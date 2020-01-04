 "Газпром" в полном объеме оплатил транзит газа через территорию Украины, - Оператор ГТСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон сообщил в Facebook.

"Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. Деньги уже на счетах "Оператора ГТС Украины", поскольку услуги предоставляются по принципу предоплаты", - отметил Макогон.

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Вчера пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" на своей странице в Facebook информировала, что, начиная с 7.00 1 января, предприятие выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме, а именно транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

Отмечается, что при этом полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

"Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - отмечали в пресс-службе.

"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ по газопроводу "Союз" в направлении "запад-восток". Следовательно, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали".

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".