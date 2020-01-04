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Все про:Вячеслав Соболев (16) Абуев (1)

 Из-под ареста выпустили членов группы россиянина Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Соболева, - Громадське

Судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань выпустил из-под ареста двух членов группы россиянина Юсупа Абуева – предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его 3-летний сын.

Об этом в комментарии Громадькому сообщил депутат Киевского облсовета Алексей Новиков, который также является потерпевшим по делу о вымогательстве денег этой бандой, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Гелани Межиев, Павла Никифорова, Алексея Величко и Дмитрия Онуфриенко (двое последних - бывшие полицейские) подозревают в вымогательстве денежных средств путем применения насилия и угроз убийством.

Из-под стражи вышли Гелани Межиев и Павел Никифоров. Первого отпустили под ночной домашний арест (с 22 часов вечера по 7:00 утра), а другой - под круглосуточный. Алексею Величко суд оставил в силе меру пресечения - круглосуточный домашний арест. В отношении Дмитрия Онуфриенко заседание перенесли из-за отсутствия его адвоката.

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Всего в деле восемь подозреваемых. Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.

По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев, который в Украине проживает не менее пяти лет, долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", с которой якобы ушел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в рту "Медведи" Украинский добровольческой армии.

Все четверо подозреваемых отрицают свою причастность к преступлению. Под домашним арестом они будут находиться до 14 февраля 2020.

Источник: https://censor.net.ua/n3168381
 
 
 Топ комментарии
 
Всё чудесатей и чудесатей!
Торжество "справедливости" по Портнову!
Из-под ареста выпустили членов группы россиянина Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Соболева, - Громадське - Цензор.НЕТ 5041
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Ну да, тоже не Рифмастера с Лисой без доказательств в СИЗО держать.
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В смислє, шоб двели справу до кінця, чи шо?!!!
Вони там шо, подуріли зовсім?
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Для них это не те мыши. Вот если бы Порох или патриоты - тогда другое дело.
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Ну да, тоже не Рифмастера с Лисой без доказательств в СИЗО держать.
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Всё чудесатей и чудесатей!
Торжество "справедливости" по Портнову!
Из-под ареста выпустили членов группы россиянина Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Соболева, - Громадське - Цензор.НЕТ 5041
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... замечен на востоке страны в рту "Медведи" Украинский добровольческой армии.

Трошки "помилися", певно, хотіли =во рту медведя= ... Хоча у ведмедя - паща.
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Ну, я дума, что они не такие уж и дураки, чтоб сознаться, конечно же, они будут отрицать.
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Так а де ж Лаврега тепер ? Семенов ?
Ветеранів вже не підозрюють ? Відпустили ?
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Кожного дня - пердімонокль.
І так, я теж бачу дно.

З-під арешту випустили членів групи росіянина Абуєва, якого підозрюють в організації замаху на депутата Соболєва, - Громадське - Цензор.НЕТ 1791
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Вот так мой кошка смотрит, когда видит тоже самое.
З-під арешту випустили членів групи росіянина Абуєва, якого підозрюють в організації замаху на депутата Соболєва, - Громадське - Цензор.НЕТ 9645
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В МЗС ліквідовується Департамент протидії загрозам з боку Росії.
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Когось ще дивує?
«Хіти тижня. Пройшов співбесіду у Зеленського: Адвоката Януковича призначили керівником у справах про розстріли на Майдані
субота, 4 січень 2020, 22:00



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Народний депутат від "Голосу" Олександра Устинова заявила, що ДБР оголосило конкурс на посаду заступників директора з порушенням законодавства.

Адвокат екс-президента Віктора Януковича і його охоронця Олександр Бабіков зайняв місце заступника директора ДБР, на посаді він буде займатися розслідуванням проваджень про розстріли Небесної сотні, повідомляють Патріоти України.
Заступником керівника Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової став адвокат Олександр Бабіков, який захищав Віктора Януковича. Він працював в адвокатській фірмі Aver Lex, яка відома тим, що захищала Віктора Януковича.
Він буде займатися розслідуванням проваджень про розстріли Небесної сотні. Першою про це повідомила адвокат сімей загиблих активістів Майдану Євгенія Закревська. "Бабіков - адвокат Януковича в справах по Майдану. І Кобзаря - його охоронця. І тепер він заступник голови ДБР - органу, який буде розслідувати ці справи", - написала Закревська.
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Это провокация - проверить реально ли Соболев крут... рашевский сценарий...
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ЗЕ- говно ! Это должно стать брендом Монике Зеленски.
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свічка‏ @svecha62 19 мин.19 минут назад



Выступление Dr. Alban в новогоднем Квартале опубликовано в ФБ Квартала 95. "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым.С вмешательством президента я смог попасть в Украину.Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе»,
З-під арешту випустили членів групи росіянина Абуєва, якого підозрюють в організації замаху на депутата Соболєва, - Громадське - Цензор.НЕТ 9553
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