 Связи не помогут виновным избежать наказания, - Глава Херсонской ОГА Гусев об убийстве в Каховке

Как сообщает Цензор.НЕТ, это написал председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев на странице в Фейсбук.

"Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, которое состоялось утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным. Именно на этом я акцентировал во время заслушивания этого вопроса на координационном совещании с правоохранителями 3 января", - говорится в сообщении.

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По словам Гусева, подозреваемого, который оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд принял решение о его аресте.

"Относительно другого участника событий — действующего полицейского — происходят проверки с использованием полиграфа. Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новоназначенным прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания. На Херсонщине все должно быть по закону и закон должен быть один для всех", - подчеркнул председатель ОГА.

Напомним, 4 января в Каховке Херсонской области прошли протесты под районным управлением полиции. Причиной ослужило убийство местного жителя, совершенное 1 января вероятно бывшим сотрудником полиции. Также протестующие заявляют о причатсности его друга, действующего полицейского.

Протестующие заявляют об исчесзновении улик - видео с камер наблюдения и крови на плитке.