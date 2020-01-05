EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество, Шоу-бизнес
  10803  307
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4174) Квартал-95 (119) Крым (22235) санкции (7570) певец (53) Dr. Alban (1)

 Выступавшего в оккупированном Крыму певца Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства Зеленского

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявляет, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом", - написал он.

Выступавшего в оккупированном Крыму певца Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства Зеленского 01

Ранее Dr. Alban выступил в новогоднем шоу "Вечерний квартал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев

Украина регулярно запрещает въезд иностранным артистам и политикам из-за посещения Крыма.

В 2018 году российской певице, лидеру группы "Сурганова и Оркестр" Светлане Сургановой запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.

19 декабря СБУ запретила российской шансон-группе "Воровайки" въезд в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3168393
 
 
 Топ комментарии
 
Не підкажете, де у повноваженнях Президента є втручання у роботу прикордонників?
На мою думку, це є перевищенням повноважень і має бути розслідувано відповідними правоохоронними органами чи у ВР, як це було зроблено у США.
 показать весь комментарий
 
Вот настоящий уровень компетенции Зе
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
А мож Баканов зверне увагу на vesti.ua і те як його пропагандони потрапили в Крим та що там робили ?
 показать весь комментарий
 
 
Большое дело,предыдущий президент строил путину заводы инвестируя в засрашку миллионы заработанные в Украине - и ничего,жив,здоров,некоторое быдло даже патриотом его считает.
 показать весь комментарий
 
Вот какая разница

В США продолжают отменять концерты российского джазмена, поддержавшего аннексию Крыма
Украина война с рашей для народа,но не для зе и всего кагала нарушая все законы и свои должностные обязаности как президнента страны и гаранта конститутции

Выступавшего в оккупированном Крыму певца Dr. Alban пустили в Украину после вмешательства Зеленского
 показать весь комментарий
 
 
Уже даже грязному ниггеру с одной песней подлизывает. Позорище!!!
А на оккупацию кацапией Крыма я смотрю главному слуге непонятного какого народа вообще наплевать с высокой Ай-Петри...
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕднеприводный презедент-осел уже давно признал Крим кацапским. Поэтому меня не удивляет, что криворожский клоун-евгей грубо вмешивается в деятельность пограничной службы
 показать весь комментарий
 
Просто Шмаркля смог ангажировать Албана в плотном графике, между концертами в Воронеже и Уфе, а тут какие-то пограничники...
 показать весь комментарий
 
Ура!!!зеленский президент мира!!!это барыга мешал нам дружить с братским народом!
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх