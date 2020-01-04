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Все про:воровство (573) мошенничество (767) Нацполиция (10661) Запорожская область (726)

 Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция

Сотрудники Национальной полиции разоблачили преступную группу, которая с 2017 года в Запорожской области и ряде регионов Украины под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров, доверенные предпринимателями. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По данным следствия, фигуранты искали клиентов на одном из интернет-сайтов, где выдавали себя за представителей фирмы-грузоперевозчика, транспортирующей товары на тягаче "Renault Premium" с полуприцепом-рефрижератором.

Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция 01

Мошенники предоставляли клиентам поддельные документы, после чего увозили товар в неизвестном направлении, позже сбывая его.

По данным полиции, организатор группы мошенников - житель г.Запорожья 1985 г.р.

Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция 02

Также в преступной схеме были задействованы еще несколько человек. Ведется следствие. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество). Следствием проверяется вероятность причастности мошенников и к другим преступлениям.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168356
 
 
 Топ комментарии
 
Почему запретили детскую сказку "КОЛОЛЬ ОСЁЛ"?
Да потому что он про Настоящую Украину!
Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция - Цензор.НЕТ 1200

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Значить прийшла Ера мошенніков.
Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция - Цензор.НЕТ 8955
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Ничиго сибе ??? Эта ужасть ??? Такое в нашей стране первый раз, шоб у нас встране и не по конституции. Ужас-ужасный !!! Такова неможетбыть!!! Я всЁ сказал.
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Соевая Сотня сегодня в ударе.Хорошо накатили с утра настоянкы глоду.
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Ничиго сибе ??? Эта ужасть ??? Такое в нашей стране первый раз, шоб у нас встране и не по конституции. Ужас-ужасный !!! Такова неможетбыть!!! Я всЁ сказал.
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У Вас помилка в слові - встране. Треда так - фстране.
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Ты, чмо Огусто видимо меня не понял, чмо кацапское.Україна це не чмо 95 квартєту перед піаніно з голими жопами. Голі жопи приходять та уходять а УКРАЇНА завжди як була УКРАЇНОЮ так Україною й буде на ВІКА.
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ага.
В дзеркало глянь. Чортило! А я по життю чмирьом ніколи не був, а зелену шушару чмирю по повній.
Наступного разу, чудило чортове, дивись з ким спілкуєшся, грьобана кацовискочка!
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Почему запретили детскую сказку "КОЛОЛЬ ОСЁЛ"?
Да потому что он про Настоящую Украину!
Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция - Цензор.НЕТ 1200

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Ну у нас зелебобик даже не король, а 6-ка короля
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Он у нас двойная шест'рка: шестерка Коломойского, шестой Президент и очень похоже шестёрка *****. Тройная шестёрк. 666
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Ну или просто понял какой зашквар связываться с писюнистом и дал заднюю
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Зеленое стадо на брехне к власти пришло...и продолжает брехать...во всем и везде...
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Ага...
Тоесь))
По' запрещал Аваку их поймать, а Зе' дал добро на поимку)))
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Зебили , мои поздравления вам ! Вы за это голосовали!

В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма.

https://charter97.org/ru/news/2020/1/4/361220/
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Бред какой то очередной от зеленого стада...
На сайтах перевозчиков люди оставляют отзывы...даже за день задержки ставят минус...
Заказать себе первозчика с кучей отрицательных отзывов...мог только зебил...
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более того...на шибко дорогой товар всегда садят своего экспедитора (с разрешение на ношение оружия)...
очень-очень редко когда незнакомым доверяют... даже просто квартиру перевезти..
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АлЁ чмо кацапское. Україна це не чмо 95 квартєту перед піаніно з голими жопами. Голі жопи приходять та уходять а УКРАЇНА завжди як була УКРАЇНОЮ так УКРАЇНОЙ буде на ВІКА.
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