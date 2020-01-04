 Харьковская ОГА вернула имущество Курченко в собственность области, - СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Все объекты конфисковали у олигарха Сергея Курченко, который бежал из Украины в 2014 году. Завершить длительный юридический процесс смогли только после смены руководства Харьковской ОГА. Всего за месяц помещения и землю зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.
"В настоящее время завершена регистрация помещений по ул. Плехановской, 65: это многофункциональный сектор (VIP-сектор), подтрибунные помещения южной и северной трибун и футбольная академия. Также 3 января завершена процедура регистрации помещений базы "Металлист" в Высоком", - рассказала руководительница Управление по делам молодежи и спорта ОГА Юлия Подлозковая.
Имущественные комплексы, конфискованные у ОАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена", передавали в сфере управления облгосадминистрации Распоряжением Кабинета министров Украины, которое вышло еще 11 апреля 2018.
Но за год имущество в областную собственность так и не приняли - чиновники затягивали процесс, а деньги за аренду помещений продолжал получать Курченко. Сдвинулся вопрос только через 1,5 года, когда в области сменили руководство.
ЗЫ. Ну и естественно, лично ПАП отжал Металл у Ярославского...
Самое веселое, что главой ОГА была светличная, которая топила за монику, а потом зеленые человечки "зробили її разом"
Але пора вже і за баригу братись всерйоз. Досить йому мутити воду - пора на зону.
Объекты инфраструктуры ДФА «Металлист», УТБ в посёлке Высокий и подтрибунные помещения стадиона «Металлист» сегодня были переданы в собственность государства в лице ХОГА с оффшорных компаний Курченко.
Для этого специально было создано ГП.
Как говорят источники близкие к Курченко, он был в ярости поскольку считал, что сможет вернуться в Украину и бороться за свои активы.
Нужно сказать что спецконфискацию провели несколько лет назад, о чём бодро рапортовали и Луценко и Гройсман и Светличная, но никто не решался забрать имущество у Курченко. Более того, на нём все эти 5 с лишним лет кто-то неплохо зарабатывал😉
Суммарная стоимость возвращённых активов десятки миллионов долларов.
Суммарный ежемесячный доход от сдачи помещений и обьектов инфраструктуры в пользу громады - миллионы гривен.
Губернатор Кучер зарабатывает первые серьёзные политические балы перед офисом президента.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/198228_1577994749?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork