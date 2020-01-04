EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  1778  79
Материалы по теме:
Все про:Беркут (8572) обмен (903) Лутковская (362) пленные (781)

 Без выдачи бывших беркутовцев ОРДЛО не отпустило бы украинских спецназовцев, - Лутковская

Возвращение экс-беркутовцев было условием обмена удерживаемых лиц с ОРДЛО со стороны России.

Об этом в интервью Украинскому радио рассказала член гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске Валерия Лутковская, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, спецназовцы были в списках на обмен еще при президентстве Порошенко:

"И "Харьковская группа", и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно они не будут освобождены в результате этого процесса".

Лутковская сообщила, что в ответ Кремль заявил, что в таком случае Украине не вернут спецназовцев.

"Соответственно, мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом", - добавила она.

Читайте также: Моя преступность заключалась в том, что назвал Донбасс оккупированным и "ДНР" писал в кавычках, - освобожденный из плена Галазюк. ВИДЕО

По ее словам, в незаконном удержании на территории ОРДЛО до сих пор находится около 300 человек. "В отношении 101 лица у нас есть документы, которые подтверждают незаконное содержание под стражей, а в отношении примерно 200 человек у нас есть информация от родственников, но нет документов", - отметила Лутковская.

Источник: https://censor.net.ua/n3168366
 
 
 Топ комментарии
 
Ви збираєтесь задовільняти всі вимоги фуйла ?
А відповідальності перед іншими громадянами ви не маєте ?
 показать весь комментарий
 
Все больше и больше чудной информации вылазит про этот обмен. Согласованные списки просто игнорировались орками, а на обмен выставляли "случайных" людей не из списка. Минимум 4 перевозчика "за пенсиями", уголовник, заробитчане. Лишь бы набрать количество.. Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и отправили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО. И за "это" Моника отдал более 100 реальных врагов Украины, террористов, убийц детей и патриотов..
 показать весь комментарий
 
У этого обмена есть три очень характерных визуальных символа;

1. ФАК от харьковского террориста, убившего 15-летнего патриота .

2. Сивохо, жрущий пиццу сам за пустым столом, приготовленную для освобожденных.

3. Зеля, встречающий освобожденных благодарных сограждан в кольце охранников больше, чем у трусливого Овоща.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ви збираєтесь задовільняти всі вимоги фуйла ?
А відповідальності перед іншими громадянами ви не маєте ?
 показать весь комментарий
 
 
У этого обмена есть три очень характерных визуальных символа;

1. ФАК от харьковского террориста, убившего 15-летнего патриота .

2. Сивохо, жрущий пиццу сам за пустым столом, приготовленную для освобожденных.

3. Зеля, встречающий освобожденных благодарных сограждан в кольце охранников больше, чем у трусливого Овоща.
 показать весь комментарий
 
 
Закрыть бы тебя на подвальчик и забыть лет на 10. Можешь бежать к админу жаловаться. Скольких ты сегодня в бан отправила?
 показать весь комментарий
 
 
Я тобі теж можу багато чого побажати.
Убогоє....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дети таких как ты ябедами называют, а взрослые............
 показать весь комментарий
 
Проведешь? только ты дорогу туда знаешь, как кстати и к админу.
 показать весь комментарий
 
в штанці свої зазирни. отуди і човгай.
 показать весь комментарий
 
Ватку выйми с головки, с опилками умнее будешь.
 показать весь комментарий
 
ти вже свою вийняв ? а чим порожнечу заповнив ?
зеленими соплями ?
 показать весь комментарий
 
Дай бог, щоб ти посиділа в полоні у *****, то може б розуму і людяності набралася.
 показать весь комментарий
 
 
Сильно смелый, говоришь? А нет желания встретить с семьей свою садистку "Терезу" или харьковских убийц? И не специально для вас, а так случайно по ходу жизни? Чтобы, не дай Бог, пострадал кто-то из родни. А потом я посмотрю, как ты будешь рассказывать про такой "обмен" и "человечность", когда это заденет лично тебя. После этого "обмена" Зеля для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
 показать весь комментарий
 
 
Це ж зебіли, вони не привчені думати всеосяжно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну куда же зебилам с порохоботами тягаться.
 показать весь комментарий
 
зебілам з патріотами.
на вас природа відпочила...
хочеш ковбаски по 2,20 ? а я прагну омріяної України.
 показать весь комментарий
 
Так ты же ша....... ватная патриотом себя не считаешь. О какой тогда Украине ты мечтаешь?
 показать весь комментарий
 
ватяна ша то твоя дружина і дочка.
не займай мій час, дурбецяло.
 показать весь комментарий
 
Ты считаешь, что лучше их на свободу выпустить по закону Савченко, чем наших ребят от пыток избавить?
 показать весь комментарий
 
Харьковским оставалось сидеть еще 11 лет, "Терезе" еще больше. Одесским - еще от 5 до 8 лет. Ну и? Лучше тебе ответит человек, просидевший в ху*ловских застенках более 4 лет.

Режисер Олег Сенцов об обмене: "Страна должна возвращать своих героев, но не ценой ОСКВЕРНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ, за которые они боролись"
 показать весь комментарий
 
Тварюка допроситься бути розірваною за ноги між осиками
 показать весь комментарий
 
 
Все больше и больше чудной информации вылазит про этот обмен. Согласованные списки просто игнорировались орками, а на обмен выставляли "случайных" людей не из списка. Минимум 4 перевозчика "за пенсиями", уголовник, заробитчане. Лишь бы набрать количество.. Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и отправили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО. И за "это" Моника отдал более 100 реальных врагов Украины, террористов, убийц детей и патриотов..
 показать весь комментарий
 
 
Живете по принципу "Война все спишет?" И не надейтесь!
 показать весь комментарий
 
 
Бєня сказав «Чєрєз 10 лєт кровь забудєтся».
Ти більше, що у «Кварталу 95» таких випадків, наче й взагалі не було.
 показать весь комментарий
 
 
бєніна Без видачі колишніх беркутівців ОРДЛО не відпустили б українських спецназівців, - Лутковська - Цензор.НЕТ 7906 Згоден...яйця б'єні на ліхтарі,аби світили...
 показать весь комментарий
 
Если бы только беркутня. После освобождения садистки "Терезы", которая пытала и расстреливала наших ребят, я даже не знаю какое дно еще может пробить это зеленое ничтожество. Осталось только, наверное, Гиви с Моторолой реабилитировать и посмертно дать им звание Героя Украины. Я даже не понимаю степень деградации морали у Зели. То, что он манкурт и предатель для меня уже абсолютно ясно. Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!! Повторюсь.После этого "обмена" он для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так ведь ПАПАШКА - ВОР СОЕВОГО БОРОВА тоже Герой Украины ! Чем Гиви хуже этой мрази ?
 показать весь комментарий
 
Совсем укурилось убогое и сильно штырит?! Проспись и попустит.
 показать весь комментарий
 
 
Без сдачи всех украинских интересов пу не станет слушать слезливые просьбы зю. Без выдачи бывших беркутовцев ОРДЛО не отпустило бы украинских спецназовцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 3910 Бараны, ***
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ми б не віддали беркутів, то ордло не віддало такистів
 показать весь комментарий
 
 
Еще вылезло, что орки, например, не только не отдали тех, о ком договаривались в Париже. А просто тупо бубочку нае*али, в последний момент из списков исключили наших патриотов и подсунули всякий мусор. "Список Сенцова" просто продинамили, как и не было. Об этом рассказывают сами освобожденные в интервью. Как орковская типа "омбудсмен" или "вумен" в последний момент сама лично перед самой отправкой выкидывала из обмена согласованных ребят: "Мне они нужны еще на потом".
 показать весь комментарий
 
 
Это в зависимости от того, кто больше нужен - беркутовцы или спецназовцы. Учитывая, что и те и другие - граждане Украины - то обмен выглядит бестолковым.
 показать весь комментарий
 
 
Kostiantyn Yelisieiev‏ @k_yelisieiev 6 ч.6 часов назад



Вірогідно наступна зустріч Зеленського з Путіним відбудеться в Ізраїлі наприкінці січня в рамках заходів з вшанування річниці Голокосту. З агресором контакти стають частіше, ніж з керівництвом ЄС і НАТО. Так народжується мир на умовах агресора.
Хоча нас запевнятимуть в зворотньому
 показать весь комментарий
 
 
Як можна було віддавати цих вбивць без вироку суду, не кажучи вже про вищу міру ?
 показать весь комментарий
 
 
это уже стандартная фишка зе-команды:
Сделать какую-нибуть УЙНЮ!
А потом долго и нудно оправдываться...

 показать весь комментарий
 
 
Они так и землю олигархам продадут, а потом будут рассказывать, что они хотели только по 50 га.
 показать весь комментарий
 
 
Как договаривались, того на того и обменяли. Плохим танцорам переговорщикам яйца язык мешает.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Анонимные панове-господа-товарищи порохоботы - все претензии к ПОПу.
 показать весь комментарий
 
В Киев везут Хакамаду, которая поддержала оккупацию Крыма, Кравчук и Усик ждут с ней встречи ((((
 показать весь комментарий
 
 
Хватает у мразей наглости ещё и оправдания придумывать...
 показать весь комментарий
 
 
Да сдались эти спецназовцы? Пусть бы гнили в подвалах. Главное беркутовцев наказать. Так ведь, порохоботы?
 показать весь комментарий
 
 
Да. Главное - справедливое возмездие. Военнопленных меняют после окончания войны.
 показать весь комментарий
 
 
Шота я ничего про окончание войны не слышал. Крым оккупирован. В Довбасе -войска Макшании. На фронте - боевые действия.
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе назову десятки мест, которые оккупированы, а войны нет. Например, Северный Кипр.
 показать весь комментарий
 
Подобные «поддавки» могут(!) вылезти боком Украине.........
 показать весь комментарий
 
 
Де знайти дурнів,що вестимуться на,ці,висери Без выдачи бывших беркутовцев ОРДЛО не отпустило бы украинских спецназовцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 8259
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обмен людей на скот - всегда выгодная сделка. Зеленский молодец,порохоскот - на подвал для обмена.
 показать весь комментарий
 
 
Для этого есть специально обученные люди. Вон музыканта с хирургом-градофилом уже словили.
 показать весь комментарий
 
А-ха-ха!! Ну ты и зетипилл! И шо, Вова Пу требует их выдачи в Дыныру? Ну типиллы...
 показать весь комментарий
 
Зелёная команда хомут на жопу лошади натягивают.
 показать весь комментарий
 
 
Володя, (ты сам просил тебя так называть), хочу обратится к тебе как президент к президенту (ми усі президенти). В результате проведенного обмена, мнение украинцев разделилось, надо обменивать, не надо было менять. Если честно, то в списки орки внесли левых людей, с рожами, которые нельзя наесть на подвале. Слава Богу, среди таксующих, ватного чиновника с Макеивки и прочих, были освобождены наши воины. Я сейчас о другом. Здесь многие на форуме наводили пример как Израиль обменял одного капрала на более 1000 террористов. Так вот, после этого Моссад и ЦАХАЛ уничтожил свыше 50 отъявленных уродов, на которых кровь сотен мирных людей. Я уже не говорю о всякой выпущенной мелкой мрази, закончивших свой некчемный путь пулей в лобешник. Я уже было начал верить, что соответствующие структуры в СБУ продолжат эту традицию Да вот почитал выссеры кацапского урода грызлова, из которых следует, что Украина пообещала не преследовать беркутню и прочую сволочь, повинную в убийствах мирных украинцев. Хотелось бы хоть какую то информацию из ОПУ. Я понимаю, что написал в "Спортлото". Но от Мндель или как ее там, даже если бы обратился, реакция была бы ноль. Судя по последним событиям мы теперь с москалями один нарит.
 показать весь комментарий
 
 
теперь ЛЮБОЙ преступник в украине попадает под процедуру освобождения БЕЗ вынесения приговора по просьбе пукина ))) дожили )))
набирай заложников и меняй )))
 показать весь комментарий
 
 
Перед тем как устраивать обмен нужно было выдвинуть одно условие - обмениваются только военнопленные, лица, которые были захвачены во время ведения АТО. А не су ка убийц с 2000 годов.
 показать весь комментарий
 
 
самое главное что слова этой рыговской тети проверить нельзя... а может они с зельцем сговорились так отмазываться! а как проверишь? рашисты то никогда не признаються... другое дело что Украина что теперь на любой чих путлера должна выполнять все его желания безоговорочно? а что насчет ччена который в Амину стрелял ? а на счет одесской сепарки? а насчет мариупольских ментов? что то мне во все это не очень верится.....
 показать весь комментарий
 
 
А почему не обменяли эту СОЕВУЮ ПОДСТИЛКУ ?
 показать весь комментарий
 
 
а какой ******** вел переговоры? мудак!
 показать весь комментарий
 
 
политика зеленского - это не политика... это дешевая проституция.... хотя я голосовал за это... не потому что - а чтобы не было пэдрыльи...
 показать весь комментарий
 
 
Ось ця ********, як ти кажеш як раз і почалася з твоєї згоди, зе-дурень!
 показать весь комментарий
 
 
Гадаєте,що віддали беркутів і це вже все? Ні. Вироку ж не було,а значить будуть позиви до ЄСПЛ. Відшкодуємо їм за 5 років все що можна,та ще й компенсації і пенсії будемо платити. Ми всі будемо їм платити!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх