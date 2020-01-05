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 Автомобиль врезался в группу туристов в Италии: шесть человек погибли, 11 - госпитализированы

Автомобиль въехал в группу туристов в южнотирольском Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 5 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя полиции в городе Больцано.

По данным агентства, инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Сотрудник полиции исходит из того, что все жертвы - граждане ФРГ.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 (около 03.15 мск) 5 января. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одну из женщин санитарной авиацией доставили в университетскую клинику Инсбрука.

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Как передала итальянская газета Open, за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. По предварительным данным, у него было серьезно превышено содержание алкоголя в крови. Мужчина находится в больнице, где ему проводят необходимые анализы.

По данным правоохранительных органов, не все члены группы были знакомы друг с другом. Кроме того, не у всех были с собой документы, что затрудняет идентификацию погибших. В МИД ФРГ на просьбу прокомментировать ситуацию пока не ответили.

На место происшествия были вызваны около 160 сотрудников экстренных служб. Причины случившегося устанавливаются, хотя полиция склоняется к версии несчастного случая. Местные власти сообщили, что в первой половине дня проведут специальную пресс-конференцию в связи с инцидентом в Лутаго.

Итальянская провинция Южный Тироль граничит со Швейцарией на западе и с Австрией на севере и востоке. Здесь располагаются около 30 горнолыжных курортов.

Источник: https://censor.net.ua/n3168396
 
 
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Кацапня дестабилизирует. Кгбэшные штучки. Если не напрямую,то косвенно инвестируя.
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"житель из коммуны Кьенес"
Макаронники живуть комунами? Автомобиль врезался в группу туристов в Италии: шесть человек погибли, 11 - госпитализированы - Цензор.НЕТ 3931
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це райони такі, я у Шведов теж такі назви бачив...
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Блин,это самая спокойная дисциплинированная провинция Италии,там в основном живут этнические австрийцы и нашелся придурок наверняка из южан.. Автомобиль врезался в группу туристов в Италии: шесть человек погибли, 11 - госпитализированы - Цензор.НЕТ 1197
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Ну, там теж вино пють... Але в них це буде мабуть найбільша кількість жертв за останні роки... В Україні це був би майже рядовий випадок.
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Надо побольше террористов убивать! Молодцы амеры - наконец то эту мразь Абу убили! Автомобиль врезался в группу туристов в Италии: шесть человек погибли, 11 - госпитализированы - Цензор.НЕТ 4471
Позже стало известно, что в результате ракетного обстрела погибли как минимум семь человек, среди них - командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани и командующий Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
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Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Представители Пентагона были удивлены решением Трампа пойти на радикальный вариант, который предусматривал ликвидацию Сулеймани, пишет газета. Автомобиль врезался в группу туристов в Италии: шесть человек погибли, 11 - госпитализированы - Цензор.НЕТ 4936
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разведка = ЦРУ = люди демократов = люди Байдена.
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.. именно поэтому их убили армия, ЦРУ не при деле, хотя логичнее им поручать такое.
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ну, если местный житель не ел сала, то ничего удивительного
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Шкода загиблих людей, співчуття (((це випадок мені кляту зайцеву нагадал, та теж під мухою була и шестьох вбила, ****!!
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Пусть теперь немчура за снегом едет к своему вольдемару на Урал,что бы всякие алкоитальяшки их не убивали на своем узком полуострове.
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так а шо эта группа робила всем скопом 17чел. на проезжей части дороги в 1.15........ночью..................................???????????????
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