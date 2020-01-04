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 Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев

Скандальный российский политик Ирина Хакамада, которая после оккупации Крыма РФ называла Путина победителем, выступит на бизнес-форуме в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения ... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину ... подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве".

Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев 01

Компания Taryan Group, которая организовывает выступление политика, представляет ее так:

"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично. Ирина Хакамада автор множества книг, среди которых бестселлер "Дао Жизни. Мастер-класс от убежденного индивидуалиста", входит в ТОП 100 самых известных женщин мира по версии журнала Time, а также была в числе тысячи женщин планеты, номинированных на Нобелевскую премию Мира. Не упусти уникальное выступление Ирины Хакамады на DreamBIG Forum! 27 февраля, Дворец Спорта".

В комментарии к сообщению Чубарова компания написала, прикрепив информацию вырезкой из российской Википедии: "Приглашая Ирину, мы исходили из того, что она сейчас занимается образовательной деятельностью и является востребованным спикером в Украине. К тому же, Ирина в прошлом политический деятель в оппозиции к действующей власти России. Касательно позиции относительно Крыма, то в публичных источниках, например, в Википедии, есть информация, что она неоднократно признавала и осуждала аннексию Крыма".

Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев 02

Читайте также: РФ должна заплатить Украине контрибуцию за Крым, - российский политик Хакамада

Напомним, в 2014 году, российский политик Ирина Хакамада предлагала выкупить Крым у Украины и так выйти из конфликта, легализовав аннексированную территорию в составе России. В 2017 году в интервью "Радио Свобода" Хакамада подтвердила свою позицию.

"Вы победитель, Владимир Владимирович, вам бескровно удалось присоединить Крым. Вы обеспечили встречу в Женеве и здесь вы тоже победитель. Именно сейчас от Вас зависит все. И победителем будет тот, кто этот конфликт наконец-то завершит", - сказала она Путину во время "Прямой линии" в апреле 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3168367
 
 
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А говорили у нас ненакого обменивать наших пленных. Ну да вспомнил. Украина же толерантная страна. Ето американцы и израильтяне уничтожают своих врагов точечными авиаударами в их же логове. А хитрые украинцы победят врагов мирным путем.
Кстати порохосрань и зебилы, что скажите на то что израильтяне и американцы уничтожили в Ираке группу чиновников и генералов? Вы же тут аж усираетесь каждый день рассказывая как израильтяне обменяли 100500тысяч мульенов боевиков на одного израильского солдата....
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Тут порохоботи цікавляться про телебачення для ОРДЛО.(те,що кацапською мовою).

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації"
"...3. У загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 60 відсотків загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00."

Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев - Цензор.НЕТ 6223
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"Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров". Пан Бутусов, а вы эту информацию перепроверили?Источник: https://censor.net.ua/n3168367
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А амери не дають виступати у них джазмену який підтримав окупацію Криму. Во лошари!
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После подписания принятия Горбачевым законов, фактически узаконивающих частную собственность и кооперации, для граждан СССР открылось множество возможностей. Ирина Муцуовна стала одной из первых предпринимателей Союза:
вместе со своими подругами она начала печь вафельные трубочки со сгущенкой Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев - Цензор.НЕТ 9062 и продавать их в одном из самых проходных мест Москвы.
Это одна из идей домашнего бизнеса, которую и сегодня можно воплотить с небольшими изменениями.
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И? Эти люди реально начинали с нуля тяжким трудом.
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да ладно..пригласи бабку с привоза..у нее такой же опыт..
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Пригласи. Но ты ж всех этих бабок легко оскорбил своим постом. Так что вряд ли они придут.
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я не оскорбил..а уровнял хакамаду с ними..потому что человек не продвинувшийся дальше торговли трубочками не может быть бизнес-экспертом.. Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев - Цензор.НЕТ 1353
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Вообще не в курсе. Просто лицо знакомое и фамилия. Раз тренинги ведёт, значит уже что-то создала. Но Вы лично можете учиться у Ахметова, он вяликий создатель - не чета этой торговке.
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я в курсе..она пошла в политику..чтоб стать ахметовым..да и там обосралась..
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вот один из примеров для меня..
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Первые компьютеры Стив Джобс и Стив Возняк паяли вручную в гараже семьи Джобсов. В 2017 году Apple закончит строительство новой штаб-квартиры ― футуристического здания диаметром 1,5 км, рассчитанного на 13 тыс. сотрудников.
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это весь ее бизнес+немножко торговли програмным обеспечением..
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Причому Патону вже 101 рік - а він у книзі-мармизі пише розлогі пости про Швейцарію.
Оце так дід! Хакамада, яка після окупації Криму назвала Путіна переможцем, їде з бізнес-лекцією в Київ - Цензор.НЕТ 8536
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Хм. Зелені професорів наіпалі. Вік живи - вік вчись
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ЗЁ ***** продолжают издеваться над Украиной.
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Хай приїджає... її тут обкидають какашками, а потім цеглою добавлять 100% ))
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Подобное тянется к подобному-после избрания Зеленского всевозможная мерзость,учуяв родную вонь на Печерских холмах,потянулась в Украину ! Хакамада,Добронравов,Портников,Хорошковский,Лукаш-они осознают что Зеленский,будучи такой-же мразью как и они сами,занимается понятным и привычным для них делом уничтожения Украины и украинцев,насаждением "малоросского"мировосприятия и исполнением "хотелок" Кремля! А значит он свой !И в этом они правы!
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100% всё это быдло почуяло своего расеянского чмыря зелёного..Помню как перед выборами ЗЕкловуна открыто поддержали все рупоры Кремля..Жириновский, Скабеева, даже такое отребье как Губарев топило за кловуна...и отлично помню как ЗЕбильное отребье тут рассказывало сказочки что типа это они так Порошенко пиарят подставляя ЗЕбубачку. Хрен там ЗЕбильё, они открыто пиарили своего прокацапского чмыря, тем самым показывая всему ватному отребью за кого нужно голосовать.
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73% малоросы продолжают полировать исскуство вылизывания кацапского сапога...
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все обьяснимо ,ботва соскучилать по "Сватам" и прочей русне .за это ш голосовали .
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ТАК ЧТО?-ИДЕМ ПОД ПУТИНА.?ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕМ СДАВАТЬ?
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Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев.-Мининформполитики по Коломойскому и его слугам..
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Мало у нас своих евреев , еще эта еврейка Хакамада едет .
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Не знаю, шо там эта ********* собирается исповедовать, но меня интересует, с какого дива зебельня продолжает драть с меня 1.5% военного сбора??? На гостиницу хакаманде??? На питание этой лаосской мьянмайки??? Мои 1.5%!!! Куда и на что они тратятся???
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Ну мост сепарам построили под предлогом шо они же наши люди....Такими темпами это ЗЕбильное сепарское кодло скоро и всех Моторыл и Гиви признает "нашими людьми" и хероями погибшими от рук биндеровцев.
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я не согласен с использованием моих денег, которые взимают на военные нужды... ежемесячно забирают 700 гиней на зебильные утехи ... нихерасебе???
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СБУ нема,президент виявився малороссом,то чому б ворогам і не приїхати в країну?
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Стерненко вроде будет встречать , дай Бог у него получиться !
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Но надо еще понимать ,что у нас в руководстве страны .почти по всем партиям сидят твари на фоне которых Хакамада , просто патриот Украины .Но лучше бы сидела дома . муж , дети , плита .
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Ну с ЗЕлёной СБУ во главе с друзяшкой ЗЕкловуна Баклановым всё понятно - реакции никакой не будет. А где же наши Нац Жоны? Не ну просто за свинарчуков перед выборами визжали каждый день марши по Крещатику устраивали...а тут шо то сдулись..или сепары их не волнуют??
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каждый русский в той или иной форме должен лизать ху в путлера, а иначе много бабла не собирешь
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