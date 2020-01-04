 Хакамада, после оккупации Крыма назвавшая Путина победителем, едет с бизнес-лекцией в Киев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения ... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину ... подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве".
Компания Taryan Group, которая организовывает выступление политика, представляет ее так:
"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично. Ирина Хакамада автор множества книг, среди которых бестселлер "Дао Жизни. Мастер-класс от убежденного индивидуалиста", входит в ТОП 100 самых известных женщин мира по версии журнала Time, а также была в числе тысячи женщин планеты, номинированных на Нобелевскую премию Мира. Не упусти уникальное выступление Ирины Хакамады на DreamBIG Forum! 27 февраля, Дворец Спорта".
В комментарии к сообщению Чубарова компания написала, прикрепив информацию вырезкой из российской Википедии: "Приглашая Ирину, мы исходили из того, что она сейчас занимается образовательной деятельностью и является востребованным спикером в Украине. К тому же, Ирина в прошлом политический деятель в оппозиции к действующей власти России. Касательно позиции относительно Крыма, то в публичных источниках, например, в Википедии, есть информация, что она неоднократно признавала и осуждала аннексию Крыма".
Напомним, в 2014 году, российский политик Ирина Хакамада предлагала выкупить Крым у Украины и так выйти из конфликта, легализовав аннексированную территорию в составе России. В 2017 году в интервью "Радио Свобода" Хакамада подтвердила свою позицию.
"Вы победитель, Владимир Владимирович, вам бескровно удалось присоединить Крым. Вы обеспечили встречу в Женеве и здесь вы тоже победитель. Именно сейчас от Вас зависит все. И победителем будет тот, кто этот конфликт наконец-то завершит", - сказала она Путину во время "Прямой линии" в апреле 2014 года.
Кстати порохосрань и зебилы, что скажите на то что израильтяне и американцы уничтожили в Ираке группу чиновников и генералов? Вы же тут аж усираетесь каждый день рассказывая как израильтяне обменяли 100500тысяч мульенов боевиков на одного израильского солдата....
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації"
"...3. У загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 60 відсотків загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00."
вместе со своими подругами она начала печь вафельные трубочки со сгущенкой и продавать их в одном из самых проходных мест Москвы.
Это одна из идей домашнего бизнеса, которую и сегодня можно воплотить с небольшими изменениями.
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Первые компьютеры Стив Джобс и Стив Возняк паяли вручную в гараже семьи Джобсов. В 2017 году Apple закончит строительство новой штаб-квартиры ― футуристического здания диаметром 1,5 км, рассчитанного на 13 тыс. сотрудников.
Оце так дід!