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Все про:Ирак (246) НАТО (6617)

 НАТО приостанавливает свою тренировочную миссию в Ираке

НАТО приостанавливает тренировочную миссию в Ираке в связи с убийством командующего иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель организации Дилан Уайт.

"Миссия НАТО продолжается, но тренировочная деятельность приостановлена", — сказал он, передает i24News.

Причиной приостановки тренировочной миссии является растущая нестабильность в стране после недавних авиаударов США.

Как отмечает издание, миссия НАТО в Ираке, численность которой исчисляется сотнями человек, учит силы безопасности страны по просьбе правительства предотвратить возврат террористической организации Исламское Государство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Когда американцам угрожают, я готов на любые действия для их защиты, - Трамп о ликвидации Сулеймани. ВИДЕО

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Источник: https://censor.net.ua/n3168371
 
 
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Моя душа предчувствием полна...
НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 7877
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Ровно в 18:00, была Минута Молчания -- по всему Городу...
-- эт я так -- шо б нихто не заблуждался об человеколюбии и мирных жителях...
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Арестович: Военные итоги 2019 г. Слом стратегии. - Апостроф, 02.01.20

https://www.youtube.com/watch?v=HkNgWDM1pE4
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Притухли....
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Тело убитого американцами Сулеймани везли на американском Шевроле - таков он, этот глобальный мир.

НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 3589
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Гра Морський Бій
Онлайн гра з виграшем у 100 000 грн! Заряджайте. НАТО приостанавливает свою тренировочную миссию в Ираке - Цензор.НЕТ 8908
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есть два плана
план А:
значит так - Иран херачим мы мериканцы - Израиль на подлете
план Б
Иран херачите вы - Израиль , мериканцы на подлете...
ваш выбор - ребята....
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Сам как думаешь, какой вариант будет?
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Думаю Б...
Изнаиль ве..т Иран по взрослому!
США поддержит...
Раша как всегда в таких случаях...тихо будет сосать под одеялом)))
ООН возмутится но не на долго))
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При любом раскладе получаем итог - Израиля нет, Ирана тоже нет, в ООН минус два государства...В Европе выражают большое беспокойство!
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Израиля нет?))))))))
Пупок у ******..в не развяжется?))))
+ дед ХУ как всегда предаст Иран!)))
Бо очко оно ведь не железное!))))
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Позавчера было 75 лет, как амеры и бритиша по Нюрнбергу отбомбились... ... всё упало до нуля! 12000 жителей погибло! ... изверги!!!
Аж до сих пор, шо ни неделя -- бомбу откапывают ... -- накидали, злодеи!!!
...зато жизнь теперь нормальная! -- ... а следствий без причин не бывает... -- ...бывают причины с последствиями!
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Ровно в 18:00, была Минута Молчания -- по всему Городу...
-- эт я так -- шо б нихто не заблуждался об человеколюбии и мирных жителях...
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вы немчучня ето заслужили и ***** тут из себя жертву корчить...
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мало вас немчуков, грохнули, после того шо вы сделали - я бы грохнул больше и спокойно бы спал...
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.. так и бомбы учат... не только слово !!!
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заткнись, кацап, вы не лучше, а скорее хуже...
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Не спорю...кацапня ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже!!! Какие ещё клички ты в мой адрес озвучишь? Ара, айзер, хохол, ..... Скорее всего ты Big Stink, а не Big Bang, раз так отвечаешь.
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ты сволочь и подонок, как и подозревалось.... - езди он иди дальнострел...
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скоты вонючие, вперлись в чужую землю, людей перестреляли немеряно - их, сук, оказываетсется еще и обидели!
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и не надо мне тут лайки ставить - свинота ....
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50 миллионов - не раскрашиваю уже в жидов или тупо не их... - вы суки. положили..
и ты мне тут, морда немецкая потная, поешь за "бритиша по Нюрнбергу отбомбились... ... всё упало до нуля! 12000 жителей погибло! "? - подлее скотимы чем ты - навервое и сыскать
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Ну, я -- хоть из киевлян, да в нюрнбергжцы... -- а ты откель? -- *)
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ты видимо хотело сказать, шо ты киевлянин?
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рад и еще раз рад ,шо тебя, немчука, уже нет в Киеве...
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поплачь иди за 12000 немцев, а потом в Бабий Яр сходи - цифры даже рядом не стояли
плакает оно мне тут за 12 тысч. немцев - та больше и быстрее, вас, козлов надо было ложить
може и в бабьем яру меньше бы киевлян лежало....
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борщаговка - слышал когда такое слово?
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только в верх и кто выиграет понятно без слов
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Поруч із посольством США в Багдаді стався вибух

Вибух пролунав в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Як повідомляє в суботу кореспондент телеканалу Sky News Arabia, дорога до посольства США перекрита.

Повідомляється, що дві ракети вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Інформація про постраждалих не наводиться.

НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 9610
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Персы могут кому-то не нравится, но неоспоримо одно - они умеют формулировать свои национальные интересы, защищать их и вести независимую внешнюю политику... В отличие от множества других стран, которым им их национальные интересы навязываются...
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ага..иранские ихтамнеты появились раньше кацапских..
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Ну да, тому в Ірані 100 років сиділи британці, ото сформулювали.
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а кто помнит сколько лет прошло как США скинули диктатора Хусейна и остались там?
И как там дела?
А как в Афгане дела...?
Гражданская война всех со всеми, да?
Вывод - аналитика ЦРУ и других спец.служб США это полное и беспомощное дерьмо....
Некоторым странам необходим диктатор... - без него они погружаются в кровь...

НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 870
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в Украине действует кацапия со спецоперациями по дестабилизации..в Ираке..персы
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Не думаю, что аналитика ЦРУ такое уж и дерьмо.... Эти страны и народы американцам "до лампочки"... Как и их призывы к "демократии" не более чем риторика.... Посеять хаос, неразбериху, конфликт в регионе, если в этом есть американский интерес...
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Барух Бондарь - а какой интерес в хаосе?

Хаос бьет по всем....
США выгоднее договариваться с режимами как они делают например с Кувейтом или Катаром..
Я думаю они действительно хотели построить там какую нибудь приемлемую демократию..., но не учли традиций, менталитет, уклад жизни, многонациональность и тд и тп...
Обосрались из за своей глупости если коротко...
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Это всего лишь выбор меньшего из зол. Если диктатор становится слишком вреден интересам США, они его сносят, несмотря на любые негативные последствия для страны, в которой он правил. "Америка фёрст!" или как там у Дональда?.)) Да и до него бало ровно так же.
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вот прямо сейчас начались атаки на базы США по всему Ираку....




Baxtiyar Goran

@BaxtiyarGoran

·5 мин

#Iraq this evening: Baghdad: 2 rockets at Green Zone. 1 mortar on Jadriya (3 civilians wounded. Salahadin: 3 rockets at Balad air base. Nineveh: NOT CONFIRMED 6 explosions heard near the Nineveh Operations Command that houses US troops.




Millennium News EN/TR

@MillenniumsNews

·10 мин

Iran supporters attacked on US base in Mosul, Iraq #BreakingNews #SONDAKIKA

видео
https://twitter.com/i/status/1213537921019662346
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Арестович: Военные итоги 2019 г. Слом стратегии. - Апостроф, 02.01.20

https://www.youtube.com/watch?v=HkNgWDM1pE4
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Так вони лишаються, просто не будуть тренувати місцевих.
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Игровое время закончилось скоро будут пробивать буллиты
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Поверніть Гоа, Португалії..лицеміри..
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В Гоа нерухомість як належала португальцям, так і належить.
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Напевне, ці всі донни так і живуть в своїх будинках.
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В Хороссане есть такие сани,
Сулемани унесли к шайтани!
И шайтаны, дико ликовали !
Гостя от лубянки привечали!
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Не буди США ты во мне !
А то будет как на Русне!
Все голодные вce v говне !
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Либерастические европоцы. которые кого-то там якобы тренируют борьбе с терроризмом, усрались с перепугу из-за ликвидации ВВС США пары предводителей террористов. НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 6611
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А для чего им рисковать жизнями своих граждан за непонятно чьи интересы?
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В «зеленой» зоне Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв, сообщает Sky News Arabia.

В результате взрыва дорога к посольству США оказалась перекрыта.

Органах безопасности Ирака сообщают, что «ракета взорвалась в центре «зеленой» зоны, данных о пострадавших пока нет».

СМИ сообщают, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.

Кроме того, военно-воздушная база «Балад», которую использовали американские военные на севере Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Сообщается, что на территории базы взорвались две ракеты типа «Катюша».

Сообщается также о минометном обстреле квартала Эль-Джадрийя в Багдаде, в результате которого пострадали пять человек.
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Давайте до нас, в Україну! Я навіть свій город(огород) віддам під вашу техніку. Ставте хоч Першинги коло хати, мій Сірко буде охороняти, фіг хоч якийсь бомж носа тицне. Буду пилюку з них змітати, підфарбовувати, якщо заіржавіє трохи... НАТО припиняє свою тренувальну місію в Іраку - Цензор.НЕТ 5425
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