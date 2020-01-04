 ВСУ проведут рейтинговую оценку командиров подчиненными

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВС Украины полковник Владимир Яцентюк сказал АрміяInform.

"На тактическом уровне "токсичные руководители" не несут большой опасности. Но если их недостатки и ошибки в работе с личным составом вовремя не заметить и дать им "зеленый свет" на высшие должности, могут быть искалеченные человеческие судьбы, пострадает имидж воинской части и армии в целом", - отметил он.



Полковник привел пример, когда благодаря тщательному изучению служебной деятельности командира достаточно высокого уровня, удалось обнаружить неуважительное отношение офицера к подчиненным и предотвратить назначению его на достаточно ответственную должность в руководстве военного округа.



"Сейчас в Главном управлении морально-психологического обеспечения начата работа над методикой рейтинговой системы оценки персонала. Это будет трехуровневая система, которая будет включать оценку деятельности офицера руководителем, подчиненными, и мы предлагаем, чтобы офицер сам себя оценил", - сообщил Яцентюк.

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По его словам, это позволит определить эффективных офицеров-лидеров, которых можно в первую очередь продвигать по службе, обратить внимание на перспективных "тягловых лошадок", на которых держится коллектив, и решить, как избавиться от "балласта", который не дает двигаться вперед.



"Объективность такой методики очевидна, - рассказал начальник управления. - Например, если руководитель части или подразделения оценивает себя положительно, подчиненные, как говорится, горой за своего командира, а высшее руководство оценивает его неудовлетворительно, то о чем это говорит? Это означает, что существует конфликт и нужно вести предметный разговор с вышестоящим руководителем, и выяснять причины "нелюбви".



Методика, которую разрабатывают в формате эксперимента введут уже в этом году.

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