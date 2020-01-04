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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1570) Харьков (4536) Харьковщина (1441) Курченко (479)

 Харьковская ОГА вернула имущество Курченко в собственность области, - СМИ

Помещение на стадионе "Металлист" и тренировочную базу в поселке Высоком передали в собственность региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Все объекты конфисковали у олигарха Сергея Курченко, который бежал из Украины в 2014 году. Завершить длительный юридический процесс смогли только после смены руководства Харьковской ОГА. Всего за месяц помещения и землю зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.

"В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы "Металлист" в Высоком", - рассказала руководительница Управление по делам молодежи и спорта ОГА Юлия Подлозковая.

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Имущественные комплексы, конфискованные у ОАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена", передавали в сфере управления облгосадминистрации Распоряжением Кабинета министров Украины, которое вышло еще 11 апреля 2018.

Но за год имущество в областную собственность так и не приняли - чиновники затягивали процесс, а деньги за аренду помещений продолжал получать Курченко. Сдвинулся вопрос только через 1,5 года, когда в области сменили руководство.

Источник: https://censor.net.ua/n3168376
 
   
 Топ комментарии
 
Предел мечтаний для быдла.
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конечно такого не было , Петя держал про запас ( стадион так стадион )..... и на анализы... Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3027
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И тут Порох виноват? А ты вообще в курсе, с чего все началось - развал ФКМХ и качели с имуществом? Скажешь за роль Гепы, Допы и старого шлемазла Стороженко во всем этом?
ЗЫ. Ну и естественно, лично ПАП отжал Металл у Ярославского...
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конечно такого не было , Петя держал про запас ( стадион так стадион )..... и на анализы...
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И тут Порох виноват? А ты вообще в курсе, с чего все началось - развал ФКМХ и качели с имуществом? Скажешь за роль Гепы, Допы и старого шлемазла Стороженко во всем этом?
ЗЫ. Ну и естественно, лично ПАП отжал Металл у Ярославского...
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"Завершить длительный юридический процесс смогли только после смены руководства Харьковской ОГА."

Самое веселое, что главой ОГА была светличная, которая топила за монику, а потом зеленые человечки "зробили її разом"
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Це добре.
Але пора вже і за баригу братись всерйоз. Досить йому мутити воду - пора на зону.
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То ж ;Андруша Смицький;. Сепаратист, його на Цензорі всі знають.
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забрали? это хорошо. только вот следак с судьей обяательно же сделали в чем то нарушение УПК. за бабки естественно. и через несколько лет, когда стадион капитально отремонтируют, ево же кореша, типа гепы-допы за щет города, он, заяву в евросуд и отдадут нахрен все назад с компенсацией. Беня сколько в бегах был?? а сейчас рулит и грозится ПБ вернуть и наверное у него есть какие то зацепки
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две подсобки, по 3 м.кв. каждая..., Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476, да уж, бедный курченко, на что он теперь будет жить .. Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7028
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В Харькове губернатор Кучер забрал имущество у беглого олигарха Курченко.
Объекты инфраструктуры ДФА «Металлист», УТБ в посёлке Высокий и подтрибунные помещения стадиона «Металлист» сегодня были переданы в собственность государства в лице ХОГА с оффшорных компаний Курченко.
Для этого специально было создано ГП.
Как говорят источники близкие к Курченко, он был в ярости поскольку считал, что сможет вернуться в Украину и бороться за свои активы.
Нужно сказать что спецконфискацию провели несколько лет назад, о чём бодро рапортовали и Луценко и Гройсман и Светличная, но никто не решался забрать имущество у Курченко. Более того, на нём все эти 5 с лишним лет кто-то неплохо зарабатывал😉
Суммарная стоимость возвращённых активов десятки миллионов долларов.
Суммарный ежемесячный доход от сдачи помещений и обьектов инфраструктуры в пользу громады - миллионы гривен.
Губернатор Кучер зарабатывает первые серьёзные политические балы перед офисом президента.
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Цензор, какой деньги за аренду помещений продолжал получать Курченко? нам ещё в 2014 году рассказывали что все счета престованы и деньги в Москву не идут. А в 17 году ВСЁ арестовали, ВСЁ! и в решением суда конфисковали. И оно, это имущество неизвестно в чьих карманах 1,5 года болталось. И до этого года 4.
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Повышенные штрафы для "евробляхеров": за нерастаможенные автомобили будут платить до 170 тыс. грн


Харківська ОДА повернула майно Курченка у власність області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 459

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а имущество Андрея Деркача которое он захватил в г. Глухов когда нибудь вернут ????
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