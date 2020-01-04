 Чумак назначен заместителем генпрокурора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
На сайте отмечается, что Чумак был уволен с должности главного военного прокурора и.назначен заместителем главы ОГП 2 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
На сайте отмечается, что Чумак был уволен с должности главного военного прокурора и.назначен заместителем главы ОГП 2 января.
Тому й офіси.
Адже тільки він і у нього всі професіонали!?
Так?
потому как у "молодой команды" такие успехи, что бомжи с ближайшей теплотрассы показали бы результат лучше.
Извините, что отвлекаю от Ирана. Я только спросить: ЛЕНОЧКА, ПУНШ БУДЕТ? И напомнить, что идиоты изолированы от общества во фракцию СН: "Леночка, мы оставляем Авакова. Я расстроена, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".