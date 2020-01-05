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Все про:Иран (514) Трамп (2718)

 Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев

Президент США Дональд Трамп предупредил в воскресенье, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом написал Трамп на своей странице в соцсети.

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад", - написал президент США.

По словам Трампа, "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры".

"И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!", - добавил американский президент.

Он констатировал, что в Иране, не скрывая этого, обсуждают, как можно было бы атаковать американские объекты, чтобы отомстить за авиаудар США, в результате которого в Ираке погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. По словам Трампа, этот генерал несет ответственность за гибель многих людей, включая американцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда американцам угрожают, я готов на любые действия для их защиты, - Трамп о ликвидации Сулеймани. ВИДЕО

"Он был в процессе организации атак на наше посольство (в Ираке. - Ред.) и готовил еще атаки в других местах. Иран в течение многих лет был лишь источником проблем", - добавил президент США.

Трамп, когда упомянул про 52 заложников и аналогичное число мишеней, имел в виду кризис, произошедший в посольстве США в Тегеране в 1979 году. Тогда группа иранских мятежников захватила десятки заложников в американском диппредставительстве. Некоторым вернули свободу достаточно быстро. А 52 из них были освобождены только в 1981 году.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Источник: https://censor.net.ua/n3168397
 
 
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Ось що подумав. Серед націоналістів багато справжніх патріотів і розумних людей. Але багато є дурнів, які, на жаль, не здатні зрозуміти як ними користуються кремліни. Справа в тому, що патріотизм - це перш за все відчуття через серце, а вже по-друге - через розум. Тому патріоти, як правило це емоційні, духовні люди, які, на жаль, іноді мають суперечливий характер і часто-густо не здатні до глибокого аналізу подій. Навпаки, імперська пропагандистська машина вже кілька століть працює з розумом і без відпочинку. Ідеологи імперського рашизму, які мають багатий досвід поділу народів і суспільства на ворогуючі частини, за часи правління ***** навіть придумали спеціальні образливі терміни для тих патріотів, які насправді небезпечні для імперії, щоби відсікати їх від патріотичного руху. Назви "толерасти і ліберасти" імперські пропагандисти системно використовують в підконтрольних засобах інформації для назви розумних патріотів, вже багато років, бо "РОЗУМНІ націоналісти для імперії набагато небезпечніші за інших. Саме тому лідерам націоналістів фсбешні ідєологі рашизму часто привласнюють клички «агентів фсб».
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Це не оф-топ, а в якості контрпропаганди Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев - Цензор.НЕТ 2838
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Консерва гэбэшная... начнут новую войну... цены на нефть газ поднимутся
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По кремлю не забудь еще шандарахнуть,там сидят те,кто снабжает персов оружием и прикрывает их преступления в совете безопасности.
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