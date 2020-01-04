 Три ракеты были выпущены по авиабазам и посольству США в Ираке, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Rеuters.
В результате налета погибших или пострадавших нет, сообщили агентству сразу два источника в полиции.
Сейчас все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты.
Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Информации о жертвах или пострадавших в результате ракетного удара тоже нет.
В США назвали преимущества украинской армии над американской.
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор. Он уточнил, что американские военные узнают от украинских солдат и офицеров «о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику». «Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам. Понимание, как россияне действуют и воюют, очень важное для нас», - добавил Тейлор. Он отметил, что в случае войны с Россией опыт, полученный военнослужащими США на Украине, станет для них преимуществом.
Также, по словам дипломата, американские военные благодаря украинцам поняли, как воевать против дронов и артиллерии, как вести информационную войну: изучать влияние российской дезинформации на военных, гражданских, медиа и принятие решений.»
абсолютно непрогнозованої точки попадання.
Після війни, ці системи були модернізовані за типом німецьких систем залпового вогню, де ракета стабілізувалась за рахунок обертання.
А от зкріпний плакат в Армавірі - правда, був навіть шкандаль. Так само як з німецькими вояками та технікою на ділдовоювальних плакатах/бігбордах.
И они правы... Ибо штаты сами виноваты в том, что позволили окрепнуть шиитским мракобесам в той же Сирии.
США давно прекратили военную помощь сирийским повстанцам, что привело к укреплению влияния Ирана и рашки в регионе - Сирии, Ираке, Ливане...
Теперь американцы могут винить только сами себя.
А нужно было ранее сильно помогать сирийским повстанцам против рашких и иранских оккупантов и поставлять всё необходимое, включая средства ПВО....
как когда то делал Рейган в Афганистане, вооружая афганских муджахедов Стингерами против советских оккупантов
Аятол будут утюжить и мочить в сортирах...
Трампон вам не абизьянка Обама)
Зря ослое...ы все это затеяли
Дед ХУ до усыкотки боится малюсенький Израиль)))
дело идет к большой войне...
США и их союзникам наверное придется уйти из Ирака - по ходу там серьезно все...., и нет у них поддержки..
Иранцы тоже объединились в ненависти к США... - повсюду митинги...
И.о. премьер-министра Ирака объявил в стране трёхдневный траур из-за убийства американцами иранского генерала Сулеймани.
Да, речь идёт именно об Ираке. Не очень похоже на радость иракцев, которую обещали официальные лица США.
Вадим Столицын
@r_e_m1
·1 ч
очень плохие новости: Проиранская милиция заявляет, что начнет нападать на американских солдат в Ираке с завтрашнего дня. «Начало конца Америки в регионе». «Американские тела будут лежать по всему Ближнему Востоку».
Молись о мире
Артем
@A_Yuzhakov
·7 ч
Красный флаг был поднят над главной мечетью священного для шиитов города Кум в Иране. Он символизирует несправедливо пролитую кровь и призыв отомстить за убитого человека. Красный флаг над мечетью Джамкаран появился впервые в истории. #Иранвидеоhttps://twitter.com/i/status/1213444054693879809
Эрдоган вот заявил....
Артем
@A_Yuzhakov
·11 мин
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган: "Я сожалею о гибели мученика Касема Сулеймани, понимаю гнев народа Ирана, Хаменеи, президента. Я видел похоронные шествия в Ираке, которые демонстрируют его (Сулеймани) популярность там.
я просто продолжаю ленту...
Артем
@A_Yuzhakov
Москвичи несут цветы к посольству Ирана после убийства генерала Сулеймани
Иракцы разные... Иракцы - арабы... Больше половины из них шииты и возможно они за Иран.
Но треть (а это миллионы иракцев) - сунниты и они против шиитов и Ирана.
да и ирано-иракскую войну, унесшую миллион жизней, никто не забыл в Ираке.
Производство «Градов» в своих целях активно использует РФ.
Россия наладила поставки Ахметовских «Градов-П» в Сирию ИГИЛ, о чем более подробно написано в статье издания Укринформ «Оккупированный Донбасс как оружейная кузнеца ИГИЛа»Источник: https://censor.net.ua/b1104603
Трампу этот конфликт тоже на руку. Поможет с импичментом. Типа не раскачивайте лодку, когда на пороге война в Персидском заливе.
Jan 4, 2020 @ 7:58
Pentagon officials confirmed a fresh US air strike early Saturday that targeted the convoy of the leader of the Imam Ali Brigades, Shibl al-Zaidi, near Camp Taji, north of Baghdad. The Iran-backed PMU Shiite militia umbrella organization also confirmed the strike but denied any of its top leaders were killed. The attack, which struck two of the three convoy vehicles, came a day after the US killed the Iranian commander of those militias, Al Qods chief Qassem Soleimani, in Baghdad,
Сразу видно расийский след
даже интересно кто это)))