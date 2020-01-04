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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7617) ВСУ (432)

 ВСУ проведут рейтинговую оценку командиров подчиненными

В 2020 году в ВСУ проведут трехуровневую оценку командиров, которая будет включать в частности оценку подчиненными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВС Украины полковник Владимир Яцентюк сказал АрміяInform.

"На тактическом уровне "токсичные руководители" не несут большой опасности. Но если их недостатки и ошибки в работе с личным составом вовремя не заметить и дать им "зеленый свет" на высшие должности, могут быть искалеченные человеческие судьбы, пострадает имидж воинской части и армии в целом", - отметил он.

Полковник привел пример, когда благодаря тщательному изучению служебной деятельности командира достаточно высокого уровня, удалось обнаружить неуважительное отношение офицера к подчиненным и предотвратить назначению его на достаточно ответственную должность в руководстве военного округа.

"Сейчас в Главном управлении морально-психологического обеспечения начата работа над методикой рейтинговой системы оценки персонала. Это будет трехуровневая система, которая будет включать оценку деятельности офицера руководителем, подчиненными, и мы предлагаем, чтобы офицер сам себя оценил", - сообщил Яцентюк.

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По его словам, это позволит определить эффективных офицеров-лидеров, которых можно в первую очередь продвигать по службе, обратить внимание на перспективных "тягловых лошадок", на которых держится коллектив, и решить, как избавиться от "балласта", который не дает двигаться вперед.

"Объективность такой методики очевидна, - рассказал начальник управления. - Например, если руководитель части или подразделения оценивает себя положительно, подчиненные, как говорится, горой за своего командира, а высшее руководство оценивает его неудовлетворительно, то о чем это говорит? Это означает, что существует конфликт и нужно вести предметный разговор с вышестоящим руководителем, и выяснять причины "нелюбви".

Методика, которую разрабатывают в формате эксперимента введут уже в этом году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168362
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а как так получилось что все боевые генералы за Пороха, а все кабинетные за ЗЕ ?
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Це робиться для того, щоб позбутись справжніх військових. Які воювали.
Зеля боїться армію, бо вона не його дітище, командують нею ті, які його не завжди і за людину вважають. Він буде це виправляти.
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Начнется анкетирование на тему:"Смотрит ли командир "Сватов"?" ВСУ проведут рейтинговую оценку командиров подчиненными - Цензор.НЕТ 2377
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Зебилы, а как так получилось что все боевые генералы за Пороха, а все кабинетные за ЗЕ ?
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начни с себя. давно у районного психиатра был.
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Ватный длбб лахтинский ,у тебя ни одного шанса еще тут похрюкать
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- О, дурненька Солошка співає! - кричали вони й мерщій тікали до хати, щоб не зустріла вона де їх, бо боялися її, як скаженої собаки
--
где ошибка? можешь сказать?
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Махim.Gaiduk‏ @im19780616 3 янв.



― Сова! Открывай! Медведь пришел.
― А, здравствуй, Винни-Пух. Какие новости?
― Грустные и ужасные. Ослика Иа с проката сняли.

ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів підлеглими - Цензор.НЕТ 1075
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Бот, ну сунь свої параграфи тролля собі під хвіст.

Ти нудний.
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Товарісчь, судя по неадекваності реакціі на тєкст, у Вас шото со зрєнієм і мишлєнієм.
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Это реакция не на текст, а на порохобота.
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Так я ж, якраз про неадекватність твоєї реакції.
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судя по неадекваності реакціі на тєкст, Я же сказал, что это реакция не на текст, а на Дэ типила.
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Стоп! Это не то ли управление, начальник которого выступил с идеей братания с русскими, ополченцами донбасскими, но только не с укр. Добровольцами? Кажись, оно, начальника вывели из-под критики, спрятали на время, оттого идею и толкает зам. Начальника
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Це методика повної дискредитації командного складу Армії.
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проходили это уже в Рашке в 1917-ом ....
Будут всякие матросы Железняки из простого нарида офицерье оценивать.... ВСУ проведут рейтинговую оценку командиров подчиненными - Цензор.НЕТ 6964
"Ну чо ваш-благородье...- пришло наше время..!"




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А потім КоМандаРм Бронштейн ввів в Красной Арміі в практику ДЕЦИМАЦІЮ.
Це, коли у випадку невиконання частиною бойового завдання, розстрілювали кожного десятого з шеренги.
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а совсем потом, красные командиры, выходцы из люмпенов довели соотношение военных потерь во 2-ой мировой 1 к 10 в пользу немцев...
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выходцы из люмпенов довели соотношение военных потерь во 2-ой мировой 1 к 10 в пользу немцев...

Да власть все это подготовила - при наступлении немцев на 5-х красноармейцев была1 винтовка и 5 патронов.Это со слов участника ВОВ.Да и когда в Донбассе РФ двинула войска,то выставить было нечего-вооружение уже было продано ,а существующие танки были без аккумуляторов итд.История повторяется.
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Да.

Власть тогда імєла 10-кратноє прєвосходство в АВИАЦІІ і ТАНКАХ над нємцамі, а пєхота Власті била вооружена автоматіческімі вінтовкамі СВТ -40, вместо магазінок Маузера 1898 года у нємцев.
І всьо ПРОСРАЛА за ОДИН мєсяц командованія НАРОДНИХ маршаллов, гінєралов і полковніков.
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И не говори, Лео. Еще только осталось ЗЕкомисаровв войсках ввести. ОГПУ уже есть.
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Це робиться для того, щоб позбутись справжніх військових. Які воювали.
Зеля боїться армію, бо вона не його дітище, командують нею ті, які його не завжди і за людину вважають. Він буде це виправляти.
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Не виключено. Зважаючи на те, що рейтингова система взагалі не до вподоби цій владі. Яких би собак не вішали на попередників, ті, принаймні, проводили конкурси із зрозумілим порядком. А не такі, де на подання документів надається один (!) робочий день.
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Відбувається зачистка кадрів.
Хутін вже об'явив, що жорстко втручатиметься у внутрішні справи України, захищаючи росіскомовне населення.
Тобто нападки на мову посиляться, і, звісно, наше миролюбиве ЗЕ поступиться вимогам росії.
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Принаймні, це не є червоною лінією. На його думку, відмова знати мову є нормальною, а *********** на дорозі чи ухилення від сплати податків не має засуджуватись. Взагалі, на мій погляд, для Зеленського немає жодних червоних ліній, окрім власних вщемлених амбіцій (Янелох!). І водночас він, напевно, не цинік, а такий собі романтик власних незрілих уявлень про світ.
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Смешно. Видать сценарий для 95 квартала Хомчаку на стол попал или тому зелёному министру
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Начнется анкетирование на тему:"Смотрит ли командир "Сватов"?"
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Наше бубочко, воно ж гімнокомандуюче, вирішило зачистити військових-патриотів. Ну-ну, мале брехливе зелене гімно! Спробуй-но!
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Ничего особенного. Непьющих капелланов уволят и все дела!...
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Виговський Іван‏ @DEN04089 24 ч.24 часа назад



Пам'ятаєте Свинарчуків?
Скільки галасу було?
А яка сума вкраденого?
Не то що тепер. Преміальні виплати Найєма в Оборонпромі за рік перевищать суму, вкрадену свинарчуками. Ті хоч користь приносили, запчастини купували. За що платять Мусі?
Вірніше - за що з ним розраховуються?
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За що платять Мусі?

Наверно спец по товарам с Афгана...
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Простіше.
"Меня восхитила должность Найема. В Укроборонпроме он не занят ни обороной, ни промышленностью. "Его основной задачей станет помогать компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти"
Это такой РЕШАЛА, "главный по коррупции" - кому сколько дать, как подмазать"
Ivan Simochkin
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Это бред. Оценка производится командирами подчиненных. Но в стране наоборот, где ходят на голов, а думают жопой...
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От таких як ти і треба вирахувати, щоб пінком під сраку
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ну ти справжній зелений українець. Брат Порошенка і син Зеленського.
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Потім вивчають кожний міліметр написаного підлеглими, беруть особові справи і звіряють почерк, щоб вирахувати хто що пише і позбавитись від них. ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів підлеглими - Цензор.НЕТ 5842
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Класно теперь ротному-взодному.Надо и начальству жопу лизать и подчинённых не напрягать....Замполиты рулят!!!
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Большего бреда в жизни не слышал . Такого идиотизма нет не в одной армии мира , любой нормальный командир для ЛС не может быть хорошим , иначе в подразделении начнется бардак и пьянство с наркоманией . В любом случае будут какие то залеты и надо будет кого то наказывать . Я бы еще понял если бы собрание сержантов роты оценивало сержантов , а офицеры офицеров , но то что эти идиоты предлагают , это бред с особым цинизмом не дня не служивших в армии.
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Леша, это не бред, это целкнаправленные действия по развалу ВСУ. И режиссеры и сценаристы этого развала -в Кремле, в Украине только их реЗЕденты.
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Увы к большому сожалению видимо так оно и есть.
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сам то служил ? да и постановы этой не я не ты не читали , по твоему если кеп берет по сотке за каждый день отпуска это норм ? или как горючку списывают - тож норм
вот если бы эту постанову напечатали , тогда можно былобы и обсуждать , а так пустой трепет
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Я не знаю где служишь ты , но у меня за мою службу с 14 по 18 год , не кто не разу гривны не просил .И когда сержантом был и когда после курсов взводным стал.Топливо говоришь списывают , а я так понимаю , что у вас вся техника вчера с заводов пришла или все таки гробы 70-80-х годов , на которые хрен кто запчасти дает , и ремонтировать ее видимо святые духи помогают .Сей час люди везде требуются , взять отношение в другой части говно вопрос , не нравиться кеп , иди в другую часть.
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Управління морально-психологічного забезпечення імітує бурхливу діяльність.Дивина.
Пригадується,більшовики успішно розвалювали східний фронт обраними на голосуваннях командирами."Вся власть совєтам !"-кричали вони.
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Не разрешил сбегать в самоволку - единица!
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Почитайте-ка мемуары Деникина "Крушение власти и армии", тогда (1917 год) тоже все с этого начиналось. Пора Зеленскому приступать к пошиву женской одежды, иначе бежать придется в чем попало.
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В первую очередь рейтинговую оценку должен получить верховглавком пре3,14здент ЗЕльцман!
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Это полный идиотизм, путь к анархии. Давно пора создавать учебные заведения для офицерского и командного состава по западным образцам, ориентируясь хотя бы на Вест-Пойнт. У нас же офицеры в основном большинстве слабо образованы, даже недавних выпусков, именно в этом корень проблемы.
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