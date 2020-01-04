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Все про:авиация (1833) военнослужащие (4404) ССО (106)

 В Украине создали авиационную эскадрилью Сил спецопераций

В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, предназначенная для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

Сообщается, что эскадрилья будет непосредственно подчинена 456-й бригаде транспортной авиации и будет оперативно подчиняться командованию Сил специальных операций.

Эскадрилья построена по стандартам НАТО. В ее состав входят около 80% военных 456-й бригады. Также она включает штаб, который комплектуется из других частей.

"Начиная с 2015 года у нас сформирована новая структура - Силы специальных операций, которые создавались по натовским стандартам, и по этим стандартам ССО должны иметь воздушный компонент. Решение о ее создании было принято в 2019 году. Для чего? Прежде всего, это мобильность и скрытность управления. Время от момента принятия решения на выполнение задания, к его непосредственному выполнению будет минимальным, а также меньше людей будет об этом знать", - сообщил командир 35-й эскадрильи Богдан Андрушко.

Новосозданная эскадрилья уже будет участвовать в первых полетах 456-й бригады, которые запланированы на 8-9 января. Это будут тренировочные полеты для поддержания навыков.

До конца 2020 года на вооружение эскадрильи будут находиться три типа авиационной техники - вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 20-го года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168361
 
   
 Топ комментарии
 
не в расии, а на расии.. вот же неграмотный удмурд В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій - Цензор.НЕТ 2211
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Отличная новость. Вооруженные силы Украины укрепляются и это факт.
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Толково. Давно пора. А что совково-кацапские вертушки - не придирайтесь, они реально хороши.
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Запчасти все равно придется в России закупать.
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Ми-8 самый массовый 2-моторный вертолёт в мире. Проблем достать запчасти через любую страну в принципе нет.
В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій - Цензор.НЕТ 6199
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не в расии, а на расии.. вот же неграмотный удмурд
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После 20-го года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24."""-
А почему не сейчас? Они же есть ,и летают, и стреляют хорошо....
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Может получат машины,которые модернизируются.
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В 99-м ,кажись , уже был ми24 модернизирован дублироаанием поворотной пушки с шлемафоном
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РЭБ меняют,системы для ночного пилотирования и боя и т.д.В сети полно инфы на эту тему.
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братья наши меньшие - евреи их "Элбит", предлагают модернизировать наши ми-24 до уровня ми35.. щас идут переговоры..
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Вооружение и оснастка согласен, но с летными х-ками и динамикой тяжело будет
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я бы вступил в альянс с турками, и вместе доводил бы до ума их штурмовой вертолет.. у нас есть компетенция и желание.. а МИ24 это раритет 20 века.. Он конечно еще по воюет, но "уже не то пальто"..
или, как вариант, покупка у амеров "апач-64" - это хорошая зрелая и сильная машина ,лишенная детских болезней..
хотя, я не спец.. я просто хочу видеть и чувствовать эффективное развитие боеспособности и тех/оснащенности нашей украинской Армии..
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А лопастей нет, к этим Ми-24. Дефицит.
Свинарчуки ещё могли их достать, а вот Наем уже не может. Не способен в принципе.
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Отличная новость. Вооруженные силы Украины укрепляются и это факт.
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нех вашим главарям собираться в администрациях
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Подонок,на тот момент там был штаб сепаров-коллаборантов и в то же время штурм погранзаставы на Мирном!
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рашкованско-сепарское быдло,при чем тут Славянск ,речь идет об 2-3 июня 14 го года,подонок конченный,ответите рано или поздно за свои преступления
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должны были еще в 2019 году создать, а команда Зеленой Шмаркли процесс притормозила..
если бы создание этой спец/эскадрилии оттягивали дальше, тогда бы зеленого Министрика Обороны трахнули бы солдаты НАТО на ближайшем гейсаммите..
кстати, наше МО ведет с Пентагоном Госдеповичем переговоры о приобретении для наших ССО 16 Helicopters MH-6 Little Bird (лёгкий военный вертолёт).. MH-6 Little Bird. ТТХ.

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Не для нашей войны они.... С охотничьего ружья снять реально
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Єто против партизан , а не против регулярных частей раша армии.А партизан никаких на Донбассе НЕТ и небыло .Там кацапские части гибридные и регулярные .
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Зачем об этом трындеть? У Герасимова уже задумались
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а мы сейчас камин ватой топим.. как в Одессе.. В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій - Цензор.НЕТ 1119
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ага.. там недавно захоронили те "хирургические отходы Новососсии", которые не вошли в список на обмен пленных..
а ты себе уже купил бирку на большой палец?! В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій - Цензор.НЕТ 2755
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Синку, ти не туди зайшов... Твоїх тут нема, вони на інших ресурсах.
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И командование ДШВ, мгновенно ОБОСРАЛОСЬ.
Обскакали их ССОшники))))))
Давай Женечка Мойсюк - жги дальше. Так сам по себе и останешься в кабинетике.
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