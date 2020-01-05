 Армия РФ нанесла не менее 149 артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года, - Bellingcat

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе журналистов-расследователей Bellingcat.

Так, как сообщается в отчете, летом 2014 года Украина и США открыто заявляли об участии в конфликте российской армии. Впоследствии было опубликовано несколько докладов, подтвердивших эти заявления, доказавших факты присутствия и гибели российских военнослужащих на востоке Украины, а также наличие на территории Украины российской военной техники.

"Настоящий доклад представляет собой подробное изучение до сих пор недостаточно рассмотренного аспекта военного вмешательства России в этот конфликт: артиллерийских ударов по территории Украины летом 2014 года. В более ранних докладах доказано несколько случаев таких атак, однако в них не был продемонстрирован масштаб этих атак. В настоящем докладе предпринята попытка полностью задокументировать российские артиллерийские удары по

территории Украины летом 2014 года при помощи открытых источников", - говорится в докладе.

В частности, в докладе указано, что артиллерийские части Вооруженных сил РФ нанесли по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года. Кроме того, удалось установить еще 130 вероятных артиллерийских позиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вербует преступников для заказных убийств за границей, - Bellingcat

Кроме того, 408 зон поражения от артогня на территории Украины в пределах дальности российских артиллерийских систем характеризуются траекторией снарядов, пересекающей украинско-российскую границу. 127 из них находятся в пределах 3 километров от границы.

"Судя по общему количеству воронок, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины. Недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии

классификации, используемые в отчете, означают, что эти цифры представляют собой нижний предел оценки истинного числа атак. Вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149. Об этом говорит и наличие еще 130 вероятных артиллерийских позиций", - сказано в докладе.

Также журналисты-расследователи отмечают, что артиллерийские удары российских Вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года. Их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014 года.

"Следы артиллерийских ударов через границу можно найти на всей приграничной территории зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях. Высокая частота, широкая распространенность и крупный масштаб артиллерийских ударов,

рассмотренных в настоящем докладе, не позволяют считать их случайностями или действиями без приказа. Таким образом, эти атаки можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины", - указывается в докладе.

Напомним, ранее Bellingcat обнародовал материал о том, что российские беспилотники в 2015-м наводили артиллерию сепаратистов на Донбассе.