посещения Крыма. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Певец пояснил, что смог попасть в страну после вмешательства президента Владимира Зеленского. К записи музыкант прикрепил фотографии и видео, на которых он запечатлен с украинским лидером. По данным «Московского комсомольца», Dr. Alban приехал в Киев на запись новогоднего шоу «Вечернего квартала».
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Это тебе Петя рассказал? А в Краматорске кто был в сентябре? http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/76889-v-kramatorske-prazdnovanie-dnya-goroda-zavershilos-vystupleniem-dr-alban
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зєлебидло - елєхторат це відпрацьований матеріл. Який повинен знати своє місце в стійлі.

А Вєчєрній квартал - це те, що приносить гундоносому шекелі. Тому такому вибору не треба дивуватись.
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Ну)) И кто еще скажет что этот не до сформированный ублюдок не наркопед?))
Посмотрите на это жидовско-обдолбаное рыло криворожского макоеда))
Так, что, не макоед?) Нарколыга без вариантов))
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Порохоботы активно банят факт что Dr. Alban уже был в Украине в сентябре в Краматорске и никакого разрешения через Зеленского не было. Опять соврали и опять все пытаются скрыть. Ворьё и мародёры, что с них возьмешь.
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Порох, ты зачем при живом Зезиденте пустил Албана в Краматорск?
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Сами слушают его на закрытых вечеринках с Луценко и Свинарчуком ))
Знает негодяй, что скоро будет сидеть
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Та ну, этот запутенец уровень клоуна, зебилы уже не знают, как обелить своего кумира
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щоб відбілити зелену шмарклю треба кинути в розчин хлорки на 1 добу!
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чому мародер панамський досі не в т юрмі?
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Чому свинарчуки досі не в тюрмі? Вже з зебілами все порішали?
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Імпічмент зраднику Зеленському!!!! Владу народу, а не підстілці путіна галімому чмо клоуну Зеленському! Де українське СБУ??? Чому всі мовчать???
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патриотов посадил и заслужил отдохнуть как вам такое Зебилы почему же пороховский министр до сих пор правит? новый год как говорили при переизбрании Авакова то прошел-или вы будете спорить про статус курортов что круче Сорренто или Мальдивы? -Аваков показал, как отдыхает в Италии-Министр показал фото пейзажа с Везувием, а также поделился снимком съеденного птицами граната на дереве.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился живописными снимками, сделанными во время его отдыха в Италии. Фотографии он опубликовал на странице в инстаграм.
Так, министр показал фото пейзажа с Везувием и подписал снимок на итальянском языке: "In mente il Vesuvio".
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А мне нравится как порохоботы европейскую партию называют Партией Порошенко. Показывают свою рабскую натуру и ничем не отличаются от кацапов которые лижут *****. А ***** оказывается и здесь есть со своими лизунами.
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Ніби й коменти влучні, але...?! Якого дідька лисого тисячі українців щорічно їдуть до окупованого Криму?! Якого ... вони везуть туди свої грошики, тим самим підтримуюючи вбивць і окупантів?!
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я тебе открою секрет что много едут и в саму Россию,работают и платят там налоги
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Україна кишить малоросами саме тому росія і не залишить свою політику по приєднанню неньки до свого улуса, наші громадяни самі сприяють цьому процесу.
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Ждите газманова и остальных ватных певунов,певичек,шутов на блевотном квартале,ДАЛІ БУДЕ Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим - Цензор.НЕТ 3683 Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим - Цензор.НЕТ 8160
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Так я не зрозумів закон порушений !!!Де реакція 73процентних де питаю,чи какая разніца.Всіх хто за зе і проти шоколаду голосував,історія не вчить коли какая разніца то будете мати дві , а то і три різні Країни, з вашою байдужістю до теперішніх подій
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Они уже получили методичку и демонстрируют "свою реакцию": зрада не свежая, августовская, поэтому, порохоботы, не считается,
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"Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам", - кандидат Зеленський, квітень 2019 р.
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АСТАНАВИТЕСЬ!

Всё, что делает Зеля - он делает на основании закрытых правдивых соцопросов.

ТАК ХОЧЕТ БОЛЬШИНСТВО !
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Что порохоботы,что зеботы одинаковы, смотрят на страну как крысы.Они не производят они пользуются.Не те ни эти не помогут.
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они между собой только соревнуются в говнометании! только на это и способны!
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Сьогодні дивився світлини з мальдивів то не наш гетьман стоїть з Мариною. Його підмінили , у нашого костюм м'ятий та мотня завжди вісить .
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Украинофоб ​Dr. Alban хвастаясь признался, как сумел попасть в Киев после Крыма: "Зеленский вмешался" Шведский музыкант ненавидящий Украину Доктор Албан (Dr. Alban) выступил в Киеве, несмотря на строгий запрет на въезд в нашу страну. Обойти запрет СБУ ему помог лично, сам продажный кремлёвский ..резидент ЗЕбил - капитулянт. Это признал сам певец который преступно поддержал оккупацию Украинского Крыма. Также в Украину едет антиукраинский политик РФ Хакамада, назвавшая Путина Великим "победителем" за захват Украинского Крыма. А говорят что скоро вся кремлёвская фашистская зараза вместе со своим главарём кровавым маньяком )(уйлом свободно будет приезжать в Украину как в свою кацапскую колонию. И будут они у нас строго отчитывать своего верного холуя- резидента ЗЕбила - капитулянта и всю его антиукраинскую свору из приближённых ЗЕбилов -Слуг кремля, и ядерно -шибко распекать за их медленную работу по преступной капитуляции Украинской державы на милость нашего лютого врага оккупанта проклятой фашистской паРаши.
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Зебилы и кремлеботы, прозвучала "партия Порошенко". Слушай команду- "гавкать"
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бида! бидща! срочно свистать парасеньку наверх
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Зеленский лучше, чем все то ворье, что было до него.

Но вот земельная реформа это писец
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Я не Гарант и не Пасечник я,
Армия, мова - це не про мэня

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Зе ти казав що якщо порушиш закон то відразу підеш,то іди вже,дякую дуже дякую Черговий співун окупантів в Україні. Зеленський порушив закон, - в партії Порошенка відреагували на допуск у країну співака Dr. Alban, який відвідував Крим - Цензор.НЕТ 9718
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