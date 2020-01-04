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 Политика Украины, Общество
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Все про:мода (59) Бородянский Владимир (63)

 Показ мод в здании костела Святого Николая в Киеве отменен, - Бородянский

Министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил об отмене показа мод украинского дизайнера Алены Серебровой в здании костела Святого Николая в Киеве, ссылаясь на отрицательную позицию настоятеля храма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке.

"Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля", - отметил он.

Бородянский подчеркнул, что настоятель устно предоставил отрицательный ответ.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство культуры Украины выступило с намерением провести в костеле Святого Николая в Киеве беспрецедентный модный показ известного украинского дизайнера Алены Серебровой.

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Вчера были опубликованы копии писем Министерства культуры, молодежи и спорта к Отцу Андрею Раку, настоятелю Римско-католического прихода святого Николая в Киеве, а также Татьяне Стахурской, директору Национального дома органной и камерной музыки Украины.

На публикацию писем в СМИ среагировал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. "Показ мод в ограбленном большевиками и до сих пор не возвращенном киевском храме?"

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Источник: https://censor.net.ua/n3168380
 
 
 Топ комментарии
 
показ мод... в костеле???? совсем...ку-ку?
а давайте в синагоге...или в мечете????
может в первом случае заплюют а во втором камнями забросают!
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Гральні автомати туди поставити.
Почєму би нєт?
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А чего? Давайте, зебобы, еще стрип-клубы на базе Соборов откройте. Вам же все-равно.
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Гральні автомати туди поставити.
Почєму би нєт?
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так они и будут разносить во время концерта 95 квартала

при Порошенко это был бы бред,
при Зеленском - норма Показ мод у будівлі костелу Святого Миколая в Києві відмінено, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1687
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Не знаю як зараз, але у першій половині 90-х католиків не підпускали навіть до репетиційного (малого) оргАна. Молода черниця грала на синтезаторі.
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показ мод... в костеле???? совсем...ку-ку?
а давайте в синагоге...или в мечете????
может в первом случае заплюют а во втором камнями забросают!
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Очевидно, бракує ідей... Креативніше було б у Бортничах, на станціі аераціі...
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Батєнька із сінагох жидов єщо Хрістос повигонял.
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А чего? Давайте, зебобы, еще стрип-клубы на базе Соборов откройте. Вам же все-равно.
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Кому могла прийти в голову така дурня - влаштовувати цей балаган у храмі?!
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так написано : "Ранее СМИ сообщали, что Министерство культуры Украины выступило с намерением провести в костеле Святого Николая в Киеве беспрецедентный модный показ известного украинского дизайнера Алены Серебровой."Источник: https://censor.net.ua/n3168380
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Мені цікаво, який смисл Мінкульт вклав у =безпрецедентний=.
Про цю дизайнерку вперше чую.
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Хм... Устно, значит, предоставил ответ настоятель. Прошу поверить, я вовсе не ханжа и ничего не имею против показов мод. Но! Если бы я был в этом костеле настоятелем, то я бы тоже послал, по известному адресу. Понятно- устно, чтобы к делу не пришили, балбесы. Неужели трудно было спрогнозировать посыл нах?!
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Та... сосед мой, бывший. Из Нигерии. Щас в Швеции осел.
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Dr. Alban, который выступал в Крыму, пустили в Киев после вмешательства Зеленского
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запомните дети мои-лиш та церковь несёт свет,которая горит.
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не поймите привратно ,я никого не дискриминирую-имеются ввиду все храмы всех религий))))
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Ну так *****-бедоносец никакие храмы и не дискриминирует. Шо в Париже, шо в Японии. Горят себе после его наездов, как миленькие.
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Цікаво, кому взагалі прийшла ідея у ко телі показ мод влаштовувати? Католики - найбільша християнська конфесія на планеті. Римський Папа Франциск - один з нацшанованіших політиків і громадських діячів, якщо навіть не брати до уваги його духовний сан. Як видно з усього, комусь не дають спокою лаври большевиків-лєнвнцвв-сталіністів, які з костелів робили конюшні, чи деревообробні цехи, як у моєму рідному місті. Я не міг зрозуміти у дитинстві, чому у такій гарній будівлі був простий д/о цех. Добре, що після розпаду імперії зла костел відновили, в тому числі і за гроші поляків. І тепер це одна з трьох найкрасивіших будівель міста.
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моральх уродов полно- и чтобы моду в храме устраивать и чтобы на нее ходить да и чтобы страну возглавить/возграбить тоже полные кварталы
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Не ну действительно.. совсем что-ли головушка пуста?
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Так в Европе давно так делают... Там и кабаки в церквях, скоро, наверное, и публичные дома пооткрывают.... Верной дорогой идете, товарищи!(с)
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То ли дело православная швейная, православный рестаранЪ, праваславная гостинца лавры где усе скрепна праваславно канонично богоугодно....молодцы в ногу со временем...
С другой стороны колющие понты католические священники, которые абсолютно аналогично отмывают мафиозное бабло наркодилеров и одновременно призывающие к сожжению на костре в 21 веке тех кто в курсе...
Иудеям, муслимам и другим ряженым молчать!!!!!!!
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Який крнчений дебіл міг таке придумати. **** напевно з тих кому всьоодно
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Ленкє-сепаршє зельонской чергову сукню потворну від жінки лисого (особистого дызайгнера) не встигли відстрочити.((( Тому це неймовірне дійство не відбулося. Нажаль. Миб поржали!)
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Это что?! В храмах решили устроить показ мод?! А почему не бордель?!!!
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Креативное решение зарабатывания бабла дебила бородянского умножено на 0! Но у него еще много креативных проэктов!
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