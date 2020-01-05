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 Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, – штаб ОС

4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 3 обстрела позиций Объединенных сил неподалеку от Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного, где открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты снова препятствуют передвижению миссии ОБСЕ на Донбассе, - штаб ООС

"Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с украинской стороны нет.

Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, – штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168391
 
 
 Топ комментарии
 
В течение лета 2014 года российская артиллерия как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию. В 137 случаях огонь велся с территории России.

Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, – штаб ОС - Цензор.НЕТ 2247

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"Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС" - новогоднее перемирие прошло не начавшись, на подходе рождественское перемирие.

Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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В течение лета 2014 года российская артиллерия как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию. В 137 случаях огонь велся с территории России.

Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, – штаб ОС - Цензор.НЕТ 2247

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Bellingcat: Летом в 2014 году Россия 150 раз обстреляла территорию Украины
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Одужання пораненим українським бійцям !
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"Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС" - новогоднее перемирие прошло не начавшись, на подходе рождественское перемирие.

Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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в боткинской??
наверное от гепатита-С
подхватил от проституток в Тайланде
Сгорел в борьбе
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Bellingcat выложили подробную карту артиллерийских ударов по Украине с территории РФ в 2014 году. Группа установила 149 случаев обстрела по 408 украинских объектах.через российско-украинскую границу.

Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3347
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а отчего поцЗедент катается на лыжах в Буковеле
Можно и на линии разграничения
какая разница??
и до Ростова ближе
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зе-перемога накрилася ?
Зате в очі фюреру =посмотрєло= ... і тріщало зі своїм кагалом, що =доґоворілось= про повне припинення вогню до кінця 2019.
Покидьок.

Одужання пораненим захисникам України.
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найскорішого одужання пораненим соколам ясним...
горіть у пеклі москалі (с) і брехливі с*чки, з вашим клятим перемир"ям разом
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! переміріе млять, я казав переміріє... в. зеленський не лох 42!!
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