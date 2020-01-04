 Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен после срабатывания автоматической защиты

Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Автоматическая защита сработала 4 января в 5:04.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Сейчас работают два энергоблока - суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - добавили в "Энергоатоме".

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