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 Политика Украины
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Все про:дефолт (367) Медведчук (1013) Оппозиционная платформа - За життя (28)

 Кум Путина снова обещает Украине дефолт в 2020-м году

Кум Владимира Путина, глава политсовета партии Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о дефолте, который ждет Украину в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте партии, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что причиной этому может стать тот факт, что уже в 2019 году произошло углубление кризисного положения экономики Украины, которое особенно повлияло на промышленное производство и финансово-кредитную сферу.

По мнению Медведчука, катализирует кризисное положение в стране "неадекватность правительства". Глава политсовета ОПЗЖ, что дефолт может произойти на "худших для Украины условиях".

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"Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году", — подчеркнул Медведчук.

Политик заявил, что избежать кризисной ситуации поможет смена руководства финансовых и экономических министерств, а также сотрудничество с МВФ и формирование правительства нацспасения.

Источник: https://censor.net.ua/n3168386
 
   
 Топ комментарии
 
Так это Игорь Валерьевич стал педроботом? Кум Путина снова обещает Украине дефолт в 2020-м году - Цензор.НЕТ 5264
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Вони що, з Коломийським домовились Україну довести до дефолту?
🤔
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Подобное обещают тут и педроботы. То есть они поют в унисон с Мертвечуком. Совпадение? Не думаю...
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Так это Игорь Валерьевич стал педроботом? Кум Путина снова обещает Украине дефолт в 2020-м году - Цензор.НЕТ 5264
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В статье вообще-то о куме *****. Ты его Игорем Валерьичем кличешь?
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А ти завжди включаєш дурня в турборежим?
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С соєцефалами приходиться спілкуватись лагідно, як з дітьми. Ніколи наперед не знаєш до яких зрадних висновків приведе їхня збочена логіка.
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Та ти ось цими спілкуйся:

«Коломойский обсуждал с Зеленским, как объявить дефолт ...
https://ukraina.ru › newsSep 1, 2019 - Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что обсуждал возможность объявления дефолта Украиной с Владимиром Зеленским.»
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Любишь сайты . сру юзать? Как же это по педрофильски...
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мдя, но ты побрезговал туда зайти, а там интересно

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что обсуждал возможность объявления дефолта Украиной с Владимиром Зеленским прошлой осенью после принятия последним решения идти на выборы президента. Об этом 1 сентября сообщил сайт «Цензор.Нет»

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20190901/1024815949.html
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наш ответ:

возвращаем Хунту - Пороха-Яцннюка-Турчинова Кум Путина снова обещает Украине дефолт в 2020-м году - Цензор.НЕТ 829
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я не знаю как упадет во время дефолта гривня,

но Бубочка, Каломойский и Мертвечук упадут ...замертво об асфальт Кум Путина снова обещает Украине дефолт в 2020-м году - Цензор.НЕТ 2641
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Ты и розгавариваешь как пропагандон Киселёв. Больше аргументов то и нет.
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Так дефолт обещает и кукловод ЗЕбилов - коломойша.
Совпадение?
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Вони що, з Коломийським домовились Україну довести до дефолту?
🤔
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бубочка справиться, даже не смотря на то что влили 3 лярда плюс мани мани за транзит.
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кум ***** с петей,который сейчас на сейшелах?
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«Коломойский обсуждал с Зеленским, как объявить дефолт ...
https://ukraina.ru › newsSep 1, 2019 - Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что обсуждал возможность объявления дефолта Украиной с Владимиром Зеленским.»
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для этого обязательно нужно ехать на Сейшелы ?
или так страшнее ? Кум Путина снова обещает Украине дефолт в 2020-м году - Цензор.НЕТ 3639
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Тонну денех тоже будет везти рейсовым или автостопом ?
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Фешенебельная яхта KATINA,на которой отдыхает договаривается петроликсеич,ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю
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А почему это Медведчук не сидит при 100% своем прокуроре Организма?
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вопрос неправильный

правильно - почему его не посадил Порох ? Кум Путина снова обещает Украине дефолт в 2020-м году - Цензор.НЕТ 7155
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странно, как это он не рассказал, что только раша нас сможет спасти то ли кредитом, то ли еще чем?
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Думаю что выпады этого ватного гауна не стоит даже обсуждать.
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Я вообще удивляюсь как уже столько лет назло всем Украина остается на плаву вопреки тому что ей управляют куча капитанов пытающих ее потопить. И сколько етих тварей еще можно терпеть.
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Система так устроена: каждый кто попадает наверх становится тварью.☹️
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Надо Медведчука поймать и расстрелять как сабаку под забором -и весь кризис закончится .
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Поэтому Петро и взял его главным переговорщиком с кацапами. Всё верно?
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Щось він мені тут на Азазелло дуже схожий. 🧐
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Поросвиньи и кумпутена прям в унисон поют. Но агент кремля, конечно, ты.
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Дефолт это не страшно и хорошо говорит Беня, а виноватый в нем Порох при котором его не было.))))) Как тебе без мозгов?)))
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Свинорох не говорит, он это своим лакеям поручает делать.
А дефолт при Свинорохе был в 2015 вообще-то.
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В Свінорахє дефолт був у 1998.

Піди до врача, і скажи йому, що у тебе синдром ГУППІ.
Запиши 7 раз, бо забудеш.
Нє благодарі.
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А ну просвети нас про дефолт в 2015, а то не в курсе никто? Т.е если при Бубочке случится дефолт виноваты Порохоботы потому что им Порох приказал?)))
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Ну то, что тебе, болезному, гавно-сми не разжевали и в рот не положили, это твои проблемы.
А в 2015 Украина в лице Яйценюха и Яреськи заявила, что не способна выплачивать долг.
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Пшло вон, блохастое. Я с вами двумя, Бибой и Бобой спорить не собираюсь.
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Не палимся, ну ок мне наши не обьяснили скинь ссылочку что ваши обьяснили?)))
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Та то лахтинська лушпайка на трєтьєй смєнє...
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Дурака так резко не включай. Сбавь хуцпу.
«Коломойский обсуждал с Зеленским, как объявить дефолт ...

https://ukraina.ru › newsSep 1, 2019 - Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что обсуждал возможность объявления дефолта Украиной с Владимиром Зеленским.»
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Так это ваши любимые ресурсы, а найти интервью Бени про дефолт и как это хорошо даже такая амеба как ты сможет.
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На тобі сєпарська срань тру Цензор:
Коломойский про дефолт: Объявление Грецией дефолта ...

https://censor.net.ua › Новости › Политика Украины
«Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский Олигарх Игорь Коломойский выступил за ...»
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ты реально болен.еще за прошлый год ссылок накидай
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Вот и не включай дурочку. "Коломойский обсуждал" и неизбежный дефолт - это две огромные разницы. Поросята как всегда подменяют понятия.
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а что там с памятью у лишнехромосомных зебенят,а?про беню как отрезало Кум Путина снова обещает Украине дефолт в 2020-м году - Цензор.НЕТ 4689не на зарплате они ни разу...мокшанские опарыши
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Не стоит обманывать. Первым про дефолт начал рассказывать "патриот" коломойский. Он ранее радостно вещал что дефолт это хорошо. Для него хорошо...
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Нас к дефолту бубочка и без кумовей приведёт. Вот только что потом будут верещать лохи которые за клоуна. Как это барыга воровал и не было дыр в миллиарды, а тут пай мальчик и бабах дыра. Ану лохмондеи придумайте что нибудь по убедительней.
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всё возможно, если заплатят училкам, то паста на торелке.
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И кто сомневается в способностях ЗЕ-говно что оно не доведёт Украину до дефолта?
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Представьте только что сейчас вся ********* и ее агентура в Украине типа мертвечуков работает на уничтожение Украины. Лучшим вариантом было бы перекрыть все границы с **********, прекратить торговлю и отношения и переловить и уничтожить здесь всех кремлевских крыс.
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и как это поможет избежать дефолта при падении пром.производства, неумелой экономической политике и без помощи мвф?или тролль у нас не тактег, а стратег?
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уже поздно, это наши сограждане, которые зебилы, Украину изнутри ломают. Перекрытие границ только немного остановит деградацию, но не переведет ее в прежний рост.
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ЗЕ- говно ! Это должен быть бренд Монике Зеленски.
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если это маленькое ***** такое заявляет-близится нам зеленый п...ец.
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Чахлик Невмирущий, де знаходиться то яйце з голкою? В кремлі?
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при зелЕ такое можеть быть.этот упырь все просырает.
Порох взял страну с 100к на счету.и вывел в + экономику.
зеЛя все просрал за 8 месяцев.воруют зеленые чмыри по черному
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Конечно вывел: снова набрал кредитов МВФ и повесил долги на всех, включая младенцев. Просто гений экономики!
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Насчет дефолта есть сомнения, а кризис как придет, так и уйдет и в этих условиях важно сохранить стратегические предприятия Украины, авиационные, в том числе "Мотор Сич", ракетостроение и другие похожие жемчужины украинской промышленности.

Если Украина их потеряет, то спустя годы будет сожалеть, что не сберегла, но вернуть уже никогда не сможет.
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Зарплата зеленского, ладно фиг с ней... Меня больше интересует зарплата всех этих "антикоррупционеров" найма и лещенко, которые ни хрена не делают но по сути но получают больше чем украли "свинарчуки и барыги"...
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Ново-Липецкая фабрика не стоит - пыхтит и работает

Вовачка, а какой процент с этих роялти кровавый, из раши ?
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Экономика у нас катиться вниз уже 5 лет, потому что банки перестали кредитовать еще в 2014. Зеля тут не причем. Это просто раскручивается пружина дутых рехформ мальдивского главнокомандующего.

Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых фермеров, то никакого роста в селе не будет. Будут только разрушенные села, нищие селяне, косюки и латифундии, разрущающие плодородие земли.

Пока у нас не будет 20-летней кредитной гривны под 6-8% годовых, то не будет у нас никакой ипотеки и улучшения жилищных условий для большинства, а будет только убитая инфраструктура и убитые серые бетонные коробки.

Пока у нас не будет серьезной гос поддержки для появления, становления и процветания сотни тысяч новых предпринимателей - собственников малого и среднего бизнеса, то не будет у нас никакого роста экономики.

Нам нужен 10% рост каждый год на протяжении следующих 10 лет чтобы мы почуствовали реальное улучшение жизни. Зеленомике такие задачи не под силу. Пора ее менять.
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Так тут Ведмедчук просто цитирует Игоря Валерьевича, главного акционера Зеленского. Тот еще месяца три назад поставил исполнительному директору по Украине такую задачу. То же мне новость.
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Все так і буде. Он долар вже осінню доягнув курса 100. І Приватбанк Коломойському повернули. Усе як прахоботи і обіцяли.
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Только тупой не понимает что Украина по факту в преддефолтном состоянии. А кощея кацапы активно продвигают в спасители Украины от зелёного турбоневежества.
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Вот же ж зебил не может ему должность какую нибуть дать. Хоть бы посредником по обмену каким нибуть. Да уж, при пеце такого не было
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