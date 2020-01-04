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 Политика Украины
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 Украина и США согласовывают, какие типы оружия Вашингтон передаст украинской армии, - Тейлор

Киев и Вашингтон продолжают обсуждать типы оружия, которые должна получить Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор в интервью ТСН.

"Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - заявил Тейлор.

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По его словам, украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с Посольством США в Киеве, чтобы выяснить, какие типы оружия будут предоставлены Вашингтоном. США, со своей стороны, желают продлить диалог с министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Русланом Хомчаком, чтобы уточнить, в каких конкретно системах вооружения нуждается украинская армия.

Источник: https://censor.net.ua/n3168384
 
 
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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ліквідував департамент в МЗС, який займався протидією загрозам з боку Росії.
На зміну йому буде працювати звичайний відділ РФ з вивчення територіальних питань. В даному випадку слід підкреслити, що зміни стосуються не тільки назви департаменту, змінюється вся суть його роботи. Фактично розпадається вся координаційна робота з вироблення ефективної протидії Росії.

"Загрози РФ немає. Це вписується в загальну нову політику влади Зеленського. РФ друг, партнер, мір, дружба, поступки та "просто перестати стріляти". Буквально все що стосується протидії РФ - масово ліквідовується. Всі структури. Всі люди, що могли б чітко та одностайно сказати своє слово проти Росії усуваються з посад"
"Абсолютно зникли з порядку денного слова про перемогу, про агресора, про війну, про відповідальність за агресію. Вони вітають одне одного з Новим роком, вони "вирішують" долю беркуту та терористів, вони не бачать різниці між назвами вулиць та національною ідеєю. Далі питання: вони бачать взагалі себе в Україні? Чи існує для них така держава? Чи це лише територію для заробляння грошей на "Папіках" та "кварталах"?"
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Давайте піаніньі та роялі. Яка різниця?
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гарпуны рапторы и их подобие Украина и США согласовывают, какие типы оружия Вашингтон передаст украинской армии, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2231 нормально так могут ещё со складов совместные в норвегами пингвины отгрузить
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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ліквідував департамент в МЗС, який займався протидією загрозам з боку Росії.
На зміну йому буде працювати звичайний відділ РФ з вивчення територіальних питань. В даному випадку слід підкреслити, що зміни стосуються не тільки назви департаменту, змінюється вся суть його роботи. Фактично розпадається вся координаційна робота з вироблення ефективної протидії Росії.

"Загрози РФ немає. Це вписується в загальну нову політику влади Зеленського. РФ друг, партнер, мір, дружба, поступки та "просто перестати стріляти". Буквально все що стосується протидії РФ - масово ліквідовується. Всі структури. Всі люди, що могли б чітко та одностайно сказати своє слово проти Росії усуваються з посад"
"Абсолютно зникли з порядку денного слова про перемогу, про агресора, про війну, про відповідальність за агресію. Вони вітають одне одного з Новим роком, вони "вирішують" долю беркуту та терористів, вони не бачать різниці між назвами вулиць та національною ідеєю. Далі питання: вони бачать взагалі себе в Україні? Чи існує для них така держава? Чи це лише територію для заробляння грошей на "Папіках" та "кварталах"?"
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Давайте піаніньі та роялі. Яка різниця?
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А що, от так було важко, дати більш цікавий фрагмент інтервью пана Тейлора?
«Ви були тут на лінії фронту. Чи є щось таке, чого б американські військові могли б повчитися в українських колег?
- Дуже важливо, що американська армія тісно співпрацює зі Збройними Силами України і вчиться в них. Американські військові дізнаються від українських солдатів та офіцерів про російську тактику, російську техніку, способи, якими росіяни доправляють сюди свою техніку. Дізнаються про деякі дії росіян, які передують атакам. Розуміння, як росіяни діють та воюють, дуже важливе для нас. Сподіваюсь, ми ніколи не воюватимемо проти росіян. Але, якщо все ж таки будемо воювати, то досвід, здобутий українськими офіцерами та солдатами, стане й нашою перевагою. Як діяти проти дронів, артилерії. Це речі, про які ми думали, читали, але українські солдати пережили це, були віч-на-віч з російськими військовими. І це для нас життєво необхідні уроки, які ми маємо вивчити.
- Чи можете ви зосередитись на конкретних моментах російської тактики, які вас неабияк здивували?
- Використання дронів. Коли я був військовим, дрони були новинкою. Навіть в Іраку. Це абсолютно новий феномен для обидвох сторін: і для росіян, і для українців це нова практика. І Сполучені Штати почали засвоювати ці уроки. Інша важлива річ - це інформаційна війна. Росіяни її розпочали задовго до того, як це зрозуміли американці. Навчитися розшифровувати та виявляти, як російська дезінформація впливає на військових, цивільних, медіа, ухвалення рішень. Інформаційна війна - це новий феномен, з яким ми повинні навчитися мати справу. »
Більше читайте тут: https://tsn.ua/interview/yakscho-vse-zh-taki-budemo-voyuvati-z-rosiyanami-to-dosvid-***********-oficeriv-i-soldat-stane-nashoyu-perevagoyu-1469385.html
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Это очень хорошо,но надо понимать реальные сроки обучения наших специалистов для работы с этими системами и т.д.
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вилами по воде, но в ********* уже анурез! главное, чтобы космополит с улицы моторыла, это не заветовал!
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Продовжують обговорювати ТИПИ зброї, потім - Моделі, далі - НОМЕНКЛАТУРИ. І все це буде тягнутися довго. І всім вигідно - Зєлєнскому, бо швидкими поставка и не дратує друга пуцина, Трампу, бо показує, що скандал із забороною поставок - не підігрування все тому ж пуцину. Новина сира. До конкретних поставок далеко.
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Все это железо и не более, если солдат спрашивает себя: "Кто я - патриот или ватник ?" Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2499
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ага.. если нас начали активно вооружать, значит большие дядьки в Госдепе решили замораживать Бомбас и Лугандон.. а лилиПутен введет свою Армию под видом миротворцев в ОРДЛО..
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арбалеты давайте ..... на той стороне ядерное вооружение но ....... какая разница ?
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А парочки есмінців типу "Arleigh Burke" ніде не завалялось? Можна навіть бувших у користуванні?
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в Украине нет даже посла США ,какое на хрен оружие обсуждается???
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Киев и Вашингтон продолжают обсуждать типы оружия, которые должна получить Украина Источник: https://censor.net.ua/n3168384

А можно вместо пары противокорабельных ракет получить пару единиц дорожной техники? А то по трассе "Днепр-Николаев" их никогда не довезут!
Україна та США узгоджують, які типи зброї Вашингтон передасть українській армії, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4324
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Сьогодні "на око" в ООС з колишньго 100 тис. угрупуваня залишилось від сили 35. З нинішньою політикою, уходом добровольців військо через декілька років повернеться до кондицій Криму 2014.
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