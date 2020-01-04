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 Экономика, Общество
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Все про:АЗС (326) налоговая милиция (1817) ГФС (3492) операция Объединенных сил (1952)

 В зоне ООС налоговая милиция закрыла 13 нелегальных заправок

На прошлой неделе в районе проведения операции Объединенных сил налоговая милиция ГФС закрыла 13 заправочных станций, действующих без разрешительных документов.

Об этом сообщил пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что срочные меры по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами проводятся в соответствии с поручением премьер-министра Алексея Гончарука и командования Объединенных сил, совместными усилиями Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, правоохранительных и соответствующих контролирующих органов.

За неделю на территории Донецкой и Луганской областей и в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, сотрудники налоговой милиции ГФС проверили 55 объектов торговли горюче-смазочными материалами.

Выявлены нарушения в деятельности 13 АЗС и АГЗС, которые осуществляли незаконное хранение и реализацию горючего без получения лицензий на соответствующий вид деятельности. Из них 8 в Донецкой и 5 в Луганской областях.

По этим фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 (осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без получения лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законом) и по ч. 5 ст. 164 (хранение и/или реализация на таможенной территории Украины горючего на акцизном складе, не зарегистрированном в системе электронного администрирования реализации полного) КоАП.

Из незаконного оборота изъято более 62 тыс. литров бензина, почти 30 тыс. литров дизтоплива, 38 тыс. литров сжиженного газа всего на общую сумму более 3 млн. грн.

Кроме этого, описано и изъято оборудование автозаправочных комплексов и 3 автомобиля, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность, общей стоимостью 15 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168352
 
 
 Топ комментарии
 
налоговая милиция????

Свят, свят, свят...
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Махim.Gaiduk‏ @im19780616



Подслеповатый Траст
Декларация Зеленского за 2018 год : Роялти за "квартал 95" 4 ТЫСЯЧИ грн.
за 2019 год : 4 МИЛЛИОНА 880 тыс грн Разница в 1220 раз
А ? Что ? Когда Порошенко продаст Roshen ?
Похоже, лохов "лишьБыНеПорошенко" жестоко и нагло кинули.
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налоговая милиция????

Свят, свят, свят...
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Зрозуміло, торгувати "легально" має право тільки мертветчук, за сприяння в свій час, парашена!!! Зараз ще до нього додався бєня!
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Махim.Gaiduk‏ @im19780616



Подслеповатый Траст
Декларация Зеленского за 2018 год : Роялти за "квартал 95" 4 ТЫСЯЧИ грн.
за 2019 год : 4 МИЛЛИОНА 880 тыс грн Разница в 1220 раз
А ? Что ? Когда Порошенко продаст Roshen ?
Похоже, лохов "лишьБыНеПорошенко" жестоко и нагло кинули.
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Та вы шо ? Сирёзна ? В стране закрыли аж 13 нелегальных заправок ? Эта афуеть прорыв из дерьма в тухес.
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Как закрыли...так и откроют...
Зеленому стаду заплатят...и откроются...
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Как всегда, проще закрыть, всех уволить, чем выдать лицензию и получать налоги в бюджет!
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