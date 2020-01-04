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 Экономика, За рубежом
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Все про:Беларусь (2940) нефть (1468)

 РФ согласилась доставить в Беларусь партию нефти

Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" договорился с неназванной российской компанией о поставке партии нефти — переговоры о полноценном контракте с Россией продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Эту партию нефти "Белнефтехим" закупит без премии поставщику — для Беларуси этот показатель составлял 10%.

"Объем сырья, который ожидается для поставки в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить работу без остановки отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — говорится в сообщении.

Какая именно российская компания договорилась продать Беларуси партию нефти, не сообщается. В то же время источники "Интерфакса" рассказали, что речь идет о компании "Нафтан" и "Русснефть".

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Напомним, 3 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь, потому что прошлый контракт истек 31 декабря 2019 года, а о новом страны до сих пор не могут договориться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провел переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным относительно новых контрактов на поставку российской нефти. После этого Лукашенко поручил найти альтернативные источники сырья.

Источник: https://censor.net.ua/n3168369
 
 
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" Милые бранятся - только тешатся" . А сейчас намечается любовный трехугольник. Зэлепут подставляет спинку.
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Мабуть в обмін на Білоруські креветки та ананаси.
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Клоуны на арене "союзного" государства РФ согласилась доставить в Беларусь партию нефти - Цензор.НЕТ 5587
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Вкратце для тех кто не в курсе. Роися облагала экспорт нефти пошлиной в 30%. Лука получал без пошлины, в итоге имея нефть на 30% дешевле мировой биржи. Теперь пошлина отменяется и заменяется налогом на добычу. Лука грустит.
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парашником повеяло, пришел защищать честь сечина-куечина. совсем не палитесь вы
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А кто ожидал другого ? "Дружба " дает 20% экспорта нефти в Европу, Лука нахмурил брови и нашлись "независимые поставщики " . После облома с Северным потоком олигархи теряют страх . Слушаться Пу себе дороже .
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и после этого зебобики хотят заключать прямые контракты с парашкой, ну не идиёты ли...
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