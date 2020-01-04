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Все про:отключение (177) Энергоатом (126) Южно-Украинская АЭС (10)

 Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен после срабатывания автоматической защиты

Третий энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины выясняются.

Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Автоматическая защита сработала 4 января в 5:04.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Сейчас работают два энергоблока - суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - добавили в "Энергоатоме".

Читайте также: На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3168355
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕлені шматки лайна тягнуть Україну до катастрофи
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домчала таки черепашка-фельдеґер з новиною ))
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ЗЕлені шматки лайна тягнуть Україну до катастрофи
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при паршенку такого не було! і в тебе помилка в другій літері прізвища
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реактор на минимальной мощности дал о себе знать, зато ахмедка в шоколаде и герус доволен, главное спасти угольные котлы, а то люди на электростанции останутся без работы, главное обменять убийц на 140 пьяных таксистов и проституток, снырявших туда сюда и скупавших в гетто за копейки квартиры, когда вас тварей отстреливать начнут, достали.
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Конечно. порохоботы, конечно. Теперь Зеленский во всем виноват. А ничего, что он отвечает исключительно за внешнюю политику и армию? Или ваши кураторы после выборов поменяли свое мнение насчет полномочий президента?
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домчала таки черепашка-фельдеґер з новиною ))
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кагбе ніхто й не помітив, енергосистемі кілька процентів потужності плюс-мінус взагалі пофігу
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"і от коли літак ще тільки сів і ще добряче гнав по смузі..."

Який довбоящур там розлив смузі? Воно ж слизьке!
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Воно не тільки слизьке а ще й зелене. Енергоблок Южно-Української АЕС відключено після спрацьовування автоматичного захисту - Цензор.НЕТ 375
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Страна неделю бухает, заводы стоят, упало потребление вот и сработала защита. Все будет хорошо.
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Заводы не стоят, там четырех-сменный режим работы... это же касается и ж/дорожных работников
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Топливо Westinghouse.
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Андрій має на увазі що станції з кацапським паливом ніколи не зупиняються, працюють до Чорнобиля.
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Упасть-не-встать!!!! В вчера до трёх часов ночи висел и опять здесь!!! Выником там по-сменно пользуетесь?!))
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Тут річ не в тому, що ми прочухаємо, а в тому, що ми прочуєму.
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От цікаво. Чого на кацапсячих сайтах ця новина була ще зранку, а на українських тільки вечером зявилась?
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а так все новости. Хочешь читать новости в реальном времени - читаешь на кацапских сайтах.
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Ну щось хороше про Україну на кацапсячих сайтах не публікують. Наприклад, що комуналка у кацапів дорожче ніж в Україні, що мінімалка в Україні стала більша ніж у кацапів. Такого там вони не пишуть... Тільки негатив про Україну.
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а что не так с коммуналкой? Чем выше уровень жизни - тем выше коммуналка.
"дешевая коммуналка" - мечта ленивой быдломассы.
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Как то слабенько кац вещаешь - один совсем один.
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Кому шо а кацапу шелудивому баньку!
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зроби собі свій сайт з підкидним та журналістками
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Тобі не набридло отримувати від мене посилання Nach Osten? Ти мазохіст?
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Слабенько рохкаєш, кацапчику. Зроби собі рупора з бляхи і сурми в нього. або у власний ріг.
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Не вийожувайся, підкацапнику. Усі твої сьогоднішні "півні з лайна" будуть заспамлені.
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Да уж, первый блок который на 100% перешел на американское топливо. Видать не идет.
Американцы со всей технологической мощью 5 лет не могут топливо для АЭС сделать, а вышивата уверена что Украина с Академией Наук с выжившим из ума Патоном может ЯО забабахать
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Кацапам прикро що на нашій АЕС спрацював захист.
кацапи! Бажаємо вам техногенної катастрофи десь на Уралі.
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Ааааа, так вот почему у нас, пощи весь южный регион примерно на час отрубило.
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Westinghouse! Смачно, надiйно, п а р т р i о т и ч н о!
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Нафіг тепер Україні АЕС - Зебенський ж тепер в кацапів електроенергію закуповує.
Чую сяде цей виродок у тюрягу надовго за знищення України і всього Українського Енергоблок Южно-Української АЕС відключено після спрацьовування автоматичного захисту - Цензор.НЕТ 4115


Зебенський це як внешлюбний син Яника, бо чудить теж саме що Януковощ.
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