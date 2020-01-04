EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  7402  104
Все про:армия РФ (5825) корабль (1313) Сирия (2835)

 На полпути в Сирию у российского корабля отказал двигатель

У большого десантного корабля "Орск" Черноморского флота оккупированного Крыма на пути в Сирию отказал двигатель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

"На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей", – сказал собеседник, уточнив, что срок ремонта будет зависеть от наличия запчастей или времени на их изготовление.

Накануне в Турции опубликовали фото "Орска", проходящего возле морского буксира МБ-304.

Читайте также: Наемники "ЛНР" используют против украинской армии российский штурмовой гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО

Россия переправляет десантными кораблями военные грузы в Сирию в рамках так называемой операции Кремля "Сирийский экспресс".

Источник: https://censor.net.ua/n3168372
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А может это кацапская боевая трирема?
Весла в руки и вперед!

 показать весь комментарий
 
Рузгіє нє здаюцца!
Нехай купують воду в турків за ціною "золота обручка за склянку".
 показать весь комментарий
 
 
Для убогих и слабоумных. БДК "Орск" 1960 года спускуа. Использовалался как баржа. Сломалась из Сирии, а не в Сирию. Буксир для завода в порт потребовался. Ее монтировать никто не будет.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх