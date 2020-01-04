 За год в ПЦУ перешли 600 приходов Московского патриархата, - Епифаний

Об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Мы движемся в направлении утверждения ПЦУ. За это время мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но необходимо время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", - сказал Епифаний.

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Митрополит убежден, что в этом году состоится признание ПЦУ со стороны нескольких поместных православных церквей. "У нас есть признание со стороны Элладской православной церкви, есть признание со стороны Александрийского патриархата, который является вторым по чести после Вселенского патриарха в диптихе. Эти церкви играют важную роль в общем в православном мире. И мы увидим, что в следующем (разговор записывалась в последние дни декабря. - Ред.) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс", - отметил он.

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