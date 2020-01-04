 Украина создаст реестр утраченных культурных ценностей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко во время презентации в Мистецком Арсенале возвращенного в Украине похищенного в 1941 году из Днепропетровского художественного музея полотна Михаила Панина "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

"С этого года начнут работать два специальных института, связанных с охраной культурного наследия. Это Государственная служба по охране культурного наследия и Инспекция по охране культурного наследия. В составе Госслужбы будет целое направление, которое будет заниматься вопросами возврата, перемещения, вывоза и ввоза культурных ценностей. И первым и ключевым шагом является установление реестров лучших утраченных культурных ценностей", - сказала Фоменко.

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Она отметила, что почти каждая страна, которая понесла потери в результате Второй мировой войны, других конфликтов или военных действий, ведет такие национальные реестры, где зафиксированы все артефакты, которые считаются пропавшими, украденными или даже разрушенными.

"Почти все музеи в Украине пострадали во время Второй мировой войны. И эти реестры позволяют очень четко понимать, когда на аукционах появляются культурные ценности, будь то легальные, или принадлежат другой стране, которая может претендовать на их возвращение. У нас такого реестра нет. И поэтому каждое возвращение - это очень кропотливая работа, в основном для музея. В данном случае это Днепропетровский художественный музей, который первым увидел картину Михаила Панина на аукционе в США и сразу начал активно работать над ее возвращением", - сказала заместитель министра.