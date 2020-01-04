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Все про:Иран (513) США (15982) Сулеймани (5)

 США не поняли, какую огромную ошибку совершили, - президент Ирана Рухани об убийстве Сулеймани

Президент Ирана Хассан Рухани назвал убийство командира элитного подразделения "Кудс" генерала Касема Сулеймани "огромной ошибкой американцев".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, так его слова передает национальный телеканал Ирана IRNA.

"Американцы даже не поняли, какую огромную ошибку они совершили. И последствия этого преступления они будут чувствовать еще много лет", — заявил Рухани на встрече с родственниками погибшего.

Он добавил, что это убийство останется в памяти как одно из самых ужасных преступлений США против иранского народа.

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Рухани также отметил, что заменить Сулеймани в должности руководителя "Кудс" будет непросто, поскольку тот был "не только талантливым командиром, но и выдающимся политиком и стратегом".

"Мученик Сулеймани всегда вставал на защиту угнетенных стран, а потому все мусульмане в мире сегодня тоскуют по нему", — добавил президент.

Ранее постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванчи назвал такие действия США "объявлением войны".

"Мы не можем просто закрыть глаза на то, что произошло. Мы будем мстить, жестоко мстить", — сказал он.

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Как сообщалось, в ночь на пятницу, 3 января, командующий специальными подразделениями "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада.

В официальном сообщении американское Министерство обороны (Пентагон) заявило о причастности Касема Сулеймани к нападению на американскую военную базу в Ираке 27 декабря и организации штурма посольства США в Багдаде.

Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

Источник: https://censor.net.ua/n3168363
 
 
 Топ комментарии
 
"ФБР спільно з ФСБ" ???? США не поняли, какую огромную ошибку совершили, - президент Ирана Рухани об убийстве Сулеймани - Цензор.НЕТ 9941 сегодня не пей больше боярышник
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Президент Ірану нічого не говорить про те чим саме займався Сулеймані на території іншої країни?
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Та американцам кто только не угрожает. А у самих иранцев очко жим-жим.
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Затем шо иранским генералам не нужно лезть и атаковать чужие посольства.
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Тело генерала Сулеймани на Chevrolet американского производства, под охраной иракской службы безопасности, экипированной США, провозят по улицам Багдада под крики "Америка - страна сатаны!"США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 4185
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клоуны иранские у которых детки на Западе будут мстить мстить мстить...мстя бла бла будет страшной США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 3979 где таких клоунов только берут?
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ты прав. следует нам Всем смотреть - за,что убили? если убитый навязывает к примеру русский мир силой оружия? или исламисты, навязывающие всем пещеры? я вообще в шоке от руцкого мира равно и как от исламистов - женщин покупают и продают как на рынке дыню.
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Президент США Трамп лично отдал приказ об этом ударе. После операции он заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было убить значительно раньше.
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Вот эта фраза Трампа наводит на грустные мысли, а почему это не было сделано раньше, кто не давал разрешения?
И если быть точнее, знал ли Путин о предстоящем устранении?
Скорее всего да, знал, а может даже дал добро ибо Иран в последнее время стал играть свою игру в Сирии.

Вспомним частые посещения Сулеймани России в 2015-2016 годах и ни одного посещения после этого., какая черная кошка пробежала между Ираном и Россией?
Поэтом вполне может быть, что Путин руками Трампа показал Ирану кто в доме, то бишь в Сирии хозяин! Хотя вполне может быть Путин сыграл на обе стороны и теперь будет ловить рыбку в мутной воде!
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Путлер по твоему Президент Вселенной? Путлер твой бог Мы знаем знаем
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Украина уже не оценила вовремя Путина-результат плачевный-Крым потеряли, на Донбассе война. Так что хватит шапками кидаться, пора и выводы какие то делать. Не зря Путин намекал-весь юг Украины это россия!
И я знаю, что такое сепаратизм не понаслышке ибо живу на юге Украины!
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сепаратизм у тебя в голове. рузке ты сепаратистов = гражданскую войну видел только в твоем воспаленном сознании.
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Иран и россия (параша) - друзья. Сулеймани и путин - друзья. Именно Сулеймани пригласил русских в Сирию. Так шо твоя теория о "всемогущем" карлике-педофиле мягко говоря несостоятельна. А относительно опасности вторжения русских тварей в Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области - тут ты прав.
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Есть нестыковка. Зачинщиком в Сирии да, действительно Иран, спонсор мирового терроризма, а пуйло присоединилось позже в надежде отвлечь внимание от своих преступлений в Украине,в надежле разжечь посильнее огонь на Ближнем Востоке, поднять дух кацапо-орды после провала попыток разжечь войну по всей Украине, поднять цены на нефть и газ, без которых ********* давно бы перешли исключительно на лопухи да репу.
Здесь вопрос почему именно сейчас...
Впрочем рыжий клоун всегда сможет ответить, что именно сейчас он получил от своих спецслужб информацию о готовящихся иранцами страшных террактах...
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возможно, этим ударом сраный клоун Трампуша отвлекает внимание от импичмента и собственной работы на обосРаху.

Следующий удар должен быть по логову мирового терроризма в масквабадском кремле и на лубянке.
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Х*йло - бесконечно малая величина, мнением которой можно пренебречь. От него, ровным счётом, ничего не зависит, поэтому он смешно надувает щёки и шлёпает по ним ушами.
США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 8964
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Пару эскадрилий с авианосцев могут быстро успокоить бармалеев.
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или деток их прижать на Западе и бармалеи впредь будут думать что языком молоть США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 8355
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Ну шо, хай теперь откажутся от майкрософта и девятых процессоров интел.
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Странное заявление...
Такое угрожающее...
Но, сделано оно просто на встрече с родственниками генерала, а не по официозу и на всю страну...
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я бы на месте рыжего еще раз их ****** - видимо с первого разу не доходит....
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В Киев везут Хакамаду,она поддержала оккупацию Крыма,Усик и Кравчук ждут с нетерпением с ней встречи (((
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Сулеймани тоже много трындел, пока ему в форточку не прилетел фугас с беспилотника.
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Те, кто беспокоится о войне с Ираном после убийства Сулеймани должны понимать, что Иран находится в состоянии войны последние 40 лет, частью которой и был генерал Касем Сулеймани.
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вы только дайте Израилю повод, чалматые, - он вас расхераачит в 3 дня.
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Иран использует гибель Сулеймани для перехода к 20% обогащению урана и для изгнания последних инспекторов МАГАТЭ из страны. Израиль использует это для ударов по ядерным объектам Ирана.
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Щось Зорян із Шкіряком неактивні останнім часом...
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До кремляді краще запустіть ракетки!
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Мученик Сулеймани всегда вставал на защиту угнетенных - шото мне это нехорошее напоминает... принуждение к миру и т.д....
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Там навіть думати нема чого. Іранцям треба валити кремлівських. Це вони навели на Сулеймані.
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В ответ на угрозы президента Ирана Рухани, Трамп пообещал засулейманить Рухани в сортире)
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Попри всі відомі недоліки Трампа, є у нього одна корисна риса (про яку мені сказав після інавгурації мій американський друг, етнічний латиш): "Трамп здатний в'**ати у мармизу як справжній пацан. Будь-кого. Ху*ла у першу чергу".
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Иранская собака лает, американский караван идет
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Все визги Ирана не более, чем треп. Ну как можно угрожать США за ликвидацию очередного заблудившегося "ихтамнета". Даже раисся не вопит, когда ВСУ накрошит пару фур 200-х и само Ху@ло утверждает, что их военные есть в ОРДЛО, но их там нет, а так Иран сдуру сознался во имешательстве в дела другого государства.
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А теперь этого сына осла рухани надо ликвидировать, чтобы не вякал из своего кремлёвского угла зассаного.
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Теперь к кортежу плешивого дивизион С400 добавят.
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Иранские аятолы могут встать на колени и мочно взять на абордаж ширинку Трампа!))))
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Чмо готується пускати нові літаки на Мегаполіси США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 1312 Ахтунг -брудні бомби
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Знатно у ваххабитов пердаки подгорают! Теперь они точно в мечетях лбами пол расшибут! Как тебе такое Америка? P.S. Аплодирую стоя Армии США!
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Ликвидацию главаря иранских террористов, лидера корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани осудили: ХАМАС, Хезболла, Исламский Джихад и МИД России.
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