 Из-под ареста выпустили членов группы россиянина Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Соболева, - Громадське

Об этом в комментарии Громадькому сообщил депутат Киевского облсовета Алексей Новиков, который также является потерпевшим по делу о вымогательстве денег этой бандой, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что Гелани Межиев, Павла Никифорова, Алексея Величко и Дмитрия Онуфриенко (двое последних - бывшие полицейские) подозревают в вымогательстве денежных средств путем применения насилия и угроз убийством.
Из-под стражи вышли Гелани Межиев и Павел Никифоров. Первого отпустили под ночной домашний арест (с 22 часов вечера по 7:00 утра), а другой - под круглосуточный. Алексею Величко суд оставил в силе меру пресечения - круглосуточный домашний арест. В отношении Дмитрия Онуфриенко заседание перенесли из-за отсутствия его адвоката.
Всего в деле восемь подозреваемых. Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.
По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев, который в Украине проживает не менее пяти лет, долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", с которой якобы ушел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в рту "Медведи" Украинский добровольческой армии.
Все четверо подозреваемых отрицают свою причастность к преступлению. Под домашним арестом они будут находиться до 14 февраля 2020.
Вони там шо, подуріли зовсім?
Торжество "справедливости" по Портнову!
Трошки "помилися", певно, хотіли =во рту медведя= ... Хоча у ведмедя - паща.
Ветеранів вже не підозрюють ? Відпустили ?
І так, я теж бачу дно.
«Хіти тижня. Пройшов співбесіду у Зеленського: Адвоката Януковича призначили керівником у справах про розстріли на Майдані
субота, 4 січень 2020, 22:00
Народний депутат від "Голосу" Олександра Устинова заявила, що ДБР оголосило конкурс на посаду заступників директора з порушенням законодавства.
Адвокат екс-президента Віктора Януковича і його охоронця Олександр Бабіков зайняв місце заступника директора ДБР, на посаді він буде займатися розслідуванням проваджень про розстріли Небесної сотні, повідомляють Патріоти України.
Заступником керівника Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової став адвокат Олександр Бабіков, який захищав Віктора Януковича. Він працював в адвокатській фірмі Aver Lex, яка відома тим, що захищала Віктора Януковича.
Він буде займатися розслідуванням проваджень про розстріли Небесної сотні. Першою про це повідомила адвокат сімей загиблих активістів Майдану Євгенія Закревська. "Бабіков - адвокат Януковича в справах по Майдану. І Кобзаря - його охоронця. І тепер він заступник голови ДБР - органу, який буде розслідувати ці справи", - написала Закревська.
Выступление Dr. Alban в новогоднем Квартале опубликовано в ФБ Квартала 95. "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым.С вмешательством президента я смог попасть в Украину.Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе»,