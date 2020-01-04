 Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По данным следствия, фигуранты искали клиентов на одном из интернет-сайтов, где выдавали себя за представителей фирмы-грузоперевозчика, транспортирующей товары на тягаче "Renault Premium" с полуприцепом-рефрижератором.

Мошенники предоставляли клиентам поддельные документы, после чего увозили товар в неизвестном направлении, позже сбывая его.

По данным полиции, организатор группы мошенников - житель г.Запорожья 1985 г.р.

Также в преступной схеме были задействованы еще несколько человек. Ведется следствие. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество). Следствием проверяется вероятность причастности мошенников и к другим преступлениям.

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