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 Скончался ветеран российско-украинской войны, боец 8-го батальона УДА "Аратта" Николай Муравский, - Юрчишин

Умер участник российско-украинской войны, боец 8-го батальона УДА "Аратта" Николай Муравский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пищет народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"С грустью сообщаем, что сегодня отошел на Вечную Ватру пластун-военный, боец ​​8-го батальона Украинские Добровольческой Армии "Аратта" Николай Муравский "Цибуля"...

Активный участник Революции Достоинства. С началом военных действий на Донбассе занимался волонтерской деятельностью в зоне АТО. В 2017 году поступил в 8-й батальон Украинской Добровольческой Армии "Аратта". Осенью 2019 вернулся изс зоны ООС. Погиб в мирное время, не выдержала психика.

У Николая осталась жена и двое детей", - написал он.

Скончался ветеран российско-украинской войны, боец 8-го батальона УДА Аратта Николай Муравский, - Юрчишин 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3168389
 
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