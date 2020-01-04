 НАТО приостанавливает свою тренировочную миссию в Ираке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель организации Дилан Уайт.
"Миссия НАТО продолжается, но тренировочная деятельность приостановлена", — сказал он, передает i24News.
Причиной приостановки тренировочной миссии является растущая нестабильность в стране после недавних авиаударов США.
Как отмечает издание, миссия НАТО в Ираке, численность которой исчисляется сотнями человек, учит силы безопасности страны по просьбе правительства предотвратить возврат террористической организации Исламское Государство.
Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.
В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.
Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.
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план А:
значит так - Иран херачим мы мериканцы - Израиль на подлете
план Б
Иран херачите вы - Израиль , мериканцы на подлете...
ваш выбор - ребята....
Изнаиль ве..т Иран по взрослому!
США поддержит...
Раша как всегда в таких случаях...тихо будет сосать под одеялом)))
ООН возмутится но не на долго))
Пупок у ******..в не развяжется?))))
+ дед ХУ как всегда предаст Иран!)))
Бо очко оно ведь не железное!))))
Аж до сих пор, шо ни неделя -- бомбу откапывают ... -- накидали, злодеи!!!
...зато жизнь теперь нормальная! -- ... а следствий без причин не бывает... -- ...бывают причины с последствиями!
-- эт я так -- шо б нихто не заблуждался об человеколюбии и мирных жителях...
и ты мне тут, морда немецкая потная, поешь за "бритиша по Нюрнбергу отбомбились... ... всё упало до нуля! 12000 жителей погибло! "? - подлее скотимы чем ты - навервое и сыскать
плакает оно мне тут за 12 тысч. немцев - та больше и быстрее, вас, козлов надо было ложить
може и в бабьем яру меньше бы киевлян лежало....
Пиф-паф - ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре, пять - вышел .
Вибух пролунав в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Як повідомляє в суботу кореспондент телеканалу Sky News Arabia, дорога до посольства США перекрита.
Повідомляється, що дві ракети вибухнули в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Інформація про постраждалих не наводиться.
И как там дела?
А как в Афгане дела...?
Гражданская война всех со всеми, да?
Вывод - аналитика ЦРУ и других спец.служб США это полное и беспомощное дерьмо....
Некоторым странам необходим диктатор... - без него они погружаются в кровь...
Хаос бьет по всем....
США выгоднее договариваться с режимами как они делают например с Кувейтом или Катаром..
Я думаю они действительно хотели построить там какую нибудь приемлемую демократию..., но не учли традиций, менталитет, уклад жизни, многонациональность и тд и тп...
Обосрались из за своей глупости если коротко...
Baxtiyar Goran
@BaxtiyarGoran
·5 мин
#Iraq this evening: Baghdad: 2 rockets at Green Zone. 1 mortar on Jadriya (3 civilians wounded. Salahadin: 3 rockets at Balad air base. Nineveh: NOT CONFIRMED 6 explosions heard near the Nineveh Operations Command that houses US troops.
Millennium News EN/TR
@MillenniumsNews
·10 мин
Iran supporters attacked on US base in Mosul, Iraq #BreakingNews #SONDAKIKA
видео
https://twitter.com/i/status/1213537921019662346
https://www.youtube.com/watch?v=HkNgWDM1pE4
Сулемани унесли к шайтани!
И шайтаны, дико ликовали !
Гостя от лубянки привечали!
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Не буди США ты во мне !
А то будет как на Русне!
Все голодные вce v говне !
В результате взрыва дорога к посольству США оказалась перекрыта.
Органах безопасности Ирака сообщают, что «ракета взорвалась в центре «зеленой» зоны, данных о пострадавших пока нет».
СМИ сообщают, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.
Кроме того, военно-воздушная база «Балад», которую использовали американские военные на севере Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Сообщается, что на территории базы взорвались две ракеты типа «Катюша».
Сообщается также о минометном обстреле квартала Эль-Джадрийя в Багдаде, в результате которого пострадали пять человек.