 Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения ... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину ... подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве".

Компания Taryan Group, которая организовывает выступление политика, представляет ее так:

"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично. Ирина Хакамада автор множества книг, среди которых бестселлер "Дао Жизни. Мастер-класс от убежденного индивидуалиста", входит в ТОП 100 самых известных женщин мира по версии журнала Time, а также была в числе тысячи женщин планеты, номинированных на Нобелевскую премию Мира. Не упусти уникальное выступление Ирины Хакамады на DreamBIG Forum! 27 февраля, Дворец Спорта".

В комментарии к сообщению Чубарова компания написала, прикрепив информацию вырезкой из российской Википедии: "Приглашая Ирину, мы исходили из того, что она сейчас занимается образовательной деятельностью и является востребованным спикером в Украине. К тому же, Ирина в прошлом политический деятель в оппозиции к действующей власти России. Касательно позиции относительно Крыма, то в публичных источниках, например, в Википедии, есть информация, что она неоднократно признавала и осуждала аннексию Крыма".

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Напомним, в 2014 году, российский политик Ирина Хакамада предлагала выкупить Крым у Украины и так выйти из конфликта, легализовав аннексированную территорию в составе России. В 2017 году в интервью "Радио Свобода" Хакамада подтвердила свою позицию.

"Вы победитель, Владимир Владимирович, вам бескровно удалось присоединить Крым. Вы обеспечили встречу в Женеве и здесь вы тоже победитель. Именно сейчас от Вас зависит все. И победителем будет тот, кто этот конфликт наконец-то завершит", - сказала она Путину во время "Прямой линии" в апреле 2014 года.