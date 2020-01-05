 Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, – штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил неподалеку от Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного, где открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме этого, из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с украинской стороны нет.
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
наверное от гепатита-С
подхватил от проституток в Тайланде
Сгорел в борьбе
Можно и на линии разграничения
какая разница??
и до Ростова ближе
Зате в очі фюреру =посмотрєло= ... і тріщало зі своїм кагалом, що =доґоворілось= про повне припинення вогню до кінця 2019.
Покидьок.
Одужання пораненим захисникам України.
горіть у пеклі москалі (с) і брехливі с*чки, з вашим клятим перемир"ям разом