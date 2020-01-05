 Очередной певун оккупантов в Украине. Зеленский нарушил закон, - в партии Порошенко отреагировали на допуск в страну певца Dr. Alban, который посещал Крым

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, комментируя личное вмешательство Зеленского в работу пограничной службы Украины для въезда шведского исполнителя Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, а в конце года по приглашению "95 квартала" выступил в новогоднем шоу. О чем сам артист написал в соцсети.

"Президент сегодня еще раз доказал, что ему безразличен Крым. Он готов сдавать украинскую территорию, готов потакать оккупантам. Пара-тройка ритуальных высказываний за всю каденцию не перекрывают действий. Они красноречивы. При обмене он "забыл" о крымских татарах, которые попали в российские и крымские тюрьмы из-за неприятия аннексии, за единую Украину. Крымские татары являются главным сообществом противодействия агрессорам на полуострове, Зеленский их откровенно и даже показательно игнорирует", - подчеркнул Арьев.

"Теперь вот очередной певун оккупантам, забаненый за этого на вьезд, по личной протекции Зеленского допущен в Украину. Мало того, что Зеленский единолично нарушил закон, устанавливающий прямую ответственность иностранных граждан за посещение оккупированной части Украины незаконным способом. И по этому поводу юристы должны уже подавать в ГБР заявление о преступлении. Хотя результат предсказуем, потому что теперь ГБР по закону, протянутым слугами Зеленского, будет возглавлять 100% свой человек. Хотя только что уволенный предшественник тоже был сервильным до отвращения", - напомнил депутат.

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"Но кроме юридического, есть и политический аспект: как теперь бороться против западных политиков, которые незаконно едут в Крым в угоду Путину? Как доказать, что они нарушают, если Зеленский выборочно все прощает? Текущий глава страны своими прихотями создал очередную проблему. И теперь мне стало окончательно ясно, почему сняли с кинопроката мультфильм "Король осел". Потому что наш король не терпит конкуренции", - иронизирует Арьев.

В свою очередь, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, комментируя на своей странице в Facebook приезд в Украину при содействии Зеленского шведского артиста Dr. Alban отметила, что появление в Украине иностранцев, которые не уважают ее законы и поддерживают оккупацию Крыма, и вмешательство лично президента Зеленского в правоохранительную деятельность пограничной службы - это маркер неуважения нынешней власти к государству и его границам.

"Теперь на Майдане можно встретить телеканал "Звезда", учредителем которого является Министерство обороны РФ, где украинских военных называют "карателями". А девки, которые еще вчера селфачились с боевиками, делают стендапы на месте расстрела Небесной Сотни. А СБУ комментирует, что следит, и пока шо "звезды" законы не нарушили", - отмечает Геращенко.

Она также обращает внимание на широкое анонсирование лекции российской деятеля Ирины Хакамады, которая выступила в поддержку аннексии Крыма.

"И не беда, что русский либерал-то всегда заканчивается на украинском вопросе, а на вопросе "чей Крым" вообще ломается. В Украине уже ждут "сватов", которые не вылезали из оккупированного Крыма, но им сняли запрет на въезд, так как миллионам потребителей сериалов и Квартала - "какая разница", - иронизирует Геращенко.

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"Уже и Dr. Alban, который считает Крым спорной и неопределенной территорией и бывал на нашем оккупированном полуострове. Этому деятелю был запрещен въезд в Украину. Но сработало телефонное право. Лично президент позвонил куда надо и ... s'il vous plaît ", - отметила Геращенко.

"Границы государства, уважение к ним - это один из маркеров. Отношение к Украине. Тех, кому не все равно", - отмечает нардеп.

Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.



