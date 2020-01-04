 Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
По данным следствия, фигуранты искали клиентов на одном из интернет-сайтов, где выдавали себя за представителей фирмы-грузоперевозчика, транспортирующей товары на тягаче "Renault Premium" с полуприцепом-рефрижератором.
Мошенники предоставляли клиентам поддельные документы, после чего увозили товар в неизвестном направлении, позже сбывая его.
По данным полиции, организатор группы мошенников - житель г.Запорожья 1985 г.р.
Также в преступной схеме были задействованы еще несколько человек. Ведется следствие. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество). Следствием проверяется вероятность причастности мошенников и к другим преступлениям.
В дзеркало глянь. Чортило! А я по життю чмирьом ніколи не був, а зелену шушару чмирю по повній.
Наступного разу, чудило чортове, дивись з ким спілкуєшся, грьобана кацовискочка!
Да потому что он про Настоящую Украину!
Тоесь))
По' запрещал Аваку их поймать, а Зе' дал добро на поимку)))
В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма.
https://charter97.org/ru/news/2020/1/4/361220/
На сайтах перевозчиков люди оставляют отзывы...даже за день задержки ставят минус...
Заказать себе первозчика с кучей отрицательных отзывов...мог только зебил...
очень-очень редко когда незнакомым доверяют... даже просто квартиру перевезти..