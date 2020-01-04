 Тела двух девушек обнаружены в шкафу в арендованной квартире, - Нацполиция Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Нацполиции Киева в субботу вечером

"Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в 16:20 в Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два женских трупа.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

"Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу", – сказано в сообщении.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.