 В Украине создали авиационную эскадрилью Сил спецопераций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrainian Military Pages.
Сообщается, что эскадрилья будет непосредственно подчинена 456-й бригаде транспортной авиации и будет оперативно подчиняться командованию Сил специальных операций.
Эскадрилья построена по стандартам НАТО. В ее состав входят около 80% военных 456-й бригады. Также она включает штаб, который комплектуется из других частей.
"Начиная с 2015 года у нас сформирована новая структура - Силы специальных операций, которые создавались по натовским стандартам, и по этим стандартам ССО должны иметь воздушный компонент. Решение о ее создании было принято в 2019 году. Для чего? Прежде всего, это мобильность и скрытность управления. Время от момента принятия решения на выполнение задания, к его непосредственному выполнению будет минимальным, а также меньше людей будет об этом знать", - сообщил командир 35-й эскадрильи Богдан Андрушко.
Новосозданная эскадрилья уже будет участвовать в первых полетах 456-й бригады, которые запланированы на 8-9 января. Это будут тренировочные полеты для поддержания навыков.
До конца 2020 года на вооружение эскадрильи будут находиться три типа авиационной техники - вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 20-го года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.
А почему не сейчас? Они же есть ,и летают, и стреляют хорошо....
или, как вариант, покупка у амеров "апач-64" - это хорошая зрелая и сильная машина ,лишенная детских болезней..
хотя, я не спец.. я просто хочу видеть и чувствовать эффективное развитие боеспособности и тех/оснащенности нашей украинской Армии..
Свинарчуки ещё могли их достать, а вот Наем уже не может. Не способен в принципе.
если бы создание этой спец/эскадрилии оттягивали дальше, тогда бы зеленого Министрика Обороны трахнули бы солдаты НАТО на ближайшем гейсаммите..
кстати, наше МО ведет с Пентагоном Госдеповичем переговоры о приобретении для наших ССО 16 Helicopters MH-6 Little Bird (лёгкий военный вертолёт).. MH-6 Little Bird. ТТХ.
а ты себе уже купил бирку на большой палец?!
Обскакали их ССОшники))))))
Давай Женечка Мойсюк - жги дальше. Так сам по себе и останешься в кабинетике.