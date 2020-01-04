 В Украине создали авиационную эскадрилью Сил спецопераций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

Сообщается, что эскадрилья будет непосредственно подчинена 456-й бригаде транспортной авиации и будет оперативно подчиняться командованию Сил специальных операций.

Эскадрилья построена по стандартам НАТО. В ее состав входят около 80% военных 456-й бригады. Также она включает штаб, который комплектуется из других частей.

"Начиная с 2015 года у нас сформирована новая структура - Силы специальных операций, которые создавались по натовским стандартам, и по этим стандартам ССО должны иметь воздушный компонент. Решение о ее создании было принято в 2019 году. Для чего? Прежде всего, это мобильность и скрытность управления. Время от момента принятия решения на выполнение задания, к его непосредственному выполнению будет минимальным, а также меньше людей будет об этом знать", - сообщил командир 35-й эскадрильи Богдан Андрушко.

Новосозданная эскадрилья уже будет участвовать в первых полетах 456-й бригады, которые запланированы на 8-9 января. Это будут тренировочные полеты для поддержания навыков.

До конца 2020 года на вооружение эскадрильи будут находиться три типа авиационной техники - вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 20-го года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.

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