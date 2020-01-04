 Чумак назначен заместителем генпрокурора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

На сайте отмечается, что Чумак был уволен с должности главного военного прокурора и.назначен заместителем главы ОГП 2 января.

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