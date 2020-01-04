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 Политика Украины
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Все про:Чумак (147) Офис генерального прокурора (2)

 Чумак назначен заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

На сайте отмечается, что Чумак был уволен с должности главного военного прокурора и.назначен заместителем главы ОГП 2 января.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168357
 
 
 Топ комментарии
 
получается, что так...
потому как у "молодой команды" такие успехи, что бомжи с ближайшей теплотрассы показали бы результат лучше.
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Мабуть що ні. Генпрокуратури вже немає. Хрін знає, як тепер називаються, ці офіспрокурори
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Мабуть що ні. Генпрокуратури вже немає. Хрін знає, як тепер називаються, ці офіспрокурори
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Ну, в 2014 Україну відстояли молоді бізнесмени, а от в 2019 пользоватєлі «Одноглазніков» і «Законтачєнних», привели до влади офісний планктон.
Тому й офіси.
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Очередной "юрист"... Стоит только посмотреть, как этот пограничник пытался вручить подозрение Елене Лукаш и уровень его развития будет понятен.
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Тобто, потрібно всюди тільки Порошенка піхать? Чи його людей?
Адже тільки він і у нього всі професіонали!?
Так?
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получается, что так...
потому как у "молодой команды" такие успехи, что бомжи с ближайшей теплотрассы показали бы результат лучше.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 16 ч.16 часов назад

Извините, что отвлекаю от Ирана. Я только спросить: ЛЕНОЧКА, ПУНШ БУДЕТ? И напомнить, что идиоты изолированы от общества во фракцию СН: "Леночка, мы оставляем Авакова. Я расстроена, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

Чумака призначено заступником генпрокурора - Цензор.НЕТ 442
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Чумак, так Чумак, це краще чим рябокєпка.
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Може нарешті хтось візьметься за Свина бо той наробить лиха
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нащадки візьмуться звісно бо теж не безгрішний
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а що вони накоїли.. скількі в офшори вивели? дай ссилку почитати
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Про офшори не знаю, а от посилання на те як Стефанчук вимагав компенсацію з держбюджету за аренду тещиної квартири і як Юзік намагався кришувати криворізьких ментів можу дати..
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А я то надеялась. что разберутся с делами против АТОшников. которые клепал Парашенко.
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