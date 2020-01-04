EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  535  18
Все про:искусство (209) картина (179) музей (534) Фоменко Светлана (1)

 Украина создаст реестр утраченных культурных ценностей

Возвращение музейных ценностей в Украину требует больших усилий многих институтов еще и потому, что у нас до сих пор не составлен Реестр утраченных культурных ценностей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко во время презентации в Мистецком Арсенале возвращенного в Украине похищенного в 1941 году из Днепропетровского художественного музея полотна Михаила Панина "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

"С этого года начнут работать два специальных института, связанных с охраной культурного наследия. Это Государственная служба по охране культурного наследия и Инспекция по охране культурного наследия. В составе Госслужбы будет целое направление, которое будет заниматься вопросами возврата, перемещения, вывоза и ввоза культурных ценностей. И первым и ключевым шагом является установление реестров лучших утраченных культурных ценностей", - сказала Фоменко.

Читайте также: Похищенную во время Второй мировой войны картину Панина, которую вернули в Украину, выставили в "Мистецькому Арсеналі". ФОТО

Она отметила, что почти каждая страна, которая понесла потери в результате Второй мировой войны, других конфликтов или военных действий, ведет такие национальные реестры, где зафиксированы все артефакты, которые считаются пропавшими, украденными или даже разрушенными.

"Почти все музеи в Украине пострадали во время Второй мировой войны. И эти реестры позволяют очень четко понимать, когда на аукционах появляются культурные ценности, будь то легальные, или принадлежат другой стране, которая может претендовать на их возвращение. У нас такого реестра нет. И поэтому каждое возвращение - это очень кропотливая работа, в основном для музея. В данном случае это Днепропетровский художественный музей, который первым увидел картину Михаила Панина на аукционе в США и сразу начал активно работать над ее возвращением", - сказала заместитель министра.

Источник: https://censor.net.ua/n3168377
 
 
 Топ комментарии
 
До чого тут Друга світова? Найбільше і найцінніші цінності вивезли з України не німці, а кацапи. Ермітаж не був би Ер ітажем без Україниських реліквій. А це лише один музей, хоч і великий. А музеїв з українськими цінностями у кацапії багато.
 показать весь комментарий
 
Цей реєстр повинен бути створений вже давно, але було не до цього. Майже 30 років все ділили булаву.
 показать весь комментарий
 
а де скіфське золото з оккупованого Крима?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цей реєстр повинен бути створений вже давно, але було не до цього. Майже 30 років все ділили булаву.
 показать весь комментарий
 
 
потерянные т.е. украденные деньги никто искать не собирается. ГРАБЕЖ народа ДАЛЬШЕ
продолжается.Желтые обворовывали,голубые обкрадали ,а ЗЕленые заставят шпорыш на лужайке хавать.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился впечатлениями после встречи с митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрием.
"Он абсолютный чемпион мира в своем деле вне зависимости от весовой категории. Он для меня является таким человеком. Я с ним много раз общался, общался один на один. Мне очень симпатизирует его духовная сила. Я думаю, физически он тоже достаточно сильный", - заявил Усик в интервью YouTube-каналу ВИТРАЖИ: о вере в красках.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
усік-ватна гнида! Украина создаст реестр утраченных культурных ценностей - Цензор.НЕТ 6858
 показать весь комментарий
 
 
а может перед голосованием за оборот земли сначала реестр ее родимой содадите? ведь 9 млн га так и не нашли.
 показать весь комментарий
 
 
До чого тут Друга світова? Найбільше і найцінніші цінності вивезли з України не німці, а кацапи. Ермітаж не був би Ер ітажем без Україниських реліквій. А це лише один музей, хоч і великий. А музеїв з українськими цінностями у кацапії багато.
 показать весь комментарий
 
 
кацапы-то знатные бандиты и ворюги. После уничтожения рфии надо реликвии вернуть...
 показать весь комментарий
 
 
а де скіфське золото з оккупованого Крима?
 показать весь комментарий
 
 
Amen Amen 7cfe973a

а де скіфське золото з оккупованого Крима?І в реєстрі є, проте Нідерландам вже 6 років - по цимбалам...
 показать весь комментарий
 
.. и запрещен.

Ненависть к детским мультфильмам - норма диктаторов.

До малорОслика мульты запрещали:

- китайский Си (про ВиниПу) и
- московское Ху (про Чиполлино).
 показать весь комментарий
 
 
А як же «Сказочная Русь», або серіали про похорони Порошенка?
 показать весь комментарий
 
А ЛУЧШЕ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО МАЙДАНА ПРОЙТИ ПО ДОМАМ БОГАЧЕЙ И ПОКАЗАТЬ НАРОДАМ КАК ОНИ НАС ГРАБЯТ (ХОТЯ ЭТО УЖЕ БЫЛО)!!! И ЧТОБЫ ТОЖЕ САМОЕ ПОВТОРИЛОСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ !!! И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В РОССИИ ИЛИ ОДНОВРЕМЕННО ВО ВСЕМ МИРЕ !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх