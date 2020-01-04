 Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен после срабатывания автоматической защиты

Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
Автоматическая защита сработала 4 января в 5:04.
"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменилось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.
Сейчас работают два энергоблока - суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт.
"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - добавили в "Энергоатоме".
Який довбоящур там розлив смузі? Воно ж слизьке!
Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС первым получил разрешение на промышленную эксплуатацию ядерного топлива Westinghouse
"дешевая коммуналка" - мечта ленивой быдломассы.
кацапушелудивому баньку!
Американцы со всей технологической мощью 5 лет не могут топливо для АЭС сделать, а вышивата уверена что Украина с Академией Наук с выжившим из ума Патоном может ЯО забабахать
кацапи! Бажаємо вам техногенної катастрофи десь на Уралі.
Чую сяде цей виродок у тюрягу надовго за знищення України і всього Українського
Зебенський це як внешлюбний син Яника, бо чудить теж саме що Януковощ.