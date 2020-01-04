 В зоне ООС налоговая милиция закрыла 13 нелегальных заправок

Об этом сообщил пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что срочные меры по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами проводятся в соответствии с поручением премьер-министра Алексея Гончарука и командования Объединенных сил, совместными усилиями Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, правоохранительных и соответствующих контролирующих органов.

За неделю на территории Донецкой и Луганской областей и в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, сотрудники налоговой милиции ГФС проверили 55 объектов торговли горюче-смазочными материалами.

Выявлены нарушения в деятельности 13 АЗС и АГЗС, которые осуществляли незаконное хранение и реализацию горючего без получения лицензий на соответствующий вид деятельности. Из них 8 в Донецкой и 5 в Луганской областях.

По этим фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 (осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без получения лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законом) и по ч. 5 ст. 164 (хранение и/или реализация на таможенной территории Украины горючего на акцизном складе, не зарегистрированном в системе электронного администрирования реализации полного) КоАП.

Из незаконного оборота изъято более 62 тыс. литров бензина, почти 30 тыс. литров дизтоплива, 38 тыс. литров сжиженного газа всего на общую сумму более 3 млн. грн.

Кроме этого, описано и изъято оборудование автозаправочных комплексов и 3 автомобиля, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность, общей стоимостью 15 млн грн.

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