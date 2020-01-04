EN|RU|UK
Темы дня: Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  1187  49
Материалы по теме:
Все про:УПЦ МП (1022) Епифаний (223) ПЦУ (522)

 За год в ПЦУ перешли 600 приходов Московского патриархата, - Епифаний

С момента основания ПЦУ к ней присоединились около 600 приходов Московского патриархата, и в будущем предстоит еще одна волна таких массовых переходов.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Мы движемся в направлении утверждения ПЦУ. За это время мы окрепли, к нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но необходимо время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", - сказал Епифаний.

Читайте также: Украинцы пока не готовы к календарной реформе, - Епифаний о переносе даты Рождества

Митрополит убежден, что в этом году состоится признание ПЦУ со стороны нескольких поместных православных церквей. "У нас есть признание со стороны Элладской православной церкви, есть признание со стороны Александрийского патриархата, который является вторым по чести после Вселенского патриарха в диптихе. Эти церкви играют важную роль в общем в православном мире. И мы увидим, что в следующем (разговор записывалась в последние дни декабря. - Ред.) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс", - отметил он.

Читайте также: УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/n3168360
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Татаро-монголы, которые в 1240-х годах установили свою власть в колонии Киевской Руси финском Залесье и создали там вначале Касимовское ханство или как часто говорят царство (территория современных Московской и Рязанской областей) а потом построили себе новую столицу Москву и царрство стало Московским. Сами монголы были вовсе не язычниками, а несторианами центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Во всяком случае вся верхушка Орды начиная с Батыя (крестный папа Александра Невского) его сына Сартака (кровный побратим Александра Невского) были несторианской веры, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
 показать весь комментарий
 
 
исторична дурня.. не було ніяких татаро-монголів.. подивіться скікі тих монголів взагалі на землі живе За рік до ПЦУ перейшли 600 парафій Московського патріархату, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 3239
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Разово?
 показать весь комментарий
 
В ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ Вірних43,9 % серед православних[бл. 10,7 млн дорослих) а в москальській секті зараз бл. 12 млн дорослих).. Але то таке... з тих вірян лише 10% моляться щоденно За рік до ПЦУ перейшли 600 парафій Московського патріархату, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6748
 показать весь комментарий
 
она просто вошла в пцу. несмотря на понты Филарета.
 показать весь комментарий
 
 
Скількі б не було, аби подалі від окупанта *уйла! За год в ПЦУ перешли 600 приходов Московского патриархата, - Епифаний - Цензор.НЕТ 8364
 показать весь комментарий
 
 
А як же "Какая разніца"? От що соєвий проклятий мальдівський мародер Пєтя натворив..
 показать весь комментарий
 
 
600 перешли, 12 000 остались.
Надо признать, переход к ПЦУ провалился.
Если государство не изгонит МПЦ из Украины, то так ПЦУ и останется маленькой сектой.
 показать весь комментарий
 
 
руская церковь покупает всех на местах и на верху, депутатов, силовиков, титушек и т.п., также задействована агентура руская в Украине, и по этому это достижение, что столько храмов перешло, храмы, приходы и верующие будут и дальше уходить от русо-фашиской церкви это дело времени.
 показать весь комментарий
 
 
все кто хотели, перешли. Сейчас процесс остановился. "Дело времени" может растянуться на тысячелетия.
 показать весь комментарий
 
А ви готові назвати кількість прихожан " маленької секти" ?
 показать весь комментарий
 
 
а зачем? 600 приходов против 12000. О чем говорить? 1:20.
 показать весь комментарий
 
в приходи МП пораховані навіть каплички.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот когда будет признание, тогда и говорить можно. А пока в Украине три (или больше уже никто точно и сказать не может) православные церкви и только две из них 100% украинские но к ним Епифаний не имеет никакого отношения.
 показать весь комментарий
 
ты из какого мокшанского болота вылез, жаба ты зеленая?!
скажи, тебе доплачивают за то, что ты такую абсолютную чушь нёс на Цензоре, или ты инициативник?!
 показать весь комментарий
 
 
А деяким індівідумам, нажаль, всього-навсього "а какая разніца"! Хоч би це досягнення "папєрєднікав" не знівілювали
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Крепостной? Или раб? Не знаешь что в Украине церковь отделена от государства и нет никакой разницы у кого из попов купол выше и блестящее, тем более что Епифаний под инсторанной юридискцией.
 показать весь комментарий
 
Ещё ни одна признанная в мире церковь не была создана церковниками. Все они создавались государствами (государствениками).
Сказки эти кацапам рассказывай, которые "храмы" МП на Донбассе использовали как склады для боеприпасов.
 показать весь комментарий
 
 
Школьные каникулы с 25 декабря по 6 января, переход на григорианский календарь и через 2-3 года про секту МПЦ ГБ можно будет забыть.
 показать весь комментарий
 
 
Там еще Епифаний добавил, что Покрова тоже сдвинется на 1 октября... а также все другие праздники
 показать весь комментарий
 
Когда я открываю свой рот, стоя перед зеркалом, то убеждаюсь, что цивилизация пошла не туды. А в роте уже третий зубик начал свой рост на том месте, где когда-то был постоянный...
 показать весь комментарий
 
Так я тоже атеистка, но церкови пуйла (кгб) в Украине быть не должно! На них уже в ордло насмотрелись!
 показать весь комментарий
 
Хорошо но мало. Осталось еще 12 тысяч.
 показать весь комментарий
 
 
и какой это процент? понимаю, что очень маленький
 показать весь комментарий
 
Ну так зебня с подачи ФСБ постаралась, чтобы обосрать всё прекрасное...
 показать весь комментарий
 
це - чверть-успіх. чекаємо на 100 відсотків
 показать весь комментарий
 
 
600 перешло, осталось 12000. Это 1/21 успеха.
 показать весь комментарий
 
Черногорская православная церков получает автокефалию по хорошо отработанному украинскому сценарию

Сербушки-братушки, вам привет с кисточкой ! За рік до ПЦУ перейшли 600 парафій Московського патріархату, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8472
 показать весь комментарий
 
 
сколько осталось? сколько их всего?
 показать весь комментарий
 
А какая разница что делает зелебобик если решает все Коломойский?
 показать весь комментарий
 
Патріотично...А Свин як завжди або Мальдіви або Катар
 показать весь комментарий
 
попам пох где окучивать пипл, рубить гешефт, освячивать хаты и тачки, "отпускать" прокуроско-депутатские грешки
 показать весь комментарий
 
самый массовый переход, который я запомнил как чюдо, произошёл в ночь с 19 на 21 августа 1991 года. миллионы наследников ленина тогда легли спать комминистами, с партбилетами у сердца, а проснулись уже верующими, с крестиками на шее, сумев во сне провести крупнейший обмен партбилетов на крестики.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх