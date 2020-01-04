 Украина и США согласовывают, какие типы оружия Вашингтон передаст украинской армии, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор в интервью ТСН.
"Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - заявил Тейлор.
По его словам, украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с Посольством США в Киеве, чтобы выяснить, какие типы оружия будут предоставлены Вашингтоном. США, со своей стороны, желают продлить диалог с министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Русланом Хомчаком, чтобы уточнить, в каких конкретно системах вооружения нуждается украинская армия.
На зміну йому буде працювати звичайний відділ РФ з вивчення територіальних питань. В даному випадку слід підкреслити, що зміни стосуються не тільки назви департаменту, змінюється вся суть його роботи. Фактично розпадається вся координаційна робота з вироблення ефективної протидії Росії.
"Загрози РФ немає. Це вписується в загальну нову політику влади Зеленського. РФ друг, партнер, мір, дружба, поступки та "просто перестати стріляти". Буквально все що стосується протидії РФ - масово ліквідовується. Всі структури. Всі люди, що могли б чітко та одностайно сказати своє слово проти Росії усуваються з посад"
"Абсолютно зникли з порядку денного слова про перемогу, про агресора, про війну, про відповідальність за агресію. Вони вітають одне одного з Новим роком, вони "вирішують" долю беркуту та терористів, вони не бачать різниці між назвами вулиць та національною ідеєю. Далі питання: вони бачать взагалі себе в Україні? Чи існує для них така держава? Чи це лише територію для заробляння грошей на "Папіках" та "кварталах"?"
«Ви були тут на лінії фронту. Чи є щось таке, чого б американські військові могли б повчитися в українських колег?
- Дуже важливо, що американська армія тісно співпрацює зі Збройними Силами України і вчиться в них. Американські військові дізнаються від українських солдатів та офіцерів про російську тактику, російську техніку, способи, якими росіяни доправляють сюди свою техніку. Дізнаються про деякі дії росіян, які передують атакам. Розуміння, як росіяни діють та воюють, дуже важливе для нас. Сподіваюсь, ми ніколи не воюватимемо проти росіян. Але, якщо все ж таки будемо воювати, то досвід, здобутий українськими офіцерами та солдатами, стане й нашою перевагою. Як діяти проти дронів, артилерії. Це речі, про які ми думали, читали, але українські солдати пережили це, були віч-на-віч з російськими військовими. І це для нас життєво необхідні уроки, які ми маємо вивчити.
- Чи можете ви зосередитись на конкретних моментах російської тактики, які вас неабияк здивували?
- Використання дронів. Коли я був військовим, дрони були новинкою. Навіть в Іраку. Це абсолютно новий феномен для обидвох сторін: і для росіян, і для українців це нова практика. І Сполучені Штати почали засвоювати ці уроки. Інша важлива річ - це інформаційна війна. Росіяни її розпочали задовго до того, як це зрозуміли американці. Навчитися розшифровувати та виявляти, як російська дезінформація впливає на військових, цивільних, медіа, ухвалення рішень. Інформаційна війна - це новий феномен, з яким ми повинні навчитися мати справу. »
Більше читайте тут: https://tsn.ua/interview/yakscho-vse-zh-taki-budemo-voyuvati-z-rosiyanami-to-dosvid-***********-oficeriv-i-soldat-stane-nashoyu-perevagoyu-1469385.html
😄
А можно вместо пары противокорабельных ракет получить пару единиц дорожной техники? А то по трассе "Днепр-Николаев" их никогда не довезут!