EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  1580  4
Все про:Киев (18388) Нацполиция (10661) убийство (5454)

 Тела двух девушек обнаружены в шкафу в арендованной квартире, - Нацполиция Киева

В Киеве в арендованной квартире на улице Кирилловской в Подольском районе обнаружили тела двух девушек в шкафу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Нацполиции Киева в субботу вечером

"Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в 16:20 в Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два женских трупа.

Смотрите также: Начались протесты под райуправлением полиции в Каховке на Херсонщине. Участники обвиняют полицейских в уничтожении доказательств убийства. ВИДЕО

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

"Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу", – сказано в сообщении.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168383
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И что за зверь, который лишил жизни двух молодых девушек???
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх