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 Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове полицейские задержали злоумышленника, причастного к ряду разбойных нападений в торговых заведениях города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины задержали мужчину в магазине на улице Шевченковская во время совершения очередного преступления - угрожая сотруднице оружием, он пытался завладеть товаром и выручкой.

Во время задержания полицейские изъяли у 31-летнего львовянина предмет, похожий на пистолет и патроны к нему. Оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование. 

Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция 01

Как установили правоохранители, злоумышленник причастен к не менее пяти разбойным нападениям, совершенным по такой же схеме в торговых заведениях, расположенных в Шевченковском, Галицком и Франковском районах Львова.

По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция 02

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

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Досудебное расследование продолжается, полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений.

Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3168398
 
 
 Топ комментарии
 
грабить с пиштолетом киоски, это вершина криминальной карьеры..
чувака на зоне ждет почётный "титул вора в наклоне" и заслуженное место возле параши..
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Затриманий злодюжка не охайний, майже у занедбаному стані. Звідки воно вилізло
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Найден предмет, похожий на пистолет и предметы похожие на патроны к нему, а также гуманоид похожий на мужика и всё это было в помещении похожем на магазин, находящийся на территории похожей на город и тд. Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 3915 Источник: https://censor.net.ua/n3168398
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Зебил?
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Да не, не зебил, просто плохо человеку, а водка закончилась!
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грабить с пиштолетом киоски, это вершина криминальной карьеры..
чувака на зоне ждет почётный "титул вора в наклоне" и заслуженное место возле параши..
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не ну а чем он сильно хуже великоворюжного рошена Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 9908 Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 9908 Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 9908
понимаю - тот бох секты дякулов и покорителей грейдеров))
а так и то и то воровство, разбой и мародерство!!! Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 8913 Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 8913
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ага.. Труба тоже так думал.. и где сейчас Труба?.. в трубе канализационной..
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не думаю что у него будут проблемы - кстати кто протащил трубу если не свинохряк ))
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Тупий виродок цей грабіжник... ну трошке років 10 відсидить, здоров'я поправить своє... ((
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Затриманий злодюжка не охайний, майже у занедбаному стані. Звідки воно вилізло
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А предмет больше похож на револьвер! А деревянный автомат тоже оружие - для игр в детском саду самое то. И вообще, как это ни грустно - какая страна, такое и оружие? Был бы у владельца магазина законный кольт и нормальный закон, то и у уголовного розыска работы было бы поменьше!
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а они и так ниче не делают - и шлюху в борделе не найдут ))
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Дев'ятизарядна цяцька для тренувальної та спортивної стрільби. Хоча з димедрольними набоями може травмувати.
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Найден предмет, похожий на пистолет и предметы похожие на патроны к нему, а также гуманоид похожий на мужика и всё это было в помещении похожем на магазин, находящийся на территории похожей на город и тд. Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 3915 Источник: https://censor.net.ua/n3168398
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......и более того, ДЕЯНИЕ похожее на ограбления ВЕКА !!!! ))))
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.....а ну быстро мне ТУТ батончик СНИКЕРСА и 5 гривен !!! ))))) люди АШАЛЕЛИ нафуй !!!
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Существа, похожие на полицейских, похоже задержали таки млекопитающее, похожее на человека, укравшего бумагу, похожую на деньги.
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