 Утром наемники РФ обстреляли Водяное из запрещенных минскими соглашениями минометов, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Сегодня, 5 января, с 6:10 до 6:30 враг осуществил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное из минометов калибра 82 мм (8 мин), которые в соответствии с минскими договоренностями должны были быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", - сказано в сообщении.
Украинская сторона СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокации и придерживаться существующих договоренностей.
Хеl
@inellis09
·1 ч
В мире про Украину уже не пишут . Нельзя жить ни мира , ни войны на протяжении шести лет .
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......лять!......«Мощно» ответили...........😡
сообщите преЗеденту, а то у него еще «каникулы»........
Я помилився. Я не прорахував. Я не мав достатньо даних для реальної оцінки. Тощо.
А в зєлєбідла, та й не тільки, підметом завжди є хтось сторонній. Він, вона, вони, зєбіл, путєн, США, Порох. Не дав. Не зробив. Набрехав. Не виконав. Тощо.
Треба з себе починати. Але їм це вважається складним. Простіше жити так як звикли- по совковому.
Для зєбіла обстріл захисників України це правакація...
Зачем выдали Цемаха? Зачем отдали беркутню? Зачем дали вернуться россии в Паре? Зачем прос..али всю внешнюю политику? Зачем дебильными речами этого клоуна нагнетается внутриукраинский конфликт? Зачем просе...ают экономику, которую за последние годы удалось стабилизировать?
Зе действует как диверсант - пока на должности, наносит максимальный урон государству.