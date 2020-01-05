 Три человека погибли во время пожара в дачном доме на Киевщине, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прибытию на место пожара первого подразделения установлено, что горит кровля и второй этаж дачного дома на площади 56 м2.

Во время ликвидации пожара в помещении дома были обнаружены тела трех погибших граждан 1937, 1960 и 1968 рождения.

В 1:54 пожар был локализован и в 02:40 ликвидирован на площади 56 м2.

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Как сообщили спасатели, в результате пожара уничтожена кровля и второй этаж дома, вещи домашнего обихода.

На месте работает оперативно-следственная группа ЧП, причина пожара устанавливается.