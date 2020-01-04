 Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Rеuters.

В результате налета погибших или пострадавших нет, сообщили агентству сразу два источника в полиции.

Сейчас все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты.

Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Информации о жертвах или пострадавших в результате ракетного удара тоже нет.

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