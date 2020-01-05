 Скончался ветеран российско-украинской войны, боец 8-го батальона УДА "Аратта" Николай Муравский, - Юрчишин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пищет народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"С грустью сообщаем, что сегодня отошел на Вечную Ватру пластун-военный, боец ​​8-го батальона Украинские Добровольческой Армии "Аратта" Николай Муравский "Цибуля"...



Активный участник Революции Достоинства. С началом военных действий на Донбассе занимался волонтерской деятельностью в зоне АТО. В 2017 году поступил в 8-й батальон Украинской Добровольческой Армии "Аратта". Осенью 2019 вернулся изс зоны ООС. Погиб в мирное время, не выдержала психика.



У Николая осталась жена и двое детей", - написал он.

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