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Все про:доходы (505) Путин (25354) Россия (74692)

 Путин обеспокоен снижением минимальной зарплаты россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ТАСС в субботу, 4 января.

"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", — признался глава государства.

Он отметил, что планирует поднять данную тему в ходе послания Федеральному собранию, которое будет зачитано 15 января. Также российский лидер намерен затронуть вопросы, связанные с преодолением бедности в стране и снижением числа граждан, которым приходится жить на доходы на уровне минимального размера оплаты труда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168382
 
 
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Висловлюю озабоченность першого ступеню.
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А Вам їх жаль ? Путин обеспокоен снижением минимальной зарплаты россиян - Цензор.НЕТ 1596

Повторіть про себе: слава Богу, що я не москаль, перехрестіться чи чарку випийте - та й все.

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На данный момент российский МРОТ ниже украинского.
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В сенсі, шо хай попросять у США, щоб ті їм добавили ще животворящих санкцій.
Ну, як вони просили у 2014 році, коли рубль був по 30.
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Висловлюю озабоченность першого ступеню.
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Приєднуюся.
Тільки спочатку чаю поп'ю, а потім стурбованість )))0))0))
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Ну, ви даєте, хлопці ...
А я висловлюю задоволення і побажання москалям так тримати.
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Срочно выдать соль малоимущим рабсиянам!
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Тю! Пусть накормит свое стадо очередной сказкой о супер-пупер бимбе и ракете - этого им всегда достаточно было.
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а єслі путіна назвать зєбіллом то абідіцца?...ілі скажит - нєт! я парахабот!
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Ну, всьо правильно.
Бо ж раніше Порошенко обкрадав «Квартал 95».
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Отак то воно.
Обама продовжує сцяти в русскіх під'їздах, а Порошенко, красти бюджетні кошти у українців...
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Da u raski minimalka mense cem bisau-gvineji,plius vodka podarazala na 30% Путин обеспокоен снижением минимальной зарплаты россиян - Цензор.НЕТ 1588
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_А я обеспокоен тем, что путлер до сих пор жив. Это вопиюще безответственно со стороны Запада!
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Падло ботаксное! Лучше бы посмотрел как живут после его русского мира в Донецке и Луганске!
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Обязательно поднимет, бумаг напечатает но поднимет, он не допустит что бы в Украине минималка была выше чем в россии.
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нужно вместе с Бояркой ,тогда праздник.
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В Киев едет Хакамада, которая предлагала "выкупить" Крым в Украины....лучше бы голову кремлёвского Фюрера привезла в Донецк,чтобы закончилось это безобразие. Путин обеспокоен снижением минимальной зарплаты россиян - Цензор.НЕТ 9654
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Незабаром бубочка і ***** запросить до Києва. Нуна посмотєть в глаза і пагаваріть.
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шо такое? стекломой подорожал? За зп ведро ужо не купить, а только полведра?
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Путлер обеспокоен? Ну так давно пора успокоить!

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Трамп подсобил другану. С подросшей нефти теперь кинет косточку рабсиянам.
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Надо было беспокоится перед тем как решил окупировать Крым и Донбас. А теперь уже беспокоится поздно. Теперь только пожинать плоды.
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Кто после путлера будет следующим президентом России - Винокур или Петросян?
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Поднять тему и затронуть вопросы он собирается...Сильный и своевременный ход. Пацаки снова будут благодарить лидера и залижут ему все дыры.Бедный Вова,чем какать будет?
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