 Из-под ареста выпустили членов группы россиянина Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Соболева, - Громадське

Об этом в комментарии Громадькому сообщил депутат Киевского облсовета Алексей Новиков, который также является потерпевшим по делу о вымогательстве денег этой бандой, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Гелани Межиев, Павла Никифорова, Алексея Величко и Дмитрия Онуфриенко (двое последних - бывшие полицейские) подозревают в вымогательстве денежных средств путем применения насилия и угроз убийством.



Из-под стражи вышли Гелани Межиев и Павел Никифоров. Первого отпустили под ночной домашний арест (с 22 часов вечера по 7:00 утра), а другой - под круглосуточный. Алексею Величко суд оставил в силе меру пресечения - круглосуточный домашний арест. В отношении Дмитрия Онуфриенко заседание перенесли из-за отсутствия его адвоката.

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Всего в деле восемь подозреваемых. Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.



По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев, который в Украине проживает не менее пяти лет, долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", с которой якобы ушел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в рту "Медведи" Украинский добровольческой армии.



Все четверо подозреваемых отрицают свою причастность к преступлению. Под домашним арестом они будут находиться до 14 февраля 2020.