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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Транзит газа (164) Макогон (6) Оператор ГТС (15)

 "Газпром" в полном объеме оплатил транзит газа через территорию Украины, - Оператор ГТСУ

Оператор ГТС Украины в полном объеме получил от "Газпрома" оплату за транзит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон сообщил в Facebook.

"Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. Деньги уже на счетах "Оператора ГТС Украины", поскольку услуги предоставляются по принципу предоплаты", - отметил Макогон.

Читайте также: ГТС Украины транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"

Вчера пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" на своей странице в Facebook информировала, что, начиная с 7.00 1 января, предприятие выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме, а именно транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

Отмечается, что при этом полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

"Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - отмечали в пресс-службе.

"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ по газопроводу "Союз" в направлении "запад-восток". Следовательно, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали".

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

Источник: https://censor.net.ua/n3168373
 
 
 Топ комментарии
 
свічка‏ @svecha62 11 ч.11 часов назад



Запомни, малорос, русня - это как сигареты.Чем больше ты их любишь,тем гарантированей они тебя убьют.
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Дать ссылку на тарифы в Германии, чтоб ты хрень тут не писал?
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свічка‏ @svecha62 11 ч.11 часов назад



Запомни, малорос, русня - это как сигареты.Чем больше ты их любишь,тем гарантированей они тебя убьют.
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От і чудово.
Тепер потрібно налагодити пряме постачання газу і не переплачувати згідно лівих схем бариги.
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Давайте сразу западно южным федеральным округом и вообще платить не будем , вы и такие условия при вхождение поставте Вот халявчики будут рады , им то какая разница где жить
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Немцы тупые, ради прямых поставок лоббируют строительство прямой трубы в Германию, нет чтобы покупать через словацкую прокладку.
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А что они не правильно делают ? Хотят перенасытить свой рынок и соответственно для своих граждан цену скинуть , тем более атомные станции закрывают
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Мы так счастливы, что немцы платят дешевле чем мы за газ....
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Дать ссылку на тарифы в Германии, чтоб ты хрень тут не писал?
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Ага! И зарплаты тоже дай ссылку...И соотношение процентное стоимости отопления и доходов! А то я не только что оттуда...
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а при чём тут доходы ? Стоимость ресурсов никак не связана с уровнем зарплат. Например, в Польше зарплаты ниже, чем в Германии, а газ дороже. Почему в Украине он должен быть дешевле ? Вы же хотели в Европу - отвыкайте от дешёвых ресурсов. В Евросоюзе дешёвого газа и бензина нет нигде.
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Они пусть за производительность труда и вам чтобы в Украине повысить здесь бы на форуме распинались , только через нее и зарплаты повысятся , а то хотят сидеть на попе ничего не делать и получать всё на халяву
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Зебил пиши так Мы так рады , что мокшанский газ по Германии на порядок дороже в транзите чем по Украине , мышибратьев обижать нельзя
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Серж Раком : зачем ты не зная меня начинаешь хамить? Тебя вчера опускали, ты сегодня нарываешься...Будь культурнее.Или ты даунбасская гопота?
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Просто бесит когда хотят на халяву Мы этот дешёвый газ всю свою независимость выхаркеваем
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Абсолютно верно ! Дешёвый газ и бензин - это путь в совок и Мордор
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Опять страна-агрессор перевела денежные средства на счёта страны, подвергшейся агрессии..... Феноменально!
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Ну вот любят ОНИ ЕГО. И какие еще надо доказательства что ЗЕ свой презик для Кремля?
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Я фигею, соевые где хоть в одном своем выступлении Петя предлагает отказаться от транзита кацапского газа, ваши вопли о зраде просто смешны.
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та вони як голодні собаки - на вітер гавкають
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А как можно оставить Европу без газа, я фигею от тебя, зебобнутый.
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вот никогда при потужном сывочолом ни кубометрика газа не прокачали. всё реверс да реверс, всё из "словакии" да из "словакии".
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да. тебе можно посочувствовать, дурепа.
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И какая же это сумма? И за какой период проплатили предоплаты?
Или это большая зеленая тайна?
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Смешно читать , а чем вы, незрадливые, собираетесь бюджет наполнять, долги отдавать, цены на газ снижать, да, это не фонтан соглашение потому как благодаря нам россияне получают прибыль, а они окупировали часть украинских территорий. Так предложите варианты для наполнения казны - хорошие варианты все поддержат.
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Во всей этой оперетке за газ в последние 10 дней, просматривается тема одна. Кто кого за дурака держит? С обеих сторон что интересно. Сразу было заявлено что цена транзита----тайна комерческая! А зачем тогда все остальные новости в этой теме? Они же нахер нужны! Кроме цены на транзит!
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нашо ото туман пускати? Мона подумати, шо транзіт оплачено наперед за всі роки, а похоже, шо тільки на сутки
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