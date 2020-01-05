 Кум Путина снова обещает Украине дефолт в 2020-м году

Об этом сообщается на сайте партии, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что причиной этому может стать тот факт, что уже в 2019 году произошло углубление кризисного положения экономики Украины, которое особенно повлияло на промышленное производство и финансово-кредитную сферу.
По мнению Медведчука, катализирует кризисное положение в стране "неадекватность правительства". Глава политсовета ОПЗЖ, что дефолт может произойти на "худших для Украины условиях".
"Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году", — подчеркнул Медведчук.
Политик заявил, что избежать кризисной ситуации поможет смена руководства финансовых и экономических министерств, а также сотрудничество с МВФ и формирование правительства нацспасения.
«Коломойский обсуждал с Зеленским, как объявить дефолт ...
https://ukraina.ru › newsSep 1, 2019 - Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что обсуждал возможность объявления дефолта Украиной с Владимиром Зеленским.»
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что обсуждал возможность объявления дефолта Украиной с Владимиром Зеленским прошлой осенью после принятия последним решения идти на выборы президента. Об этом 1 сентября сообщил сайт «Цензор.Нет»
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20190901/1024815949.html
возвращаем Хунту - Пороха-Яцннюка-Турчинова
но Бубочка, Каломойский и Мертвечук упадут ...замертво об асфальт
Совпадение?
🤔
https://ukraina.ru › newsSep 1, 2019 - Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что обсуждал возможность объявления дефолта Украиной с Владимиром Зеленским.»
или так страшнее ?
отдыхаетдоговаривается петроликсеич,ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю
правильно - почему его не посадил Порох ?
А дефолт при Свинорохе был в 2015 вообще-то.
Піди до врача, і скажи йому, що у тебе синдром ГУППІ.
Запиши 7 раз, бо забудеш.
Нє благодарі.
А в 2015 Украина в лице Яйценюха и Яреськи заявила, что не способна выплачивать долг.
«Коломойский обсуждал с Зеленским, как объявить дефолт ...
https://ukraina.ru › newsSep 1, 2019 - Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что обсуждал возможность объявления дефолта Украиной с Владимиром Зеленским.»
Коломойский про дефолт: Объявление Грецией дефолта ...
https://censor.net.ua › Новости › Политика Украины
«Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский Олигарх Игорь Коломойский выступил за ...»
Порох взял страну с 100к на счету.и вывел в + экономику.
зеЛя все просрал за 8 месяцев.воруют зеленые чмыри по черному
Если Украина их потеряет, то спустя годы будет сожалеть, что не сберегла, но вернуть уже никогда не сможет.
Вовачка, а какой процент с этих роялти кровавый, из раши ?
Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых фермеров, то никакого роста в селе не будет. Будут только разрушенные села, нищие селяне, косюки и латифундии, разрущающие плодородие земли.
Пока у нас не будет 20-летней кредитной гривны под 6-8% годовых, то не будет у нас никакой ипотеки и улучшения жилищных условий для большинства, а будет только убитая инфраструктура и убитые серые бетонные коробки.
Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых предпринимателей - собственников малого и среднего бизнеса, то не будет у нас никакого роста экономики.
Нам нужен 10% рост каждый год на протяжении следующих 10 лет чтобы мы почуствовали реальное улучшение жизни. Зеленомике такие задачи не под силу. Пора ее менять.
https://www.uaportal.com/ukr/news/oligarhi-vzhe-gotuyutsya-ukraini-peredrikayut-serjozni-problemi-v-2020-rotsi.htm