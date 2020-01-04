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 В период празднования Рождества спасатели перейдут на усиленный режим работы

Спасатели будут обеспечивать защиту населения в усиленном режиме в период с 4 до 8 января.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"С 4 до 8 января 2020 органы управления и формирования Службы будут переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время спасатели будут осуществлять усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организуют взаимодействие с органами власти и полицией на местах.

На круглосуточном дежурстве будет находиться порядка 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники, а в случае осложнения ситуации - до 13 и 3,7 тысяч соответственно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168368
 
 
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