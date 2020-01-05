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 Оккупанты снова препятствуют передвижению миссии ОБСЕ на Донбассе, - штаб ООС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявляет об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 3 января 2020 года информирует о случаях запрета пребывания патруля Миссии в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. 31 декабря в пункте пропуска на границе недалеко от населенного пункта Довжанское, 2 января в пунктах пропуска возле населенных пунктов Изварино и Северный членами вооруженных формирований Российской Федерации было предложено патрулю Миссии оставить вышеуказанные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия могут иметь целью скрыть поставки вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов, перевозки личного состава или вообще передвижения войск со стороны Российской Федерации на неподконтрольную правительству Украины территорию.

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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в очередной раз обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на не допустимость действий, препятствующих выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3168385
 
 
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ОБСЄ зафіксувала, як бойовики розміщують "Гради" на окупованій Донеччині -
До чого б це, напевно до дощу...

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували розміщення чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град" на окупованій частині Донецької області.
Важке озброєння помітили поблизу населеного пункту Новоамвросіївське (56 кілометрів на схід від Донецька). Про це мовиться у першому у 2020 році звіті СММ ОБСЄ.https://24tv.ua/obsye_zafiksuvala_yak_boyoviki_rozmishhuyut_gradi_na_okupovaniy_donechchini_n1258674
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Дашовыгаварите??? Оккупанты снова препятствуют передвижению миссии ОБСЕ на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8088***, я бы наоборот удивился если бы окупанты пустили их и еще показали где хранят танки и арту. На то они и окупанты и террористы.
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Бубочка проводником будет . Какая разница, что наступать бежать, что отступать бежать. Да и повестки похеру, деловод б....дь зеленый.
Хочу матюкнуться, да в баню улечу....
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так зрозуміло, що рогаті готуються до наступу...
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Не рискнут. Дофига ввязались в Сирии и в Африке.. На полномасштабную агрессию силенок не хватит. Одной росгвардией, пыль зае...ться глотать.
Одно плохо, мы бляха, буферная зона. Да и с презом проблемс.
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Вроде бы при деле, ездиют тудой-сюдой, замечают что-то, отчеты строчат по хворме. Ништяк, да и бабулесы капают.
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