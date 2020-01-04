 ВСУ проведут рейтинговую оценку командиров подчиненными

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВС Украины полковник Владимир Яцентюк сказал АрміяInform.
"На тактическом уровне "токсичные руководители" не несут большой опасности. Но если их недостатки и ошибки в работе с личным составом вовремя не заметить и дать им "зеленый свет" на высшие должности, могут быть искалеченные человеческие судьбы, пострадает имидж воинской части и армии в целом", - отметил он.
Полковник привел пример, когда благодаря тщательному изучению служебной деятельности командира достаточно высокого уровня, удалось обнаружить неуважительное отношение офицера к подчиненным и предотвратить назначению его на достаточно ответственную должность в руководстве военного округа.
"Сейчас в Главном управлении морально-психологического обеспечения начата работа над методикой рейтинговой системы оценки персонала. Это будет трехуровневая система, которая будет включать оценку деятельности офицера руководителем, подчиненными, и мы предлагаем, чтобы офицер сам себя оценил", - сообщил Яцентюк.
По его словам, это позволит определить эффективных офицеров-лидеров, которых можно в первую очередь продвигать по службе, обратить внимание на перспективных "тягловых лошадок", на которых держится коллектив, и решить, как избавиться от "балласта", который не дает двигаться вперед.
"Объективность такой методики очевидна, - рассказал начальник управления. - Например, если руководитель части или подразделения оценивает себя положительно, подчиненные, как говорится, горой за своего командира, а высшее руководство оценивает его неудовлетворительно, то о чем это говорит? Это означает, что существует конфликт и нужно вести предметный разговор с вышестоящим руководителем, и выяснять причины "нелюбви".
Методика, которую разрабатывают в формате эксперимента введут уже в этом году.
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где ошибка? можешь сказать?
― Сова! Открывай! Медведь пришел.
― А, здравствуй, Винни-Пух. Какие новости?
― Грустные и ужасные. Ослика Иа с проката сняли.
Ти нудний.
Тебе почули.
Будут всякие матросы Железняки из простого нарида офицерье оценивать....
"Ну чо ваш-благородье...- пришло наше время..!"
Це, коли у випадку невиконання частиною бойового завдання, розстрілювали кожного десятого з шеренги.
Да власть все это подготовила - при наступлении немцев на 5-х красноармейцев была1 винтовка и 5 патронов.Это со слов участника ВОВ.Да и когда в Донбассе РФ двинула войска,то выставить было нечего-вооружение уже было продано ,а существующие танки были без аккумуляторов итд.История повторяется.
Власть тогда імєла 10-кратноє прєвосходство в АВИАЦІІ і ТАНКАХ над нємцамі, а пєхота Власті била вооружена автоматіческімі вінтовкамі СВТ -40, вместо магазінок Маузера 1898 года у нємцев.
І всьо ПРОСРАЛА за ОДИН мєсяц командованія НАРОДНИХ маршаллов, гінєралов і полковніков.
Зеля боїться армію, бо вона не його дітище, командують нею ті, які його не завжди і за людину вважають. Він буде це виправляти.
Хутін вже об'явив, що жорстко втручатиметься у внутрішні справи України, захищаючи росіскомовне населення.
Тобто нападки на мову посиляться, і, звісно, наше миролюбиве ЗЕ поступиться вимогам росії.
Пам'ятаєте Свинарчуків?
Скільки галасу було?
А яка сума вкраденого?
Не то що тепер. Преміальні виплати Найєма в Оборонпромі за рік перевищать суму, вкрадену свинарчуками. Ті хоч користь приносили, запчастини купували. За що платять Мусі?
Вірніше - за що з ним розраховуються?
Наверно спец по товарам с Афгана...
"Меня восхитила должность Найема. В Укроборонпроме он не занят ни обороной, ни промышленностью. "Его основной задачей станет помогать компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти"
Это такой РЕШАЛА, "главный по коррупции" - кому сколько дать, как подмазать"
Ivan Simochkin
вот если бы эту постанову напечатали , тогда можно былобы и обсуждать , а так пустой трепет
Пригадується,більшовики успішно розвалювали східний фронт обраними на голосуваннях командирами."Вся власть совєтам !"-кричали вони.