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Все про:Ирак (246) посольство (575) США (15982)

 Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters

Ракета "Катюша" упала неподалеку от посольства Соединенных Штатов в Багдаде, еще две зацепили американские авиабазы в 80 км от иракской столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Rеuters.

В результате налета погибших или пострадавших нет, сообщили агентству сразу два источника в полиции.

Сейчас все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты.

Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Информации о жертвах или пострадавших в результате ракетного удара тоже нет.

Читайте также: НАТО приостанавливает свою тренировочную миссию в Ираке

Источник: https://censor.net.ua/n3168379
 
 
 Топ комментарии
 
І звідки ж ноги ростуть у ракети з назвою "Катюша"? Х.з.Х.з.
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Про "катюші" згадалося з серії кацапського побєдобєсія - той випадок, коли зкопіпастили з інтернету і навіть не прочитали... і цілий рік в одному з армавірських ТРЦ висів плакат зі зкріпним текстом:

Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters - Цензор.НЕТ 449
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тю хезболоиды Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters - Цензор.НЕТ 5821 но говорят что по базе корпуса старжей в Сирии опять кто то с воздуха отработал Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters - Цензор.НЕТ 5049
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там или Израиль или авиация корпуса любителей петь песенки про мики мауса Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters - Цензор.НЕТ 1991
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Но тем не менее это все происходит на кануне грандиозного ШУХЕРА.
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4 января 2020
В США назвали преимущества украинской армии над американской.
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор. Он уточнил, что американские военные узнают от украинских солдат и офицеров «о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику». «Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам. Понимание, как россияне действуют и воюют, очень важное для нас», - добавил Тейлор. Он отметил, что в случае войны с Россией опыт, полученный военнослужащими США на Украине, станет для них преимуществом.
Также, по словам дипломата, американские военные благодаря украинцам поняли, как воевать против дронов и артиллерии, как вести информационную войну: изучать влияние российской дезинформации на военных, гражданских, медиа и принятие решений.»
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наши могут бабки брать за коучинг. Имеем право, дорогой ценой опыт получен.
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І звідки ж ноги ростуть у ракети з назвою "Катюша"? Х.з.Х.з.
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хто- учившиеся в ссср в лулмбарии хезболоиды Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters - Цензор.НЕТ 1526
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Про "катюші" згадалося з серії кацапського побєдобєсія - той випадок, коли зкопіпастили з інтернету і навіть не прочитали... і цілий рік в одному з армавірських ТРЦ висів плакат зі зкріпним текстом:

Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters - Цензор.НЕТ 449
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то м 30 пока их на студеры не присобачили лупли сараями а баллистикой сарая попасть можно разве что по своими передовым частям Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters - Цензор.НЕТ 496
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Ці ракетні системи залпового вогню ніколи не входили до Артилерії РГК зза іх

абсолютно непрогнозованої точки попадання.

Після війни, ці системи були модернізовані за типом німецьких систем залпового вогню, де ракета стабілізувалась за рахунок обертання.
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не бм м 31-12 были в РККА их там 1800 пусковых на базе студеров было Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 9503
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Я про інше. До розуму ці ракетні системи доводили вже трофейні німецькі конструктори.
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Спокойно...там среднея шашка канадская... Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 6539 Центральная канадская пироксилиновая из пороха менделеева (ну совсем исконно русский корень фамилии) по патенту проданным великоскрепным николаеем 2, о остальные баллиститные совковые )))
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Про стрілянину сараями я хз, може й байка.
А от зкріпний плакат в Армавірі - правда, був навіть шкандаль. Так само як з німецькими вояками та технікою на ділдовоювальних плакатах/бігбордах.


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Дебилы, ***... Вот что значит - пользоваться, вместо Интернет, "Чебурнетом"... Интересно, а как можно поместить ракету в "укупорке", на "направляющие"? Она же туда, просто не станет...Во-вторых, за утрату документов ДСП ("для служебного пользования"), можно было в штрафбат загреметь... А БМ-13 была засекречена (документация, естественно, тоже). За техдокументацией (особенно - "таблицами стрельб"), шла "охота" по обеим сторонам фронта...
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так там такие направляющие были Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 5241 их да иногда вместе с ракетой уносило Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 5241 массовое производство военного времени СССР Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 2104
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Не "фантазируй"... "Направляющие" - рельсоподобного типа, ракета укладывается между двумя и стопорится в кормовой части упором на направляющих. При пуске ракета, разгоняясь, скользит по ним. Там "цепляться" нечем и не за что...
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уроди не заспокоюється, Американцям треба бути ще більш увазнішими та готуватись ще до більш жерстких дій іранців...
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уже понеслась ответка- базы прокси про иранских а точнее ксира под авиаударами в Сирии Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters - Цензор.НЕТ 4466
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Достаточно сломать хребет стране-террористу N1 и в мире наступит тишина и спокойствие. Но Запад этого не хочет ((
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США не поняли, какую огромную ошибку совершили, - заявили иранские шиитские мракобесы...

И они правы... Ибо штаты сами виноваты в том, что позволили окрепнуть шиитским мракобесам в той же Сирии.
США давно прекратили военную помощь сирийским повстанцам, что привело к укреплению влияния Ирана и рашки в регионе - Сирии, Ираке, Ливане...
Теперь американцы могут винить только сами себя.
А нужно было ранее сильно помогать сирийским повстанцам против рашких и иранских оккупантов и поставлять всё необходимое, включая средства ПВО....
как когда то делал Рейган в Афганистане, вооружая афганских муджахедов Стингерами против советских оккупантов
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Ну шо...?
Аятол будут утюжить и мочить в сортирах...
Трампон вам не абизьянка Обама)
Зря ослое...ы все это затеяли
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Вангую шо дед ХУ как всегда подожмет хвост и залезет под одеяло....
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Тем более если в деле Израиль)))
Дед ХУ до усыкотки боится малюсенький Израиль)))
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самое смешное что тело зашквареного анерала а точнее его гробик везли на Шевроле Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters - Цензор.НЕТ 5382
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Трампушка идет по заветам старого доброго "Хвост виляет собакой..." Маленькая победоносная война, обязательно герой и на выборы!
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***** опять потирает потные ладошки, считая миллиарды от роста цен на нефть.
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_Это да. И потому шибко подозреваю что за 11 сентября стоят путлеровцы. Мотив - задрать цены на главный товар кремля: углеводороды. И цены рванули в космос.
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Сейчас читаю ленту - нападений больше, они растут - американцы тоже атакуют с воздуха...
дело идет к большой войне...
Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 7339

США и их союзникам наверное придется уйти из Ирака - по ходу там серьезно все...., и нет у них поддержки..

Иранцы тоже объединились в ненависти к США... - повсюду митинги...

И.о. премьер-министра Ирака объявил в стране трёхдневный траур из-за убийства американцами иранского генерала Сулеймани.
Да, речь идёт именно об Ираке. Не очень похоже на радость иракцев, которую обещали официальные лица США.




Вадим Столицын

@r_e_m1

·1 ч

очень плохие новости: Проиранская милиция заявляет, что начнет нападать на американских солдат в Ираке с завтрашнего дня. «Начало конца Америки в регионе». «Американские тела будут лежать по всему Ближнему Востоку».
Молись о мире




Артем

@A_Yuzhakov

·7 ч

Красный флаг был поднят над главной мечетью священного для шиитов города Кум в Иране. Он символизирует несправедливо пролитую кровь и призыв отомстить за убитого человека. Красный флаг над мечетью Джамкаран появился впервые в истории. #Иранвидеоhttps://twitter.com/i/status/1213444054693879809
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Ну и помним мы таких поехавших садмия федаины потомо ыгыль и прочие аль каиды Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 1331 и где сии вояки алаху бабаху эти Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 4952
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Шимус - турки тоже поняли что дело намечается серьезное ....- сдают быстро назад отрекаясь от США, хотя Иран их враг...

Эрдоган вот заявил....



Артем

@A_Yuzhakov

·11 мин

Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган: "Я сожалею о гибели мученика Касема Сулеймани, понимаю гнев народа Ирана, Хаменеи, президента. Я видел похоронные шествия в Ираке, которые демонстрируют его (Сулеймани) популярность там.

Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 2792
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И что дальше Эрдоган уже встрял ему его сторонники не простят Аллепо Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 4545 и зачем мне ватоцефальные твиты Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 4247
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Шимус - да тебе твиты вообще не нужны.., ты понятно больше по комиксам и смайликам...

я просто продолжаю ленту...
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мндя судя твоей ленте ты упоротый ватан Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 7304
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Vot etot uze priplyl na mesto sto eto znacyt pojmut potom jesli konecno budet komu vspomnit Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 2456 Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 1974
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ну удк тип просто не помню Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 2265 но там вместо ав 8 хариер ф 35 е базируются Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 2265
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так 2 авианосца полюс удк корпуса - звезда ввс ирана а войны выигрывает тот кто владеет небом Три ракети було випущено по авіабазі й посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 4507
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Почему мы должны верить постам какого-то артема ушакова в твиттере?
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Иранцы тоже объединились в ненависти к США... - повсюду митинги. Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 5285 -и что?они затопчут американский флот?походят покричат и разойдутся и вообще 90%молодежи Ирана ненавидят режим айятол так что повоняют и на том все и кончится
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Ссылку про 90% ты конечно же не предоставить, а почему? Потому что ты тряпочка пропогандонская))
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после выступлений в Иране за цену на бензин Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 9059
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Артем

@A_Yuzhakov


Москвичи несут цветы к посольству Ирана после убийства генерала Сулеймани

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Бармалеи расхерачивают посольство США, США в наказание отправляют к гуриям бармалейшего из Бармалеев, оставшиеся бармалеи поднимают флаг мести. Вот так всегда со звероподобными - выдернутся, огребут люлей и потом обижаются. Дети природы, что поделать
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Только не нужно обощать.
Иракцы разные... Иракцы - арабы... Больше половины из них шииты и возможно они за Иран.
Но треть (а это миллионы иракцев) - сунниты и они против шиитов и Ирана.
да и ирано-иракскую войну, унесшую миллион жизней, никто не забыл в Ираке.
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в том то и дело, что большинство в Ираке это шииты...., и поддерживают Иран....
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ага а ещё есть и курды и она на стороне США и воевать курды в отличии от иранского мяса умеют Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 5552 и ребилы в Сирии которые утилизировали только бойцов ксира за 20 тыс рыл
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"Москвичи несут цветы к посольству Ирана после убийства генерала Сулеймани".

Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 7981


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Им всё равно кому цветы нести, лишь бы против США были.
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Просто Трамп чуть начинает предвыборную гонку. Или наоборот уйти с победой. Тот генерал иранский только в 2019г был в РФ 4 раза. Америкосы знают что делают.
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Войны на Б.В. никогда не закончатся. Там сунниты и шииты воюют, формально по идеологическим причинам (этому конфликту почти полторы тысячи лет); фактически - за господство в исламском мире. Ну и за нефть, естественно.
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Но Трамп, добрая душа, нашёл способ их объединить.
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Чепуха. Саудиты (сунниты) - с Америкой. Шиитско-суннитский конфликт сегодня - это Иран против Саудовской Аравии.
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иракцы - это арабы, более половины шииты а треть - сунниты, остальные - курды
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Ирак сегодня - под шиитским управлением.
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делить надо на светских и религиозно поехавших Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 1772
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Друже, там практически нет светских. Ислам не предполагает никакой светскости; в исламском мире это вероотступничество, и обычно карается смертью. В Саудовской Аравии, к примеру, Коран является официальной Конституцией страны.
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Вот и вся идеология. Ты можешь сколько угодно кричать о победах исламской революции, патриотизме и скрепах, но труп своего генерала все равно повезешь на американском авто. Три ракети було випущено по авіабазі й посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 8628 Три ракети було випущено по авіабазі й посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 3490
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Надо было бы Трампу сказать, что это не мы генералу капут сделали, вот бы тогда "карусель" началась в некоторых государствах...)
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Забавно... "Катюша" це минуле сторіччя. Це буде війна типу мушкетів проти стріл і дротиків ))
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Сейчас американцы нанесли авиаудар по иранцам и проиранской милиции на сирийско-иракской границе. База шиитов уничтожена
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Недоумки бородатые,был такой гомнюк хусейн,и где он теперь,красивый,самоуверенный и грозный?,а нет его,гниёт в земле,так и другие его последователи,пусть приготовятся к встрече с землянными червями...Да здравствует Америка!!!...
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Одиночные ракеты "Катюша" = Град. Так это ахметов с дынырийцами их туда приволок.Вот ссылка на материал Цензора, особо раздражает грамматическая ошибка в фразе «Оккупированный Донбасс как оружейная кузнеца ИГИЛа», ну да понять можно, если "кузнец ИГИЛа" не против

Производство «Градов» в своих целях активно использует РФ.
Россия наладила поставки Ахметовских «Градов-П» в Сирию ИГИЛ, о чем более подробно написано в статье издания Укринформ «Оккупированный Донбасс как оружейная кузнеца ИГИЛа»Источник: https://censor.net.ua/b1104603
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Да, с такой хрени даунбасцы еще в 14 году по ВСУ пуляли, особо и не прятались. Ставили у домов и стреляли, зная, что по домам ответки не будет. Даже фотки были.
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А выиграет от всего этого некое *****, я так думаю. Его работа и к бабке не ходи.
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Уйлу выгоден любой серьезный конфликт в этих горячих точках тем, что приведет к росту цен на газ и нефть.
Трампу этот конфликт тоже на руку. Поможет с импичментом. Типа не раскачивайте лодку, когда на пороге война в Персидском заливе.
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Да нет, Америка выиграет при любом раскладе. Уберут одного из подвякивальщиков ***** и ему уж не так весело в Сирии будет.
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ато нам недалеким не известно откуда выпущены ракеты, америкосы знают все. так что пусть ждут ответочку
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Основу ударной мощи иранских ВВС составляют истребители МиГ-29 (25 самолётов), F-4 (65), F-5 (более 60 самолётов), F-14 (из 60 имеющихся полётопригодны 25), а также фронтовые бомбардировщики Су-24 (30 самолётов).
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29 е условно пригодны это от садамия достались и су 24 тоже вся линейка ф 4 и ф 5 непригодна изза запрета на зип
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Кацапы, вы можете пояснить, а то я шо-та никак не могу отбить дупля: трамп уже чмо или ещё нет ??? Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 3486
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Fresh US air strike targets Iraqi Shiite militia, kills six
Jan 4, 2020 @ 7:58

Pentagon officials confirmed a fresh US air strike early Saturday that targeted the convoy of the leader of the Imam Ali Brigades, Shibl al-Zaidi, near Camp Taji, north of Baghdad. The Iran-backed PMU Shiite militia umbrella organization also confirmed the strike but denied any of its top leaders were killed. The attack, which struck two of the three convoy vehicles, came a day after the US killed the Iranian commander of those militias, Al Qods chief Qassem Soleimani, in Baghdad,
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В результате налета погибших или пострадавших нет Источник: https://censor.net.ua/n3168379

Сразу видно расийский след
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Под посольством Нидерландов в Киеве после сбитого РФ Боинга МН-17

Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 756
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Под посольством РФ в Лондоне в День памяти Бориса Немцова.

Три ракети були випущено по авіабазі і посольству США в Іраку, - Reuters - Цензор.НЕТ 3774
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ТАК ЭТО Ж БУКЕТ ОТ РОССИИ КАК РАКОВОЙ ОПУХОЛИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ !!!
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ДАВНО ПОРА ПОСЛЕ ИРАКА ИРАНОМ ЗАНЯТЬСЯ !!! ЭТО Ж ОДНА ДИКТАТУРА !!!
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ракета которая бестолково упала с названием катюша...
даже интересно кто это)))
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