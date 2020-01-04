 Путин обеспокоен снижением минимальной зарплаты россиян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ТАСС в субботу, 4 января.
"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", — признался глава государства.
Он отметил, что планирует поднять данную тему в ходе послания Федеральному собранию, которое будет зачитано 15 января. Также российский лидер намерен затронуть вопросы, связанные с преодолением бедности в стране и снижением числа граждан, которым приходится жить на доходы на уровне минимального размера оплаты труда.
Повторіть про себе: слава Богу, що я не москаль, перехрестіться чи чарку випийте - та й все.
Ну, як вони просили у 2014 році, коли рубль був по 30.
Тільки спочатку чаю поп'ю, а потім стурбованість )))0))0))
А я висловлюю задоволення і побажання москалям так тримати.
Бо ж раніше Порошенко обкрадав «Квартал 95».
Обама продовжує сцяти в русскіх під'їздах, а Порошенко, красти бюджетні кошти у українців...