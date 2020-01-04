 Без выдачи бывших беркутовцев ОРДЛО не отпустило бы украинских спецназовцев, - Лутковская

Об этом в интервью Украинскому радио рассказала член гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске Валерия Лутковская, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, спецназовцы были в списках на обмен еще при президентстве Порошенко:
"И "Харьковская группа", и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно они не будут освобождены в результате этого процесса".
Лутковская сообщила, что в ответ Кремль заявил, что в таком случае Украине не вернут спецназовцев.
"Соответственно, мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом", - добавила она.
По ее словам, в незаконном удержании на территории ОРДЛО до сих пор находится около 300 человек. "В отношении 101 лица у нас есть документы, которые подтверждают незаконное содержание под стражей, а в отношении примерно 200 человек у нас есть информация от родственников, но нет документов", - отметила Лутковская.
А відповідальності перед іншими громадянами ви не маєте ?
1. ФАК от харьковского террориста, убившего 15-летнего патриота .
2. Сивохо, жрущий пиццу сам за пустым столом, приготовленную для освобожденных.
3. Зеля, встречающий освобожденных благодарных сограждан в кольце охранников больше, чем у трусливого Овоща.
Убогоє....
зеленими соплями ?
на вас природа відпочила...
хочеш ковбаски по 2,20 ? а я прагну омріяної України.
не займай мій час, дурбецяло.
Режисер Олег Сенцов об обмене: "Страна должна возвращать своих героев, но не ценой ОСКВЕРНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ, за которые они боролись"
Уроды.
Ти більше, що у «Кварталу 95» таких випадків, наче й взагалі не було.
Вірогідно наступна зустріч Зеленського з Путіним відбудеться в Ізраїлі наприкінці січня в рамках заходів з вшанування річниці Голокосту. З агресором контакти стають частіше, ніж з керівництвом ЄС і НАТО. Так народжується мир на умовах агресора.
Хоча нас запевнятимуть в зворотньому
Сделать какую-нибуть УЙНЮ!
А потом долго и нудно оправдываться...
До Києва їде з виступом Хакамада, яка підтримала загарбання Криму
https://espreso.tv/news/2020/01/04/do_kyyeva_yide_z_vystupom_khakamada_yaka_pidtrymala_zagarbannya_krymu
танцорампереговорщикам яйцаязык мешает.
Юрий Москаленко
13 ч. ·
#КакаяРазница
Це просто розкішно та влучно...
https://www.facebook.com/yury.moskalenko/videos/3369595579779094/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDeAHturmWPKz23NEK4p8sopgzlhXpZdxyA1enuaVXLv3QgPBEywoutSK8rkstqJ8kE6pxZTbdyM2F3&hc_ref=ARSDn_XXIvJCStFnN1RiXoTNGB_cBFbyGLNFp0OEGYHVLTsqdZj0nRXJOT74Xz6sV-g&fref=nf
набирай заложников и меняй )))