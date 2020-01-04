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 Двое украинских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на взрывном устройстве

На Донбассе получили ранение двое украинских военнослужащих, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве, на всех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в субботу вечером.

"Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь", – сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток боевики единожды нарушили режим прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли украинские позиции вблизи Новолуганского.

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По информации штаба, на участках разведения сил и средств в субботу ситуация остается стабильной.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тыс. пассажиров", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

"На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина", – добавили в пресс-центре штаба.

Источник: https://censor.net.ua/n3168365
 
 
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Знову підрив ???
Не вірю !
Це точно був обстріл.
Одужання пораненим.
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Так міни з гранатометів закидають....а чагарнику не видно
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Главное не стрелять может парашостанские прихвостни смылуются над военнослужащими Украины
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Поздравляю Вас Зедебилоиды с большой победой на всех франтах, скажите какая разница, главное что не Порошенко
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При Порошенко все было заминировано и велся огонь на упреждение..что орки голову поднять не могли..не то что мины забрасывать или тем более устанавливать
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